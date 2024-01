Hasta hace algunos años, hablar de turismo y de la Vall d’Uixó era hacerlo de ese atractivo natural incomparable que son les Coves de Sant Josep, el río subterráneo navegable más largo de Europa. Hoy sigue siendo así, por supuesto, pero el municipio ha sido capaz de desarrollar un relato integral que, de otra forma, no hace más que presentar lo que siempre ha formado parte de su identidad, aunque no se había promocionado como un atractivo para los visitantes. La realidad descubierta por el turista ha sido un descubrimiento que no deja de crecer.

En el 2023, les Coves obtuvieron cifras históricas en cuanto a número de entradas vendidas y, como destacan desde el Ayuntamiento, que gestiona este valioso recurso turístico, sin sobreexplotar un ecosistema con un delicado equilibrio que se han empeñado en preservar. Conocer el río subterráneo es una razón de peso para hacer un alto en la Vall, que acaba convirtiéndose en una puerta abierta de par en par para conocer cómo esta población ha ido evolucionando a partir de ese recurso esencial que es el agua y que atrajo a los primeros pobladores hasta este enclave. Podría decirse que el riu de Sant Josep fue el germen que ha acabado convirtiéndose en esta singular ciudad, poble de pobles. El itinerario establecido para comprender ese relato histórico y patrimonial es el Camí de l’Aigua, que parte de la cavidad subterránea y recorre, paso a paso, los dos cascos históricos de la Vall, en la actualidad en plena transformación a través de la aportación de los fondos europeos. Propuestas La Vall se presentará en Fitur con este importante equipaje, donde ya no solo se hablará de les Coves. Serán el punto de partida, pero expondrán también las posibilidades del festival Singin’in the cave, del espeleokayak o las visitas complementarias al yacimiento del poblado íbero. Se expondrán los valores del Camí de l’Aigua y los altos patrimoniales que hay que hacer a través de él para comprender la existencia y la evolución de la ciudad, y se recordará que el término municipal cuenta con múltiples itinerarios de montaña y con la recientemente estrenada vía ferrata. En definitiva, presentarán lo mejor de sí con alguna novedad en materia promocional, porque los descubrimientos no se acaban si uno no desfallece, y ese es el principal atractivo de la Vall, es todo un mundo por descubrir. Durante los últimos años, en cada asistencia a la Feria Internacional de Turismo, el Ayuntamiento de la Vall ha puesto especial empeño en presentarse como un destino integral, con experiencias para públicos diversos, no un lugar de paso, a la vez que se ha trabajado con especial empeño por aportar un modelo sostenible, en el que importan tanto o más que las cifras la conservación y el valor añadido del lugar que se visita. Espejo en el que mirarse En ese objetivo, les Coves de Sant Josep se han convertido en un espejo en el que mirarse para muchos destinos de naturaleza similar y, de hecho, ese esfuerzo le ha valido el reconocimiento nacional e internacional. En el 2022 recibieron el premio nacional a la excelencia turística, concedido por el Congreso Cuevatur. Para otorgar el galardón se tuvo en cuenta el trabajo para conocer y conservar el patrimonio natural a través de la investigación científica y la diversificación del producto turístico. También quisieron saber más de ese modelo de explotación en Estados Unidos, en concreto en el congreso internacional de cuevas turísticas celebrado en el 2022 en Texas, donde les Coves fueron invitadas como ejemplo de gestión pública eficiente de un recurso turístico que, por regla general, en otros casos, suele estar en manos privadas. En definitiva, la Vall es les Coves, por supuesto, pero mucho más.