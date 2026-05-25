El Colegio San Cristóbal lanza 'Misión a la Luna', su Escuela de Verano más innovadora en Castellón
Del 22 de junio al 31 de julio, niños y jóvenes podrán convertirse en astronautas mientras disfrutan de deportes, excursiones, juegos de agua y un enfoque educativo único basado en disciplinas STEAM
El final del curso escolar marca el inicio de una de las etapas más esperadas por los más pequeños: las vacaciones de verano. Para garantizar que este periodo sea inolvidable para los niños y, al mismo tiempo, facilite la conciliación laboral y familiar, el Colegio Internacional San Cristóbal ha abierto el plazo de inscripción para su Escuela de Verano 2026. Este año, bajo el sugerente lema Misión a la Luna: Verano Espacial, el centro se transformará en una auténtica base de entrenamiento para jóvenes exploradores.
Más que un campamento de verano tradicional en Castelló, la fórmula del Colegio San Cristóbal destaca por su propuesta de valor. La programación no busca únicamente el entretenimiento, sino que está fundamentada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y en el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
A través del juego, cada semana los participantes deberán superar misiones como construir un cohete espacial, trazar un mapa estelar o diseñar una base lunar. Todo ello con un trasfondo en el que se fomenta el trabajo en equipo, la inclusión, la curiosidad científica y el cuidado de nuestro planeta desde una perspectiva aeroespacial.
Cuatro misiones adaptadas
Consciente de que cada etapa evolutiva requiere una atención, cuidado y estímulos diferentes, el colegio ha estructurado a los participantes en cuatro grandes grupos o misiones espaciales: Mini Astronautas (0 y 1 años), ubicados en la Escuela Infantil (calle Moncófar, 6), en la que los más pequeños potenciarán su psicomotricidad, el lenguaje inicial y la exploración sensorial mediante el juego simbólico espacial; Pequeños Astronautas (Infantil de 2 a 5 años), con un programa centrado en la estimulación, el descubrimiento de los planetas y la gravedad a través de la fantasía; Exploradores Lunares (1º a 3º de Primaria), para quienes la autonomía, el aprendizaje lúdico y la creatividad toman el protagonismo con robótica básica, construcción de naves y orientación; y Academia de Astronautas (4º a 6º de Primaria y ESO), el grupo de los más mayores, que asumirá retos físicos, edición digital, experimentos científicos y dinámicas de liderazgo.
Desde los 2 años hasta la ESO, las actividades se llevarán a cabo en el edificio principal del Colegio San Cristóbal (calle San Jorge del Maestrazgo, 2). Es importante destacar que tanto la Escuela Infantil como el Colegio disponen de excelentes instalaciones, que incluyen amplias zonas de juego al aire libre, espacios deportivos adaptados y aulas climatizadas, garantizando el máximo confort para los participantes, independientemente de su edad.
Excursiones y agua
El verano es sinónimo de diversión en exteriores. Por este motivo, esta Escuela de Verano complementa su actividad en las aulas con refrescantes juegos de agua (fiestas acuáticas y piscinas de chapoteo) y un completo calendario de excursiones. Dependiendo de su edad, los alumnos disfrutarán de salidas semanales a parajes naturales como el Pinar o el Termet, la playa, la piscina, sesiones en Vertigo Park y hasta de escuelas de vela, surf o kayak.
Un aspecto fundamental es que toda la programación está diseñada y ejecutada por profesionales de la docencia. El equipo está formado por maestros de Educación Infantil y Primaria, especialistas en educación física e idiomas, y técnicos de ocio infantil, garantizando así la máxima atención, calidad y seguridad.
Flexibilidad y conciliación
La Misión a la Luna del Colegio San Cristóbal está pensada para hacerle la vida más fácil a las familias. El centro ofrece un horario muy amplio (de 7.45 a 17.00 h.), que cuenta con servicios fundamentales incluidos en todas sus modalidades, como la acogida matinal y el comedor escolar con cocina propia. Las familias de Castellón interesadas en asegurar la plaza de sus hijos en esta aventura estelar —el servicio está abierto tanto a alumnos del propio centro como a alumnos externos— pueden consultar todos los detalles, tarifas con descuentos especiales e inscribirse directamente, a través de la página web oficial del centro: https://www.sancristobalsl.com/escuela-de-verano-creative-summer/.
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