Equipe Cerámicas, referente internacional

Equipe Cerámicas rubrica su éxito una vez más y manifiesta su satisfacción por la excelente acogida de sus últimas colecciones, como quedo de manifiesto durante la última edición de Cersaie, uno de los encuentros internacionales más influyentes para el sector cerámico. La compañía, que ocupa una posición de referencia a nivel mundial en la fabricación de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato, destaca el hecho de que clientes, distribuidores y profesionales han mostrado un notable interés por sus novedades, un hecho que rubrica su liderazgo en diseño, calidad e innovación dentro del mercado cerámico.

Miyako

Entre las nuevas series presentadas por la firma, tres han sobresalido con fuerza debido a su enfoque estético, su carácter versátil y su capacidad para integrarse en proyectos contemporáneos de interiorismo. La primera de ellas, Miyako, disponible en formatos 10x15 y 5x15, capta la atención por su inspiración artesanal y su equilibrada combinación de texturas. Según Equipe Cerámicas, esta colección ofrece un amplio abanico de posibilidades decorativas que permiten crear ambientes cálidos, acogedores y visualmente armónicos, manteniendo siempre un aire actual.

Ambientes creados con las series ‘Lumina’, ‘Bamboo’ y ‘Mikayo’, con una estética única. / Mediterráneo

Bamboo

La segunda propuesta destacada es Bamboo, una serie presentada en formato 5,6x22,4 que nace de una pieza trapezoidal cuidadosamente diseñada. Este planteamiento geométrico, poco habitual en el catálogo cerámico tradicional, ha generado una mucha expectación. Su estética permite incorporar elegancia y personalidad en diferentes espacios, aportando un toque de originalidad sin renunciar a la coherencia visual ni la delicadeza formal.

Lumina

Por su parte, la colección Lumina, en formato 6x24,6, se posiciona como una de las series más versátiles mostradas por la empresa. Su propuesta creativa combina piezas lisas y piezas en relieve en acabados brillo y mate, lo que permite crear composiciones dinámicas llenas de movimiento. Los juegos de volumen que ofrece la colección facilitan la creación de superficies con profundidad, además de ritmo y gran protagonismo estético, capaces de adaptarse tanto a estilos minimalistas como a diseños más atrevidos.

Innovación y creatividad

Gracias a estas tres colecciones, Equipe Cerámicas refuerza su apuesta por la innovación y la creatividad aplicada al diseño cerámico. Los responsables de la empresa señalan que el excelente recibimiento que tuvieron en Cersaie no solo valida su estrategia, sino que también impulsa el desarrollo de nuevas soluciones capaces de responder a las exigencias del mercado actual.

Con propuestas de vanguardia que combinan técnica, sensibilidad y tendencia, la firma continúa avanzando en su objetivo de ofrecer productos diferenciadores y de alto valor decorativo.