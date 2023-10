¿Por qué viajar lejos cuando tienes a tiro de piedra lugares espectaculares disponibles todo el año?

La agenda del puente de todos los Santos en Castellón del año pasado vino con actividades y eventos que pudieron disfrutar toda la familia. Este año te proponemos sacar el coche y salir a explorar nuevos pueblos y rutas a menos de 2 horas y media en coche.

Puente de Todos los Santos en Valencia

En esta temporada de festividades, Valencia es un destino muy especial. Las hojas caen, las temperaturas bajan ligeramente pero sigue haciendo un sol increíble que anima a pasear e ir a la playa o irse de ruta.

El Puente de Todos los Santos en Castellón es el momento perfecto para explorar Valencia de una manera única, lejos de las multitudes y el ajetreo.

Si no sabes qué hacer, hemos recopilado cinco escapadas que te llevarán a rincones desconocidos de Valencia, todos a menos de 2 horas y media en coche desde Castellón.

O si lo prefieres planifica tu ruta personalizada a través de la web de turismo de Comunitat Valenciana

Escapada 1 - Parque Natural de la Albufera, una escapada naturalmente perfecta

A menos de una hora en coche desde Castellón, puedes llegar al Parque Natural de la Albufera, un lugar donde no hay prisas ni estrés. Ideal para coger las sillas, las mesas, desconectar y disfrutar de un hermoso entorno natural a un ritmo mucho más sosegado que Valencia Centro.

La Albufera alberga el lago de agua dulce más grande de España y es un importante humedal que da refugio a más de 300 especies de aves diferentes. Los meses de otoño son particularmente fascinantes desde el punto de vista ornitológico, ya que miles de aves acuáticas llegan para pasar el invierno.

Sin embargo, en cualquier época del año, podrás admirar patos, garzas, cormoranes y mucho más.

Esta escapada a menos de 2 horas en coche es para ti si quieres un día perfecto para conectar con la naturaleza. No hace falta que sea puente ni un día festivo, puedes decidir volver a casa o quedarte durante una noche por el centro de Valencia y disfrutar de una buena paella valenciana.

Cómo Llegar en coche:

Continúa por la A-7 durante aproximadamente una hora hasta llegar a Valencia, que se encuentra a unos 75 kilómetros de Castellón.

Una vez en Valencia, sigue las indicaciones hacia el Parque Natural de la Albufera. Puedes optar por seguir la V-30 o la V-31, ambas te llevarán al parque.

A medida que te acerques al Parque Natural de la Albufera, encontrarás señales de tráfico que te guiarán hacia las zonas de estacionamiento. El parque cuenta con áreas de estacionamiento destinadas a los visitantes.

Es aconsejable llegar temprano, especialmente en los días más concurridos y durante la temporada alta, para asegurarte de encontrar un lugar para aparcar cómodamente ya que se llena rápido.

Ten en cuenta que algunas áreas del parque pueden tener restricciones de estacionamiento según la temporada y la afluencia de visitantes.

Asegúrate de seguir las indicaciones de estacionamiento y respetar cualquier regulación vigente.

Escapada 2 - Sagunto, historia medieval con encanto

Sagunto, ciudad milenaria donde historia y encanto se funden en un viaje inolvidable a través de sus antiguas murallas y teatro romano.

Si lo tuyo es disfrutar de un plan con un toque medieval e histórico, estás de suerte, porque a solo 30 minutos en coche desde Castellón encontrarás la encantadora ciudad de Sagunto.

El Castillo de Sagunto y su teatro romano te transportarán en un viaje en el tiempo que no querrás perderte. Esta antigua fortaleza se alza sobre la ciudad y te brinda unas vistas panorámicas de ensueño del paisaje circundante.

¿Qué te recomendamos? ¡Explora sus ruinas y sumérgete de lleno en la apasionante historia de la región!

Ahora bien, después de disfrutar de la visita, ¿qué tal darte un capricho?

Te sugerimos que te des un homenaje y te adentres en un restaurante local valenciano, donde podrás deleitar tu paladar con platos que reflejan la rica herencia culinaria de Valencia.

Al final del artículo, te dejamos algunas recomendaciones de platos que no puedes dejar de probar.

Cómo llegar en coche:

Sal de Castellón y toma la Autovía de la Plana (A-7) en dirección sur.

Continúa por la A-7 durante aproximadamente una hora hasta llegar a Sagunto.

Una vez allí, podrás explorar las antiguas murallas del Castillo, el teatro romano y otros vestigios históricos, sumergiéndote por completo en el fascinante pasado de Sagunto.

En el centro histórico, encontrarás zonas de aparcamiento público.

Te recomendamos buscar un lugar para estacionar cerca del Castillo de Sagunto o en las inmediaciones de la plaza Mayor, ya que desde aquí podrás acceder fácilmente a pie a los diferentes sitios históricos y culturales de la ciudad.

Escapada 3 - Valencia en Bicicleta, explora la Ciudad de las Artes y las Ciencias

A menos de dos horas en coche desde Castellón, puedes llegar a Valencia y explorar la ciudad en bicicleta. La Ciudad de las Artes y las Ciencias la verás nada más llegar. Si tienes tiempo, dedícalo a explorar para llevarte una experiencia cultural y científica única.

Alquila una bicicleta y recorre el Jardín del Turia, un hermoso parque que atraviesa la ciudad, antes de llegar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Explora los museos, el Oceanográfico, y disfruta de la arquitectura futurista de Santiago Calatrava.

Esta escapada es perfecta para los amantes de la cultura y la ciencia que les guste además el deporte y un estilo de vida saludable.

Cómo Llegar en coche:

Desde Castellón, toma la Autovía de la Plana (A-7) en dirección sur.

Continúa por la A-7 durante aproximadamente una hora hasta llegar a Valencia.

Aparca tu coche cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y alquila una bicicleta para explorar la ciudad.

Valencia te espera. Disfruta de un día inolvidable lleno de ciencia, vida saludable y paisajes instagrameables.

Escapada 4 - El Saler y Devesa, plan de playa y relax

A menos de dos horas en coche desde Castellón, puedes relajarte en las playas de El Saler y Devesa, donde la serenidad y la belleza natural se fusionan en un entorno espectacular.

Disfruta de largos paseos por la playa, toma el sol en la arena dorada y sumérgete en las aguas cristalinas del mar Mediterráneo. Este destino es perfecto para aquellos que buscan un escape tranquilo y rejuvenecedor.

Cómo llegar en coche

Desde Castellón, toma la Autovía de la Plana (A-7) en dirección sur.

Continúa por la A-7 durante aproximadamente una hora hasta llegar a El Saler y Devesa, que están al sur de Valencia.

Encuentra aparcamiento cerca y disfruta de la playa y la naturaleza.

Esta escapada es ideal para aquellos que desean desconectar, disfrutar del sol y la playa, y recargar energías en un entorno natural impresionante.

Otras recomendaciones para el Puente de Todos los Santos y todo el año

Los 3 platos estrella que recomendamos

Paella Valenciana

La paella es un clásico y a lo largo del tiempo ha seguido la tradición o innovado en su preparación como una paella con caqui. Aunque los ingredientes originales son: arroz, conejo, pollo, judía verde y garrofón, sazonado con el zafrà que pinta el arroz de un color tan dorado como el de sus campos. Ir a Valencia y no comer paella no está permitido. Si no eres muy fan del arroz te presentamos otros platos.

All i Pebre

El All i Pebre es el plato que nos recuerda a las jornadas de pesca en el Parque Natural de l'Albufera. Este guiso de anguilas, cocinado con ajo y pimienta, se sirve con patatas en una salsa densa y calentita que entra muy bien cuando tenemos frío en el cuerpo. Perfecto para reponer fuerzas para la tarde.

Fideuà

La fideuà es la hermana aventurera de la paella. Los fideos se mezclan con mariscos y pescado, y se cocinan con caldo de pescado, aceite de oliva y azafrán. Una forma perfecta de terminar tu escapada por Valencia.

Estos 3 platos son el verdadero tresor de la terreta y una muestra de amor a sus tradiciones y gastronomía. Si eres de Castellón y visitas Valencia, no puedes dejar de probar estos tres platos típicos de la región que te brindarán una experiencia culinaria auténtica.

Estrellas Gastrofest OCT 2023

Del 27 al 29 de octubre de 2023, los Jardines del Real o Viveros de València se transformarán en un paraíso gourmet. Este emocionante evento gastronómico contará con la participación de chefs destacados que ofrecerán catas, tapas y platos de alta cocina. Incluso habrá un restaurante temporal con chefs galardonados con estrellas Michelin y Soles Repsol.

Además de la deliciosa comida, habrá actividades para los más pequeños y música en vivo, todo en el hermoso entorno de los jardines. Un plan culinario para todas las edades que seguramente te encantará y sacará de la rutina.

Y hasta aquí las recomendaciones. Como ves, tienes diferentes opciones. Este Puente de Todos los Santos, opta por la comodidad de explorar lo que tienes cerca. Valencia y sus alrededores te ofrecen una diversidad de experiencias que te dejarán con recuerdos inolvidables.

