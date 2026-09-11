Capla Festival: la gran cita que une música, comodidad y solidaridad para despedir el verano en Castellón

Con el final del verano asomando y el regreso a la rutina a la vuelta de la esquina, Castellón se prepara para albergar la que promete ser la gran fiesta de reencuentro del otoño. El próximo sábado 3 de octubre de 2026, el Recinto de Ferias y Mercados abrirá sus puertas para celebrar la segunda edición de Capla Festival, un evento diseñado bajo la premisa del confort y pensado como una alternativa real a las masificaciones veraniegas.

Concebido desde sus orígenes como un auténtico f(i)estival, la cita busca ser la excusa perfecta para reunir a los amigos de siempre y disfrutar sin agobios ni esperas. Para ello, la organización ha desplegado un operativo enfocado en el bienestar del asistente: accesos ágiles, abundancia de servicios sanitarios y barras reforzadas para garantizar el objetivo de cero colas. La oferta de servicios se completa con una variada área de foodtrucks con opciones vegetarianas y 100% sin gluten, atracciones e hinchables para adultos, así como una Zona VIP dotada con espacios chill out y vistas privilegiadas al escenario.

Cartel del Capla. / Mediterráneo

Un cartel de leyenda: de Loquillo a la emoción de Los Romeos

En el plano estrictamente musical, la jornada propone una selección artística intergeneracional que combina el rock clásico, el synth-pop y el indie contemporáneo.

El escenario de directos: Estará encabezado por Loquillo , referente indiscutible del rock en español. Compartirá escenario con Miss Caffeina , una de las bandas indispensables del indie pop actual, y OBK , pioneros del tecno-pop nacional. Completarán las actuaciones en vivo la formación de indie-rock Los Indi.os y el talento local de Provi Morcillo .

Estará encabezado por , referente indiscutible del rock en español. Compartirá escenario con , una de las bandas indispensables del indie pop actual, y , pioneros del tecno-pop nacional. Completarán las actuaciones en vivo la formación de indie-rock y el talento local de . El hito local: Uno de los momentos más emotivos será la actuación de Los Romeos , en el que será su primer concierto en la provincia después de 30 años. Desde Capla Festival se quiere mostrar un respaldo público y cerrado a la mítica formación castellonense frente a la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial contra un tercero ajeno al grupo. El festival invita formalmente a todos los castellonenses a volcarse con la banda, apoyarlos en esta batalla legal y hacer inolvidable su regreso a los escenarios de su tierra. ¡Porque Los Romeos siempre serán Los Romeos!

Uno de los momentos más emotivos será la actuación de , en el que será su primer concierto en la provincia después de 30 años. Desde Capla Festival se quiere mostrar un respaldo público y cerrado a la mítica formación castellonense frente a la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial contra un tercero ajeno al grupo. El festival invita formalmente a todos los castellonenses a volcarse con la banda, apoyarlos en esta batalla legal y hacer inolvidable su regreso a los escenarios de su tierra. Escenario Non-Stop de DJs: Como gran novedad técnica, el recinto estrenará un segundo espacio musical dedicado exclusivamente a sesiones de DJ que funcionará sin interrupción desde la apertura hasta el cierre. La cabina estará capitaneada por Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez.

Un corazón solidario: 10 causas locales y diversión con premio

Más allá del ocio, Capla Festival —con el respaldo de la Fundació Caixa Castelló— reforzará su impacto social cediendo espacio, visibilidad y recursos a diez organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia:

Entidades solidarias. / Mediterráneo

La colaboración social se estructurará mediante dos vías participativas:

Entradas solidarias: Cada entidad dispone de pases a precio reducido, recibiendo directamente el 10% de la recaudación obtenida a través de su canal. Juegos en el recinto: Las asociaciones organizarán dinámicas participativas con aportaciones simbólicas que irán destinadas al 100% a sus fondos. Para incentivar la colaboración, los asistentes podrán ganar consumiciones gratuitas asumidas íntegramente por la organización.

Las entradas generales y los pases benéficos se encuentran disponibles en la web oficial (caplafestival.com) con aforo limitado para garantizar la comodidad de los asistentes.