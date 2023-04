Amparo Marco (PSPV-PSOE), Begoña Carrasco (PP), Eduardo del Pozo (Cs), Ignasi Garcia (Compromís), Marisol Barceló (Unides Podem-EU) y Antonio Ortolá (Vox), que representan, por orden de votos, a las seis fuerzas con más concejales obtenidos hace cuatro años en el Ayuntamiento de Castelló (sumaron 10, 7, 4, 3, 2 y 1 concejal, respectivamente), intentarán igualar o mejorar los resultados en las urnas el próximo 28 de mayo.

Las listas completas de los partidos para el 28M en Castelló

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Doña BEGOÑA CARRASCO GARCIA

2. Doña SALOMÉ PRADAS TEN

3. Don SERGIO TOLEDO LLORENS

4. Don JUAN CARLOS REDONDO GAMERO

5. Doña NOELIA SELMA ANDREU (Independiente)

6. Doña SUSANA FABREGAT CARRASQUER

7. Don FRANCISCO CABAÑERO CATALÁN (Independiente)

8. Doña ESTER GINER HIDALGO

9. Don VICENT FRANCESC SALES MATEU

10. Doña MARIA ESPAÑA NOVOA

11. Don CRISTIÁN RAMÍREZ MARTINEZ

12. Doña MARIA DEL CARMEN HURTADO PALOMO

13. Doña MARIA CLARA ADSUARA PITARCH

14. Don GONZALO ROMERO CASAÑA

15. Don MARIA PAZ ALEDÓN GUERRERO

16. Don CESAR LAPICA TRAVER

17. Doña MARIA VALVERDE DAMIÁ

18. Don ANDRÉS BALFAGÓ MONTEAGUDO

19. Doña MARIA PILAR SEGARRA EBRO

20. Don JULIO ARTEMIO TENA FORTANET

21. Don GERARD CORELLA AYMERICH

22. Doña MIRIAM HIDALGO CANTAVELLA

23. Doña MARIA DE GRACIA RODRÍGUEZ MOLERO

24. Don JUAN LUIS SAURA VILAR

25. Don AGUSTÍN MARTÍ BACAS

26. Doña LUISA MARIA SALVADOR ALBIOL

27. Don JAVIER TORRES POLO

Suplentes

1. Don JOSE LUIS GIMENO FERRER

2. Don JUAN ALFONSO BATALLER VICENT

3. Doña MARIA LUISA RIBES FERRER

4. Doña MARIA TERESA VICENTE RIPOLLÉS

5. Don CARLOS IVÁN SALES RAMÍREZ

6. Don JUAN MATEU CEPRIA

7. Doña MARIA BELÉN NAGER ESCORIHUELA

8. Don JOSE ANTONIO FERRERES BAYARRI

9. Doña MARIA JOSE ARQUIMBAU SOLER

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña AMPARO MARCO GUAL

2. Don JOSE LUIS LOPEZ IBAÑEZ

3. Doña PATRICIA PUERTA BARBERA

4. Don JOSE MARIA PRADES MANZANO (Independiente)

5. Doña ANUNCIACION LAINEL CASTEL (Independiente)

6. Don JORGE RIBES VICENTE

7. Doña MARIA CARMEN RIBERA SORIANO

8. Don JOAQUIN GINER PASCUAL (Independiente)

9. Doña MARINELA MONICA BARABAS

10. Don JOSE SEGURA PALLARES

11. Doña PILAR ESCUDER MOLLON

12. Don SALVADOR HUGO LOPEZ BERNARDO

13. Doña SOFIA CAMAÑES SOLER

14. Don JAIME GARCIA VIVAS

15. Doña ISABEL GRANERO MOYA

16. Don MANUEL GARCIA SANCHEZ

17. Doña GEMA SORIANO BARCELO

18. Don JOSE MIGUEL REBOLLO DE LA ROSA

19. Doña VALERIA TORREGROSA MARTINEZ

20. Don ASENSIO MAGRANER SANCHIS

21. Doña ANDREEA CONSTANTA ROMAN

22. Don ANTONIO ALCAÑIZ JOVER

23. Doña BARBARA MURRIA GARCIA

24. Don RAUL GALVAN LOPEZ

25. Doña ASUNCION GARCIA IGUAL

26. Don CASTO MOYA MACIAS

27. Doña SOLEDAD SORRIBES MARTINEZ

Suplentes

1. Don MANUEL PEGUEROLES BELMONTE

2. Doña LOURDES GIMENO GUILLEN

3. Don OMAR BRAINA BOU

Candidatura núm.: 3. VOX (VOX)

1. Don ANTONIO ORTOLÁ ORTOLÁ

2. Don LUCIANO FERRER PONS

3. Don ALBERTO VIDAL GUERRERO

4. Doña ARANTXA MIRALLES BENAGES

5. Doña SAMANTA CASTILLO ROSETE

6. Don DAVID MUÑOZ PÉREZ

7. Doña MARÍA SONIA GÓMEZ MASEDA

8. Doña YOLANDA CARMEN TENA SOLA-VERA

9. Doña MARÍA LUZ ALEGRE ESCAMILLA

10. Don CRISTÓBAL CABALLERO ESCRIBANO

11. Don EZEQUIEL VALERO LAFUENTE

12. Don JAVIER BEIVIDE MORENO

13. Don PEDRO SANCHO CALDUCH

14. Doña ALEJANDRA VALLS HERNÁNDEZ

15. Doña MARÍA DOLORES GARCÍA PORRAS

16. Don ADRIÁN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

17. Doña MARÍA LUISA GARCÍA SERRANO

18. Don DAVID AGUDO PELAYO

19. Doña DÉBORA SAERA GALLÉN

20. Doña ANA GIL SORIANO

21. Don MIGUEL DÍEZ JAEN

22. Don FERNANDO SALVA VERCHILI

23. Don MANUEL CORONA CONDE

24. Doña ISABEL MARÍA ORTOLÁ ORTOLÁ

25. Doña CARMEN EJARQUE CARRETERO

26. Don JAVIER SOLSONA ESCUDERO

27. Doña MARÍA DE LOS LLANOS MASSÓ LINARES

Suplentes

1. Don ÁNGEL COBO BALAGUER

2. Doña VILLAR RESANO SALVADOR

3. Don ANTONIO MIGUEL CLIMENT BALDAYO

Candidatura núm.: 4. UNIDES PODEM - ESQUERRA UNIDA (PODEM - EUPV: UNIDAS)

1. Doña MARIA SOLEDAD BARCELÓ RODRIGUEZ

2. Doña SILVIA PERIS DUMONT

3. Don JOSEP TRULLEN GAS

4. Don FRANCISCO ALBEROLA FERNANDEZ

5. Doña ADORACIÓN DE LOS REYES LOPEZ ROMERO

6. Doña SARAY VIDAL FOIX

7. Doña RUBÍ ANTAY GOMEZ

8. Don ANTONIO COLLADO GARCIA

9. Don GUILLERMO VICENTE GEVARA

10. Doña ANA MARIA REDONDO GARCIA

11. Don JUAN CARLOS PASTOR MOLINER

12. Don MANUEL FALCÓ ALEDÓN

13. Doña CASILDA SALVADOR GARCIA

14. Doña MARIA DEL CARMEN VIDAL FOIX

15. Don SAID AASSARI ZRAIDI

16. Don FRANCISCO JAVIER HURTADO GARCIA

17. Doña EDUVIGIS GOMEZ RODRIGUEZ

18. Doña LYDIA ALBEROLA VIDAL

19. Don MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MENDEZ

20. Don GASPAR ZARAGOZA GOMIS

21. Doña AMAIA MARQUEZ BORGA

22. Doña NURIA CATALÁ GARCIA

23. Don RAUL BELTRAN BENAGES

24. Doña CAROLINA ARNAU NAVARRO

25. Don JUAN CARLOS DIEZ GARCIA

26. Doña MARIA LORENA RIUS MORON

27. Don FRANCISCO GONZALEZ BABILONI

Suplentes

1. Doña AMPARO GUZMAN RAMOS

2. Doña FELISA SALVADOR GARCIA

3. Don ANTONIO PAZOS DEL SAZ

4. Don DESIDERIO ORELLANA MARTIN

5. Don JUAN FRANCISCO ALCOLEA MORCILLO

Candidatura núm.: 5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Don EDUARDO DEL POZO QUEROL

2. Don ENRIQUE GUIMERÁ TUR

3. Doña MARIA VIRGINIA BUENO ABELLAN

4. Don JOSE MARTI NICOLAU

5. Doña MARIA CIELO LEIROS OTERO

6. Don JOAQUIN SANZ LOPEZ

7. Doña MARIA ALEJANDRA RAMIREZ ANTON

8. Don JUAN LOPEZ TARJUELO

9. Don MILTON TRIGOSO ROJAS

10. Doña MARIA DEL PILAR GIMENEZ SANCHEZ

11. Don ALEJANDRO JOSE LOPEZ BELTRAN

12. Don ADRIAN CORTES BENITEZ

13. Doña IRENE MARTINEZ LOPEZ

14. Don RAFAEL JIMENEZ MONFORT

15. Doña LUZ MARIA RAMOS CASAS

16. Don JUAN ANTONIO PALLARES SILVESTRE

17. Don VICTOR MIFSUD GARCIA

18. Doña JOSEFA TUR RAMON

19. Don JOSE MANUEL MELENDO LARRIBA

20. Doña ROSA MARIA ALONSO IBAÑEZ

21. Don DAVID GOMEZ AGUT

22. Doña ELENA STOICA

23. Don ISMAEL CONDE BASTAN

24. Don ELISEO LOPEZ ROMERO

25. Doña ROSA MARIA RODRIGUEZ MONTULL

26. Doña SIMONA ALEXANDRESCU

27. Don ANGEL ERNESTO ASENCIOS HUAMAN

Suplentes

1. Don JOSE LUIS COSTA DIAS

2. Doña TERESA MANSILLA FABREGA

3. Don IRINEL CATALIN STOICA

Candidatura núm.: 6. LO NOSTRE (Lo Nostre)

1. Doña REGINA BALLESTER BAUTISTA

2. Don MIGUEL ENRIQUE BLASCO ALBAMONTE

3. Don IONEL PRICOP PASCU

4. Doña CORINA VIORICA PAVEL POP

5. Don CESAR NAVARRO JIMENEZ

6. Doña BARBARA AMAT MONDRAGON

7. Don JUAN HARO ESCUDERO

8. Don JOSE ALBERTO DABON PALLARES

9. Doña ALEXANDRA ANDREEA ROSU

10. Doña MARIA ISABEL ESTUPIÑA CARDONA

11. Don JUAN ANTONIO GERMAN MATEO

12. Doña NORIS ELSA RODRIGUEZ ANGULO

13. Don SAMUEL ESCUDERO GABARRI

14. Don SAUL MESA FALOMIR

15. Doña BEATRIZ BELTRAN JORDA

16. Don GABRIEL FERNANDEZ CAMACHO

17. Doña DESAMPARADOS BLAY ALABARTA

18. Don DANIEL SORIA SANCHEZ-VALDEPEÑAS

19. Doña ROSA BOTET ORTS

20. Doña FELICIA NEAGU

21. Doña MARIA JESUS PARREÑO BALLESTER

22. Don LUCAS SANZ JIMENEZ

23. Doña YAIZA CERDA BALLESTER

24. Don ELIO GREGORIO RODRIGUEZ CASAL

25. Don FRANCISCO TORRES CABANES

26. Doña MARIA PAZ BALLESTER BAUTISTA

27. Don CARLOS PEREZ GARCIA

Suplentes

1. Don GAVRIL SORIN CATARGIU

2. Doña ELISABETA CATARGIU

3. Doña MARIA DOLORES BAUTISTA MUÑOZ

Candidatura núm.: 7. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Don NESTOR NACHES BENAGES

2. Don MANUEL ISERTE MARTIN

3. Doña FLORINA LORENADA STANICA STANICA

4. Don ALBERTO RAMOS GUTIERREZ

5. Don MANUEL RUFINO NACHES STANICA

6. Doña SUSANA SORIA SÁNCHEZ

7. Don MANUEL JAVIER CAPDEVILLA ADSUARA

8. Don ANTONIO JOSÉ ESPAÑA ARNAU

9. Doña MARIA RAQUEL GUERRERO LUQUE

10. Don ANTONIO PASCUAL BELMAR GARCÍA

11. Don ANTONIO GALLEN RUIZ

12. Doña ESPERANZA MIGUEL GARCÍA

13. Don JUAN SÁNCHEZ CUEVAS

14. Don BARTOLOMÉ RIPOLLÉS LÓPEZ

15. Doña MAGDALENA TERRASA COSTA

16. Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA IVARS

17. Don DAVID SANCHEZ GARCIA

18. Doña MARIA FERNANDA GONZALEZ MUÑIZ

19. Don JUAN AMOROS MEZQUITA

20. Don OTILIO AHIS ESCRIG

21. Doña MARIA JOSE MARTINEZ LEDESMA

22. Don LUIS CASTELLET FONT

23. Don LUCAS BLANCO COSTA

24. Doña MARIA DE LA PAZ BREA TRUJILLO

25. Doña MARIA PETRA MONTERO JIMENEZ

26. Doña PATRICIA ISABEL GIL LORENZO

27. Doña MARTA REBECA BUENO GOMEZ-TEJEDOR

Candidatura núm.: 8. COMPROMÍS PER CASTELLÓ: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don IGNASI GARCIA FELIP

2. Doña VERA BOU PINYOL

3. Don PAU SANCHO PUERTO

4. Don FRANCESC MEZQUITA PATUEL

5. Doña NÚRIA SOLSONA SORRIBES

6. Doña LOLA PEÑARROCHA ALÓS

7. Doña INMA MOLINA FERRANDO

8. Don BENITO PÉREZ AGÜERA

9. Doña INÉS ESCOÍ BETORET

10. Don VÍCTOR ZAHINOS PÉREZ

11. Doña ELENA RIUS RAMOS

12. Don JOSE ANTONIO LLEÓ RUBIO

13. Doña ROSA MAICAS ROCA

14. Don LORENZO CUMBA DE LA ROSA

15. Doña INÉS CALDUCH RÍOS

16. Don ENEKO PRADES MARTELL

17. Doña MARIA CARBÓ GAS

18. Don JAVI CUEVAS MONTAÑÉS

19. Doña BALMA ESCUDER PUIG

20. Doña MARIA CORAL EJARQUE TOLEDANO

21. Don MANEL ESTRADA MELIÀ

22. Doña SONIA QUEROL GALARZA

23. Don ISAAC SEMPERE DOMENECH

24. Doña ANNA ÀVILA PEÑALVER

25. Don JOSEP CASTELL MERCÈ

26. Doña VERÒNICA RUIZ ESCRIG

27. Don ENRIC PORCAR MALLÉN

Suplentes

1. Doña MARI CARMEN DÍAZ CARSI

2. Don JORDI TÀRREGA SANGÜESA

3. Doña DOLORS IBÀÑEZ MONTOLIO

4. Don MIGUEL GINÉS VILAR

5. Doña LLUÏSA PÉREZ MONFERRER

6. Don FRANCESC RUBIO CLAROS

7. Doña ELVIRA PASTOR MOLNER

8. Don EDUARDO CASTILLO ANDREU

9. Doña ANNA ESCRIG MARTÍ

10. Don CÉSAR JIMÉNEZ DOMENECH

Candidatura núm.: 9. ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIA-ACORD MUNICIPAL (ERPV-AM)

1. Don HECTOR PERALTA RUIZ

2. Don SALVADOR MOSCARDO SANCHEZ

3. Doña REBECA ABAD BROTONS

4. Don VICENT MORENO CORRAL

5. Doña BEATRIU GUARDIOLA BOSCH

6. Don GONZALO BONNIN FERNANDEZ

7. Doña OLGA VELILLA HERNANDEZ

8. Don ANTONI SANCHEZ RIFÀ

9. Doña LAIA LIZANDRA TXAROLA

10. Don MARIO GIMENEZ FERRER

11. Doña MARTA MOLINA ALVAREZ

12. Don FRANCESC SANCHEZ GARCIA

13. Doña AINA GABARRÓ CLOFENT

14. Don JORDI MATEOS GONZALEZ

15. Doña EVA MARTINEZ BORDONS

16. Don SERGI JIMENEZ MARMOL

17. Doña NEREA MOLINA ESTEVE

18. Don TONI BALSERA PEREIRA

19. Doña MARIA ANGELS VILALTA MINGUEZ

20. Don ELOI DELGADILLO RIERA

21. Doña MONTSERRAT MARINÉ VALLVÉ

22. Don MARC BARBACIL BRUGUÉ

23. Doña ANA TXAROLA BALAGUER

24. Don MARC COTS GONZALVO

25. Doña LAURA MATA RIBAS

26. Don NIL VILARDAGA ROCA

27. Doña SARA VILA ROVIRA

Suplentes

1. Don SANTIAGO BRACONS OLIACH

Candidatura núm.: 10. SOM CASTELLO (SOM CS)

1. Don Javier Mas Torrecillas

2. Doña Patricia Mir Soria

3. Doña Begoña Bellés Fortuño

4. Don Vicente Cornelles Castelló

5. Don Alfonso Felip Castell

6. Doña Neus Gimeno Abadia

7. Don Alejandro Ferrer Navarro

8. Don Jose Manuel Cumba Grangel

9. Don Sergio Bienvenido Sánchez Ruiz

10. Doña Lorena Arnau Cubero

11. Don Diego Peris Lleó

12. Don José Parra Cuartero

13. Don Juan Carlos Casals Mezquita

14. Doña Lidón Arnau Cubero

15. Doña María José Aparici Bellés

16. Don Eduardo Bolinches Martínez

17. Doña Raouaa Chouli Hamdoun

18. Don Gabriel Alfonso Causanilles

19. Doña Miriam Leno Tabares

20. Doña Léia Amorín de Melo

21. Don Juan Miguel Porta García

22. Doña Milagros Martínez Vargas

23. Don Carlos Ferreira Morato

24. Doña Maria Amparo Roig Balaguer

25. Doña Maria Pilar Cirera Gómez

26. Doña Eva Valero Martínez

27. Don Fernando Sos García

Suplentes

1. Don Omar González Ortiz

2. Doña Edith Bermúdez Gonell

Candidatura núm.: 11. ACCION DEMOCRATICA INDEPENDIENTE (ADIN CASTELLÓ) (ADIN)