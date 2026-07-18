La compañía Rossi Show Time, SL llega este verano a Castellón con El circo del miedo, un espectáculo nocturno de gran formato dirigido al público adulto amante del suspense, el terror y las emociones fuertes. El Recinto de Ferias de la capital de la Plana acogerá esta propuesta circense del 17 de julio al 1 de agosto (los viernes y sábados a las 21.30 horas) en la gran carpa blanca maldita, una de las instalaciones más cómodas de Europa, totalmente climatizada y con una visibilidad única para poder disfrutar del espectáculo desde cualquier ángulo.

‘El circo del miedo’ llega a Castelló con una experiencia de terror inmersiva. / CarolinaDeibeLombardo

El circo del miedo promete ser una experiencia inmersiva de terror única para quienes buscan emociones más intensas. Se trata de una producción que fusiona, en un mismo escenario, circo, teatro y terror, y en el que los espectadores, guiados por el inquietante personaje de Radu Bratianu, se adentrarán en un universo oscuro habitado por payasos asesinos, vampiros aéreos, demonios y criaturas surgidas de las peores pesadillas.

Suspense y adrenalina

Durante 90 minutos, artistas internacionales desafiarán el peligro con impactantes números acrobáticos en un ambiente cargado de suspense, adrenalina y efectos visuales. Radu Bratianu, un peculiar director de circo de origen y época desconocida, presentará su colección de criaturas y especímenes raros y creará una explosión de emociones y adrenalina no apta para todos los públicos.

Personajes

Payasos asesinos, muñecas endemoniadas, vampiras sedientas de sangre y un sinfín de personajes más que harán que el público tiemble de emoción durante una hora y media de puro espectáculo. La combinación de humor y terror protagonizada por excéntricos artistas internacionales desafiarán lo imposible y retarán la naturaleza humana.

‘El circo del miedo’ llega a Castelló con una experiencia de terror inmersiva. / Rossi Show Time

El espectáculo, recomendado únicamente para mayores de 14 años, se ha consolidado como una de las propuestas de terror escénico más destacadas del panorama nacional, y ha llegado a ser nominado en los Horror Awards celebrados en Barcelona.

Máscaras

Además, la famosa empresa americana Immortal Mask ha sido la encargada de crear las más de veinte máscaras de silicona ultra realísticas que se usarán para crear un espectáculo único en Europa. Sin duda, un espectáculo sin igual para adentrarse en la oscuridad y descubrir el verdadero significado del miedo. Pasen y vean la que será la recreación del lado más oscuro del antiguo circo.

‘El circo del miedo’ llega a Castelló con una experiencia de terror inmersiva. / Rossi Show Time

Rossi Show Time, SL, fundada por Ricardo Rossi, es una compañía especializada en la creación, producción y distribución de espectáculos de gran formato en España y Europa. Con una trayectoria vinculada al mundo del circo y el entretenimiento en vivo, la empresa ha desarrollado producciones de éxito como Mystike – Le Grand, Cirque, Viva el circo, El circo del miedo y el Festival Internacional de Circo de Zaragoza, uno de los eventos circenses de referencia del país.

La compañía reúne cada temporada a artistas nacionales e internacionales para ofrecer propuestas innovadoras que combinan tradición, modernidad y excelencia artística, apostando por experiencias capaces de emocionar y conectar con el público.