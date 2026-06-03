Agua de Benassal celebra los I Premios Neptuno de Oro
Los galardones reconocen a profesionales de la gastronomía y restauración de la Comunitat Valenciana
Agua de Benassal celebró recientemente la primera edición de los Premios Neptuno de Oro, unas distinciones que nacen para reconocer talento, trayectoria y excelencia de profesionales que elevan la cocina e identidad gastronómica, sus productores y la hostelería de la Comunitat Valenciana.
Los galardonados fueron: Jorge Lengua, de Suculenta-Llavor, Premio Cocina; Adriana Albero, de Masia Bellver, Premio Jefa de Sala; Sandra Rausell, de Carvón, Sumiller del Año; Rubén Miralles, Premio Producto e Identidad; y Emilio Miralles, de Al d’Emilio, Premio Cliente Histórico.
La gala se celebró en Castelló, en las instalaciones de Gasma, considerada una universidad gastronómica innovadora y de alto nivel, y fue presentada por David Buch, como embajador de marca, y la presidenta de Agua de Benassal, Elia García, que hizo entrega de los premios. Asimismo, el evento contó con la presencia de a subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez; y la edila de Turismo de Castellón, Arancha Miralles.
Esencia
García destacó que los Neptuno de Oro «distinguen a quienes impulsan la gastronomía con trabajo, talento, dedicación y excelencia». Añadió que «su esencia es el prestigio del sector, de la compra de productos de la tierra y lonjas a la exquisitez de sus creaciones», y que «Agua de Benassal reconoce esa excelencia en cocinas y salas».
Los premios nacen con vocación de continuidad y aspiran a consolidarse como cita anual para el talento y la excelencia ligados a gastronomía y restauración del territorio.
Tras la ceremonia, asistentes, invitados y representantes del sector compartieron celebración, conocimientos y experiencias. La presidenta explicó que «Agua de Benassal cuida su producto desde su nacimiento, en el manantial que le da riqueza, y estar en los mejores restaurantes permite a la marca crecer y distinguirse. Todo el equipo que trabaja detrás de la marca y su trabajo son parte esencial de la excelencia que alcanzamos».
Cabe recordar que Agua de Benassal es una empresa del interior de Castellón que envasa y comercializa agua mineral natural del manantial Font d’En Segures, reconocido por calidad y tradición. Mantiene un fuerte vínculo con el territorio y el canal gastronómico premium, y es un referente en restauración y hostelería de calidad.
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