Capla Festival: la gran cita que une música, comodidad y solidaridad para despedir el verano en Castellón
El Recinto de Ferias y Mercados de la capital de la Plana acogerá el sábado, 3 de octubre, más de 12 horas ininterrumpidas de fiesta urbana, articuladas en torno al confort, un cartel de directos de primer nivel y una ambiciosa red de apoyo al tejido social de la provincia
Con el final del verano asomando y el regreso a la rutina a la vuelta de la esquina, Castellón se prepara para albergar la que promete ser la gran fiesta de reencuentro del otoño. El próximo sábado 3 de octubre de 2026, el Recinto de Ferias y Mercados abrirá sus puertas para celebrar la segunda edición de Capla Festival, un evento diseñado bajo la premisa del confort y pensado como una alternativa real a las masificaciones veraniegas.
Concebido desde sus orígenes como un auténtico f(i)estival, la cita busca ser la excusa perfecta para reunir a los amigos de siempre y disfrutar sin agobios ni esperas. Para ello, la organización ha desplegado un operativo enfocado en el bienestar del asistente: accesos ágiles, abundancia de servicios sanitarios y barras reforzadas para garantizar el objetivo de cero colas. La oferta de servicios se completa con una variada área de foodtrucks con opciones vegetarianas y 100% sin gluten, atracciones e hinchables para adultos, así como una Zona VIP dotada con espacios chill out y vistas privilegiadas al escenario.
Un cartel de leyenda: de Loquillo a la emoción de Los Romeos
En el plano estrictamente musical, la jornada propone una selección artística intergeneracional que combina el rock clásico, el synth-pop y el indie contemporáneo.
- El escenario de directos: Estará encabezado por Loquillo, referente indiscutible del rock en español. Compartirá escenario con Miss Caffeina, una de las bandas indispensables del indie pop actual, y OBK, pioneros del tecno-pop nacional. Completarán las actuaciones en vivo la formación de indie-rock Los Indi.os y el talento local de Provi Morcillo.
- El hito local: Uno de los momentos más emotivos será la actuación de Los Romeos, en el que será su primer concierto en la provincia después de 30 años. Desde Capla Festival se quiere mostrar un respaldo público y cerrado a la mítica formación castellonense frente a la disputa legal que atraviesan por la propiedad de su marca comercial contra un tercero ajeno al grupo. El festival invita formalmente a todos los castellonenses a volcarse con la banda, apoyarlos en esta batalla legal y hacer inolvidable su regreso a los escenarios de su tierra. ¡Porque Los Romeos siempre serán Los Romeos!
- Escenario Non-Stop de DJs: Como gran novedad técnica, el recinto estrenará un segundo espacio musical dedicado exclusivamente a sesiones de DJ que funcionará sin interrupción desde la apertura hasta el cierre. La cabina estará capitaneada por Don Fluor, Toxicosmos, DJ Pepe Roca, DJ Paco Roca, Marc Barceló y Rafa Sánchez.
Un corazón solidario: 10 causas locales y diversión con premio
Más allá del ocio, Capla Festival —con el respaldo de la Fundació Caixa Castelló— reforzará su impacto social cediendo espacio, visibilidad y recursos a diez organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia:
La colaboración social se estructurará mediante dos vías participativas:
- Entradas solidarias: Cada entidad dispone de pases a precio reducido, recibiendo directamente el 10% de la recaudación obtenida a través de su canal.
- Juegos en el recinto: Las asociaciones organizarán dinámicas participativas con aportaciones simbólicas que irán destinadas al 100% a sus fondos. Para incentivar la colaboración, los asistentes podrán ganar consumiciones gratuitas asumidas íntegramente por la organización.
Las entradas generales y los pases benéficos se encuentran disponibles en la web oficial (caplafestival.com) con aforo limitado para garantizar la comodidad de los asistentes.
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