Reciplasa propone afrontar septiembre con hábitos que reduzcan la generación de residuos

El mes de septiembre marca el regreso a la actividad habitual después de las vacaciones y trae consigo nuevas necesidades de compra relacionadas con el cambio de armario, la vuelta al colegio o la reincorporación al trabajo. Ante este escenario, Reciplasa anima a los hogares castellonenses a afrontar esta etapa apostando por hábitos que permitan prevenir, reutilizar y reciclar.

La empresa pública, responsable de la gestión de los residuos urbanos de 46 municipios de la zona centro de la provincia de Castellón, recuerda que muchas de las decisiones que ayudan a reducir los residuos pueden incorporarse de manera sencilla a las rutinas cotidianas.

Revisar antes de comprar

La llegada de septiembre suele implicar nuevas compras para afrontar los próximos meses. Por ello, uno de los primeros pasos consiste en comprobar qué productos tenemos ya en casa y cuáles pueden seguir utilizándose.

Esta recomendación es especialmente aplicable al material escolar. Estuches, carpetas, mochilas y otros productos de cursos anteriores pueden continuar utilizándose, evitando así adquisiciones innecesarias. También es aconsejable escoger, siempre que sea posible, productos duraderos y reutilizables, así como evitar el exceso de embalajes y los formatos de un solo uso.

Vuelta al cole sostenible. / Mediterráneo

Una segunda vida para la ropa

El cambio de armario es otro de los momentos habituales de septiembre. Antes de desechar las prendas que ya no se utilizan, Reciplasa recomienda valorar si pueden tener una segunda vida.

La ropa que se encuentre en buen estado puede donarse, intercambiarse o entregarse a entidades que faciliten su reutilización. De este modo, se alarga la vida útil de los productos y se contribuye a reducir la cantidad de residuos generados.

Cambio de armario. / Mediterráneo

La empresa pública también aconseja evitar las compras por impulso y apostar por prendas de calidad y mayor duración.

Menos envases en el día a día

El regreso al trabajo recupera también rutinas como preparar la comida para llevar. En este ámbito, utilizar recipientes y cubiertos reutilizables y evitar los productos envasados individualmente son algunas alternativas para reducir la generación de residuos.

Además, planificar las comidas permite comprar únicamente lo necesario y aprovechar mejor los alimentos disponibles en casa, contribuyendo a reducir el desperdicio alimentario.

Prevenir antes que reciclar

Reciplasa recuerda que la gestión de los residuos comienza antes de adquirir un producto. Preguntarse si realmente es necesario, escoger artículos duraderos, evitar el exceso de embalajes y priorizar formatos reutilizables son decisiones que ayudan a prevenir residuos.

La empresa pública resume esta idea en una premisa: el residuo que menos contamina es aquel que no llega a generarse.

El ecomóvil de Reciplasa en Ayódar. / Mediterráneo

Cuando no sea posible reutilizar un producto, la siguiente opción pasa por separar correctamente los residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente. Esta práctica facilita que los materiales reciban el tratamiento adecuado y puedan ser aprovechados.

En el caso de aquellos residuos que, por sus características, no deben depositarse en los contenedores habituales, Reciplasa recuerda que pueden trasladarse a los ecoparques o ecoparques móviles.

El ecomóvil continúa en septiembre

El servicio de ecomóvil gestionado por Reciplasa continuará durante septiembre acercando a 46 municipios de la provincia de Castellón un punto de recogida de residuos.

El servicio, que es gratuito, permite depositar materiales como pequeños electrodomésticos, fluorescentes, aceites usados o ropa, y complementa el funcionamiento de los ecoparques fijos.

Ecoparque de Reciplasa en Zucaina. / Mediterráneo

El calendario mensual del ecomóvil de Reciplasa y toda la información sobre este servicio pueden consultarse en www.reciplasa.es

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