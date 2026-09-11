Eugeni Alemany i molta música a la Setmana Cultural de Betxí
El municipi dona avui el tret d’eixida a set dies d’activitats que serviran d’avantsala a les festes majors en honor al Santíssim Crist de la Pietat
Betxí dona avui el tret d’eixida a la seua Setmana Cultural i Esportiva, que servirà un any més d’avantsala a les festes majors en honor al Santíssim Crist de la Pietat, que se celebraran del 18 al 27 de setembre. La programació d’enguany reuneix durant set dies propostes com l’espectacle d’Eugeni Alemany, els concerts de la Unió Musical de Betxí i les tradicionals serenates de la Rondalla.
«És una setmana que ens permet començar a viure les festes des de molts àmbits diferents: teatre, poesia, exposicions i activitats esportives i familiars», destaca l’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, qui anima «tant els veïns i veïnes com la gent que ens visita a participar i gaudir de la programació».
Avui, primer acte
La Setmana Cultural i Esportiva donarà el tret d’eixida avui a les 19.00 hores, amb la novena al Crist de la Pietat i la santa missa. En acabar, se celebrarà la XIII Gala de l’Esport Local al teatre municipal. Dissabte hi haurà activitats des de primera hora, amb un taller sobre les aus i la seua importància en l’agricultura a l’Horta del Rajolar, el Campionat de Guinyot i una trobada de balls i cant. La jornada acabarà amb el concert de festes de la Unió Musical de Betxí al Teatre Municipal.
El diumenge arribarà la romeria al Calvari d’Onda, el IX Memorial Jaime Pelegrí de ciclisme i la XIII Trobada de Bolilleres i Multilabors. Al migdia s’inauguraran també diverses exposicions repartides pel municipi: les Ames de Casa presentaran Entre telers, agulles i fils, contarem la història i filarem records; Ginés Zurita mostrarà una exposició de bonsais i una altra de maquetes de cotxes antics; La Diabòlica de Morvedre portarà 20 anys de foc; i el Centre Ocupacional Buris-Ana i Faustino Blázquez presentaran Fet a mà. Ja de vesprada, Citra Trio actuarà al Palau Castell amb Música tradicional valenciana sense additius.
Més reclams
El dilluns 14, Eugeni Alemany serà un dels principals reclams amb La persona no descansa, a les 20.00 hores al Teatre Municipal. La jornada inclourà també narració oral i tallers de cultura clàssica per al públic familiar, la XIV Simultània d’Escacs Vila de Betxí i les serenates de la Rondalla pels carrers.
La programació continuarà dimarts amb activitats musicals per a bebés, un recital d’Amics de la Poesia de Betxí, pilates a la Muntanyeta de Sant Antoni i el Certamen Culinari Internacional. Dimecres hi haurà handbol, cinema solidari contra el càncer amb la projecció de Toc Toc i activitats a la carpa municipal. La Setmana Cultural es tancarà dijous 17 amb tallers infantils a la plaça del Llaurador i la representació de Los Matariles, a càrrec del grup Artibe, al Teatre Municipal.
La Setmana Cultural i Esportiva tornarà així a convertir aquesta semana diferents espais del municipi de la Plana Baixa en escenari de propostes culturals, esportives i familiars abans de donar pas als dies grans de les seues festes.
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