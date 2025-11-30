Moncofa ofrecerá música en directo y gastronomía en el puente de diciembre

El Nature Fest se celebrará en el puente de la Constitución y, los días 5, 6 y 7 de diciembre, la plaza de la Constitución de Moncofa será el centro neurálgico de este evento que año tras año congrega a más vecinos y visitantes. Música en directo, talleres infantiles y sobre todo los foodtrucks, que propiciarán que durante tres jornadas la localidad obtenga un gran ambiente festivo. También será el momento del encendido de las luces y la puesta de diferentes adornos de navidad.

La programación también cuenta con un mercado navideño, donde todos los asistentes podrán adquirir productos que los puestos de venta mostrarán los tres días.

María Teresa Alemany, concejala de Fiestas, comenta que «estamos en unas fechas cercanas a la navidad y como en años anteriores, seguimos con el Nature Fest, con la finalidad e incentivar el consumo de vecinos y visitantes que han elegido nuestra localidad para disfrutar del puente festivo, a los cuales les ofrecemos una serie de actos y eventos, que serán del agrado de todos. Espero que desde el viernes 5 y hasta la noche del domingo 7 haya un gran ambiente».

Por su parte, Wences Alós, alcalde de Moncofa, añadió sobre los actos del puente que «con este evento y la programación navideña, cerraremos un año lleno de acontecimientos festivos».