El ecomóvil de Reciplasa estrena 'horario de verano' para acercar el reciclaje a 45 municipios de la zona centro de Castellón

La empresa pública Reciplasa ha estrenado este mes de julio el nuevo horario de verano de su ecoparque móvil ecomóvil, para facilitar y acercar el reciclaje de más de 26 tipos de residuos, a la ciudadanía de un total de 45 municipios de la zona centro de la provincia de Castellón. Así, este ecomóvil, un camión especializado que circula a diario con rutas establecidas por los municipios de área de influencia de Reciplasa, adelanta su horario de llegada a las 8.00 horas de la mañana y terminará su jornada a las 15.00 horas de la tarde.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha explicado que "con este nuevo horario lo que pretendemos es evitar, en la medida de lo posible, las horas de más calor, más allá de las 14.00 ó 15.00 h como máximo, para facilitar que los usuarios y usuarias de los pueblos se acerquen a reciclar sus residuos con normalidad y comodidad. En definitiva, se trata de dar continuidad durante el verano a un servicio que está funcionando realmente bien durante todo el año".

Planificación de ecoparques móviles del 13 al 19 de julio. / Reciplasa

El ecoparque móvil de Reciplasa cerró el ejercicio 2025 con un balance positivo, consolidándose como un servicio clave para fomentar el reciclaje en los municipios del interior de la provincia de Castellón. A lo largo del año, este recurso itinerante gestionó 20.955,68 kilogramos de residuos y dio servicio a 4.222 usuarios, acercando la recogida selectiva a 45 localidades, muchas de ellas con limitada accesibilidad a ecoparques fijos.

Espacios de instalación de los ecoparques en las diferentes localidades. / Reciplasa

El presidente Toledo ha hecho un llamamiento también "a las personas que disfrutan de sus vacaciones en los municipios de Castellón, a que hagan uso de este servicio útil. Acercamos a los pueblos más pequeños de nuestra zona unas instalaciones donde un profesional cualificado no solo recoge los objetos y residuos que los usuarios depositan, sino que además puede informarles de cómo reciclar los distintos materiales para hacer una gestión responsable".

Ecoparque móvil de Vila-real. / Reciplasa

Cuadruplicará el servicio en 2026

Uno de los acuerdos más relevantes de las últimas fechas en Reciplasa ha sido la aprobación de la licitación que permitirá poner en marcha cuatro ecoparques móviles que darán servicio a 45 municipios de la provincia, un servicio que actualmente se presta con un único vehículo. El expediente contempla la incorporación de cuatro nuevos ecoparques móviles totalmente equipados para su operatividad con personal y cuatro camiones con sistema Multilift, lo que supone una inversión cercana a 1,2 millones de euros, a la que se añadirá el IVA correspondiente. Esta ampliación permitirá mejorar la recogida selectiva, optimizar rutas y ampliar los puntos de atención directa a los vecinos.

Los nuevos ecoparques móviles de Reciplasa ya preparados para su puesta en marcha. / Reciplasa.

En esta línea, Toledo ha anunciado un importante refuerzo del servicio para el próximo año: "En 2026 vamos a triplicar el ecoparque móvil, pasando de uno a cuatro ecomóviles, lo que permitirá aumentar la frecuencia de visitas y facilitar todavía más el reciclaje en los municipios”.

La ampliación del servicio supondrá una mejor cobertura territorial, especialmente en las localidades más pequeñas o con mayores dificultades de acceso a infraestructuras fijas, y reforzará el compromiso de Reciplasa con la recogida selectiva, la sostenibilidad y la economía circular en el conjunto de la provincia.

Ecoparque móvil en Benicàssim. / Reciplasa

Gestión responsable de los residuos

La paulatina incorporación del hábito de llevar los residuos domésticos de forma habitual como una rutina más entre las familias de la provincia de Castellón forma parte de la gestión responsable que en cada una de las viviendas debería hacerse de los residuos desde una perspectiva de gestión responsable de los residuos. Y el aumento progresivo del uso del ecoparque móvil, indica una mayor concienciación de la importancia de esta gestión.

Y es que hay que tener en cuenta, que una vez depositados en el ecoparque, se almacena todo lo recogido de forma adecuada, respetando toda la normativa legal y medioambiental vigente. La instalación no genera olores ni presenta riesgos de toxicidad o peligrosidad, puesto que los residuos se encuentran controlados en lugares adecuados.

Periódicamente se trasladan a su correspondiente gestor autorizado. Este gestor indicado para cada tipo de residuo, lo transporta para darles el final apropiado, ya sea mediante la reutilización, el reciclado, la valorización energética o la eliminación de forma segura.

Cabe recordar que toda la información del servicio de ecoparque móvil de Reciplasa, así como el calendario completo de 2025, está detallada en la web: https://www.reciplasa.es/ecomovil/

Ecoparque móvil en Vistabella. / Reciplasa.

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