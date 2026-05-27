Javier Fano: "En finanzas, el exceso de información resta"

Las redes sociales y la inteligencia artificial han democratizado el acceso a la información como nunca. La cantidad de datos disponibles es abrumadora —y también las opiniones, tanto de expertos como de quienes no lo son—. En segundos se puede consultar cualquier cuestión. El problema es que esa sobreexposición informativa no siempre se traduce en mejores decisiones.

De hecho, un exceso de datos —a menudo contradictorios, incompletos o desactualizados— puede generar más confusión, falsa seguridad y elecciones equivocadas. Tener mucha información no garantiza contar con el criterio necesario para interpretarla.

También ocurre en el ámbito financiero. Nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano ni tantas voces diciéndonos qué hacer con nuestro dinero. De hecho, cada vez más personas preguntan a la IA dónde invertir, qué hacer con sus ahorros o cómo reaccionar ante la volatilidad del mercado. Su respuesta suele llegar de forma inmediata, convincente y aparentemente personalizada, y lejos de ofrecer una solución, puede empeorar la situación. Porque no es una fuente concluyente. Es más, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recientemente ha alertado sobre “fallos, errores y alucinaciones” en el uso de la inteligencia artificial sin supervisión humana.

Con todo, no demonizamos la tecnología. La IA es una herramienta extraordinaria y, bien utilizada, aporta un enorme valor también en el asesoramiento financiero. Permite analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones de ahorro e inversión y agilizar tareas que antes requerían horas de trabajo. Gracias a ello, los asesores podemos dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: acompañar al cliente, entender sus necesidades y ayudarle a tomar decisiones con perspectiva y de forma personalizada a través de un plan financiero.

Porque la IA puede recomendarte una cartera, pero no entiende tu vida. No conoce tu situación familiar, tus ingresos, tus preocupaciones, tus objetivos ni tu tolerancia al riesgo. No sabe cómo reaccionarás cuando los mercados caigan con fuerza o cuánto estrés eres capaz de asumir cuando el ruido domina la actualidad económica. Y precisamente ahí es donde más valor aporta el asesoramiento profesional.

Es más. Una cartera de inversión, por sí sola, no es un plan financiero para alcanzar tus metas. Un plan implica acompañamiento, adaptación y visión de largo plazo. Supone preparar el ahorro para los estudios de los hijos, la compra de una vivienda, emprender un negocio, planificar la jubilación o gestionar una herencia.

La tecnología tampoco enseña disciplina financiera. No ayuda a controlar las emociones cuando llega la volatilidad, ni evita caer en el pánico o dejarse llevar por la euforia. No filtra el ruido constante del mercado. En definitiva, ni te conoce ni te acompaña. Eres un extraño, una consulta más.

La inteligencia artificial transforma positivamente nuestra industria y el acceso a abundante información financiera contribuye a educar a los ahorradores. Pero en las finanzas personales hay dos aspectos insustituibles: la confianza y el criterio. Y eso solo lo da el acompañamiento profesional. Porque, al final, la diferencia no está solo en crear una cartera robusta y sostenible, sino en entender las necesidades y metas de la persona que hay detrás y adecuarlas en un plan financiero con perspectiva y tranquilidad.