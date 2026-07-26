Víctor Jiménez trae la nueva generación del jazz español a Palasiet

Club Palasiet (Benicàssim) continúa la 29ª edición de Jazz Bajo las Estrellas con la actuación, el miércoles 29 de julio, del saxofonista valenciano Víctor Jiménez, ganador del Concurso Internacional de Jazz de Castelló y una de las voces más destacadas de la nueva generación del jazz español, al frente de su cuarteto.

Velada gastronómico-musical

Formado junto a referentes como Ramón Cardo, Jiménez ofrecerá una sesión inigualable en la terraza frente al mar de Club Palasiet. El concierto empezará a las 22.30 horas y, previamente, a las 20.30 horas, habrá una cena con un menú especialmente diseñado para la velada, para la que ya se puede reservar mesa en el correo jazzbajolasestrellas@palasiet.com indicando el nombre y número de comensales. La experiencia tiene un valor de 60 euros con bodega incluida.

De esta manera, el ciclo Jazz Bajo las Estrellas volverá a reunir música en directo y gastronomía en un entorno privilegiado frente al Mediterráneo. Sin duda, una oportunidad única para disfrutar del mejor jazz en directo.