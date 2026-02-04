Bioparc Valencia cumple 18 años consolidado como modelo internacional de conservación y educación ambiental

Bioparc Valencia conmemora su 18º aniversario consolidado como uno de los referentes internacionales en conservación de la biodiversidad y divulgación ambiental. Desde su apertura, el parque impulsó un modelo pionero de ocio “con causa” que combina el bienestar animal, la educación y el compromiso con la protección del medioambiente, con el objetivo de contribuir activamente a la preservación de especies amenazadas. Dieciocho años después, este enfoque sigue marcando su trayectoria y reconocimiento internacional.

El compromiso con la sociedad y con el entorno natural se refleja especialmente en las acciones que acompañan esta celebración. Durante todo el mes de febrero y hasta el domingo 1 de marzo, Bioparc pone en marcha una promoción especial que ofrece dos modalidades: entrada de un día por 23€ + 1€ (adquisición online y con antelación mínima de un día) o pase B! anual por 53€ + 1€, disponible tanto en la web como en taquilla.

Promoción “con causa”

La iniciativa solidaria de este aniversario está ligada a la conservación del murciélago, una de las especies más características del territorio valenciano. Cada euro adicional recaudado se destinará, a través de la Fundación Bioparc, a la recuperación de las diferentes especies de murciélagos presentes en la Comunitat Valenciana, que afrontan un elevado riesgo de desaparición. La actuación busca favorecer hábitats seguros que permitan su protección y retorno.

El inicio de 2026 llega además acompañado de importantes hitos en conservación. Entre ellos, destaca el nacimiento del primer rinoceronte en Bioparc Valencia, que ya puede verse en el parque, y que se suma a las recientes crías de chimpancé y elefante, reforzando el papel del centro en los programas internacionales de preservación de especies.

Kairu, el bebé rinoceronte nacido en Bioparc Valencia. / Bioparc

Estas nuevas crías simbolizan la esperanza para especies en grave peligro de extinción y son resultado de la participación de Bioparc en programas científicos internacionales orientados a crear poblaciones de reserva bajo cuidado humano, garantizando su supervivencia a largo plazo.

El equipo de Bioparc destaca el esfuerzo colectivo que hay detrás de este trabajo, enfocado a ofrecer el máximo bienestar a los animales y una experiencia educativa y transformadora para las personas, fomentando el respeto por el patrimonio natural.

Actividades educativas por el Día Mundial de los Humedales

Con motivo del Día Mundial de los Humedales, celebrado el 2 de febrero bajo el lema “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, Bioparc Valencia organiza el sábado 7 de febrero actividades educativas dirigidas a escolares y público general. Las iniciativas permiten conocer la biodiversidad de los humedales africanos y los conocimientos tradicionales asociados a estos ecosistemas, poniendo en valor su importancia ecológica y cultural.

Valencia es la única “Ciudad humedal” reconocida en España por Ramsar, el acuerdo internacional para la conservación de estos ecosistemas. En este marco, la Albufera representa un espacio clave para la biodiversidad y un ejemplo de cómo el uso racional de los humedales puede generar beneficios sostenibles para el territorio.

Flamencos en los humedales de Bioparc Valencia. / Bioparc

Desde Bioparc se insiste en la necesidad de reforzar la educación ambiental como herramienta para proteger estos espacios naturales. El Día Mundial de los Humedales recuerda que su conservación implica salvaguardar la biodiversidad, el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales que han permitido una convivencia equilibrada con la naturaleza. Proteger los humedales es, en última instancia, proteger el futuro del territorio.