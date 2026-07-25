Capla Festival anuncia su cartel definitivo: un auténtico ‘fiestival’ con Loquillo, Miss Caffeina, OBK y apoyo a Los Romeos

Capla Festival ha desvelado de forma oficial su cartel completo para la esperada segunda edición que se celebrará en Castelló, el sábado 3 de octubre de 2026. Tras el éxito de la venta anticipada, la organización presenta una propuesta que va mucho más allá de un evento musical al uso: Capla Festival se consolida como el gran fiestival del año, una cita irrepetible donde la diversión, la máxima comodidad y la buena música se dan la mano.

El Recinto de Ferias y Mercados será el epicentro de esta celebración liderada por Loquillo, leyenda indiscutible del rock en español que hará vibrar al público con sus himnos generacionales. El cartel principal suma la potencia de Miss Caffeina, referente del indie pop actual con un directo cargado de energía, así como al legendario grupo OBK, pionero y maestro de la música electrónica nacional.

Grandes directos y respaldo a Los Romeos

Capla Festival quiere mostrar su respaldo público a la mítica formación castellonense Los Romeos frente a la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial frente a un tercero totalmente ajeno al grupo. Desde el festival se anima a todos los castellonenses a volcarse con la banda y mostrar su apoyo haciendo inolvidable su único concierto en la provincia en su esperado regreso a la música en directo. ¡Los Romeos siempre serán Los Romeos!

En el escenario principal, el programa de directos se completará con las actuaciones de la banda Los Indi.os y de Provi Morcillo. La organización apoya firmemente a los músicos locales para que su público pueda reencontrarse con ellos y disfrutar de sus canciones de siempre.

La primera edición del Capla Festival fue un gran éxito de intérpretes y público. / Toni Losas

Un escenario de dj's sonando sin pausa

Una de las grandes novedades de esta edición es la creación de un segundo escenario dedicado en exclusiva a las sesiones de dj's, que estará funcionando a pleno rendimiento y de forma ininterrumpida durante toda la jornada, simultáneamente a los conciertos del escenario principal. Al mando de las cabinas estará un colectivo de dj's formado por Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez, garantizando que el ambiente y el baile no paren en ningún momento desde la apertura de puertas hasta el cierre.

El fiestival del reencuentro: sin colas y con fin benéfico

El evento está concebido como el punto de reencuentro ideal para quedar con amigos y disfrutar sin agobios. Para ello, se ha diseñado una logística orientada al confort real: no habrá colas en las barras, los accesos serán ágiles y se ha triplicado el número de baños disponibles.

La gastronomía contará con una zona de food trucks con productos locales, alternativas veganas y opciones sin gluten. Asimismo, el evento mantendrá su compromiso social al albergar una feria solidaria benéfica donde los asistentes podrán participar en actividades orientadas a apoyar causas sociales de la provincia.

Las entradas para vivir el gran fiestival continúan a la venta en la web oficial (www.caplafestival.com), con un aforo limitado para preservar una experiencia cómoda y exclusiva.