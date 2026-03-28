Grupo La Plana factura 175 millones de euros en 2025 y mantiene un crecimiento del 5%

Grupo La Plana celebró el 25 de marzo su tradicional Comunicación Anual, un encuentro corporativo que la compañía organiza desde hace casi dos décadas para compartir con su equipo los resultados del ejercicio anterior, los principales proyectos en marcha y las líneas estratégicas del año siguiente. En esta edición, la jornada se realizó en directo desde la planta de Onda, el mayor centro productivo del grupo, con la asistencia presencial de más de 200 personas y retransmisión en streaming al resto de ubicaciones, en una presentación liderada por el CEO, Juan Ignacio Piquer.

Resultados: crecimiento sostenido y refuerzo del empleo

Grupo La Plana cerró 2025 con una facturación de 175 millones de euros, un crecimiento del 5% respecto al año anterior, que refleja la evolución positiva de la compañía en un entorno económico exigente.

Este avance ha venido acompañado de un incremento en la plantilla, que alcanza 714 personas, consolidando la estructura del grupo por encima de los 700 profesionales y reafirmando su apuesta por el empleo estable y el fortalecimiento de los equipos.

La presentación estuvo liderada por el CEO Juan Ignacio Piquer. / Grupo La Plana

Durante 2025, la empresa ha impulsado diversas iniciativas orientadas a reforzar la experiencia de empleado, entre ellas la implantación de un seguro de salud para toda la plantilla, el despliegue de un plan de flexibilidad y conciliación y el desarrollo del Plan de Diversidad, Equidad e Inclusión, acompañado de otras iniciativas relacionadas con el bienestar físico, social y emocional.

En paralelo, la compañía ha registrado una mejora en los indicadores de seguridad laboral, con una reducción del número de accidentes respecto al año anterior. La seguridad, junto con la calidad y el servicio, constituye uno de los pilares fundamentales de la propuesta de valor de Grupo La Plana.

Sostenibilidad: acción climática y reconocimiento Ecovadis

En el ámbito de la sostenibilidad, Grupo La Plana ha reforzado en 2025 su agenda ESG con la publicación de su Plan de Acción Climática. Asimismo, la compañía ha obtenido la medalla de Oro de EcoVadis, situándose entre el 5% de las empresas mejor evaluadas a nivel global en materia de sostenibilidad.

Este reconocimiento avala el trabajo desarrollado por el grupo en ámbitos como la gestión ambiental, las prácticas laborales, la ética empresarial y las compras responsables, consolidando la integración de la sostenibilidad en su estrategia corporativa.

Visión 2026

De cara a 2026, Grupo La Plana inicia una nueva etapa con el Plan Estratégico 2026–2028, que establece un objetivo de crecimiento del 50% y refuerza la diversificación en sus tres áreas de negocio: cartón ondulado, cartón compacto y soluciones de publicidad en el punto de venta (PLV).

El encuentro contó con una asistencia presencial de más de 200 personas. / Grupo La Plana

Este plan se apoya en inversiones industriales orientadas a ganar capacidad y eficiencia. En este marco, el grupo destinará más de 14 millones de euros a la construcción de un almacén vertical automatizado en Onda, que triplicará la capacidad logística de la planta, permitirá almacenar 13.500 pallets y liberará espacio para incorporar hasta cuatro nuevas líneas de producción. La nueva infraestructura contribuirá a optimizar la operativa, reforzar la fiabilidad en los plazos de entrega y acompañar el crecimiento previsto.

El Plan Estratégico 2026–2028 y las inversiones previstas refuerzan la hoja de ruta de Grupo La Plana para seguir creciendo con una base industrial más eficiente y flexible. Con la innovación y la sostenibilidad integradas de forma transversal, la compañía afronta los próximos años con el objetivo de generar valor a largo plazo para sus clientes, su equipo y los territorios en los que opera.