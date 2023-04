La coalición Podem EU se ha declarado este viernes "imprescindible" para lograr reeditar un gobierno municipal de progreso en Castelló de la Plana, ahora materializado en el Acord de Fadrell, junto con PSPV y Compromís. Lo ha hecho en las voces de la alcaldable, Marisol Barceló (Podem) y la número dos, Silvia Peris (EU), pero también de la actual diputada en Madrid de los morados por Castellón y cabeza de lista autonómica, Marisa Saavedra, y la coordinadora de EUPV y consellera en el Botànic, Rosa Pérez Garijo.

Con esta premisa, la aspirante a presidir la corporación ha apuntado, además, que la marca aspira no solo a repetir en los comicios municipales del 28 de mayo los resultados de las elecciones de 2019, cuando logró dos concejales, sino a sumar un tercer edil en las inminentes elecciones.

El partido ha presentado una candidatura a la que ha incorporado independientes entre los que ha destacado a Rubí Antay, de la asociación Amuinca de defensa de las mujeres migrantes y Francisco González, de la organización ecologista Alianza Verde .

Con estos mimbres, las cuatro representantes de Podem y Esquerra Unida han insistido en lo que consideran la necesidad de confluir de los partidos de izquierdas para reeditar los gobiernos progresistas en los ámbitos local, autonómico y estatal.

Sumar

En este sentido y preguntada por Sumar, cuya principal representante es la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Rosa Pérez ha señalado desde EU siempre han planteado que quieren la máxima unidad de la izquierda en la Comunitat Valenciana y en el Estado español, y por tanto no concibe un Sumar sin Podem, "y en esa línea vamos a trabajar, como también nos hubiera gustado aquí que hubiera un Sumar, donde hubiera estado EU, Podem y Compromís, y eso fue una apuesta en la que hace más de un año hemos trabajado y al final no ha sido posible porque Compromís no ha tenido interés".

"En Sumar hemos de estar todos y nosotros trabajaremos para que estemos todos, pues no se podría comprender de otra manera, y hay que comprender y respetar los tiempos de las diferentes organizaciones porque es normal cuando se quiere juntar a muchos", ha añadido.

El programa local

En cuanto a las líneas generales del programa que Podem EU ultima para concurrir a las elecciones municipales en Castelló, Barceló lo ha centrado en ocho propuestas.

La primera consiste en la creación de un fondo de microcréditos municipal, que potencia los servicios públicos dotando a la Administración local de un instrumento financiero y una empresa pública para desarrollar la rehabilitación de los barrios populares de la ciudad y para desplegar la producción de energía renovable a gran escala mediante un ambicioso plan de barrios.

Familias trabajadoras

La segunda es un plan de protección en familias trabajadoras; que alivie a las economías domésticas, promoviendo el bienestar y la conciliación familiar de las familias trabajadoras, mediante el acceso a servicios sanitarios como psicología, salud bucodental, oftalmológica y apoyo pedagógico, ayudas directas para costear las actividades extraescolares, ampliando la gratuidad del transporte municipal con el Bo Activat o implantando bonos comercio para productos básicos.

Consejo de migraciones

La tercera, creación de un consejo municipal de migraciones que mejore los servicios de información y orientación a personas migrantes; la cuarta, desarrollo de centros cívicos en los barrios, con especial énfasis en el distrito sur, Raval Universitari, la Guinea y el Grau; la quinta, un plan municipal de salud mental enfocado en la población más joven y en más riesgo de exclusión social; la sexta, blindaje y ampliación del programa de ocupación de Jornals de Vila, la séptima, creación de una empresa pública de vivienda, energía y servicios urbanos, que acometa las enormes inversiones en rehabilitación previstas; y la octava, un Plan de Rehabilitación y Energía en los Barrios.