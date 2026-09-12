CaixaProinfancia acompaña a más de 100 menores en Castellón en el nuevo curso

Con el inicio del curso 2026-2027, la Fundación ‘la Caixa’ acompaña a más de 100 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en la provincia de Castellón a través de CaixaProinfancia, un programa que ofrece apoyo socioeducativo y ayudas a las familias para favorecer la igualdad de oportunidades desde la infancia. Este programa ofrece apoyo educativo, atención psicológica y logopédica, actividades de ocio y tiempo libre, y talleres familiares, además de ayudas para cubrir necesidades básicas, como la alimentación y la higiene infantil, material escolar y productos específicos, como gafas y audífonos.

Además, con motivo del inicio del curso, este apoyo se refuerza con la entrega de kits de material escolar adaptados a las distintas etapas educativas -Infantil, Primaria y Secundaria- para contribuir a aliviar el gasto de las familias y facilitar la vuelta a las aulas. Cada lote incluye una mochila y el material básico correspondiente a la edad de cada menor.

CaixaProinfancia. / Mediterráneo

«Queremos que todos los niños y niñas puedan empezar el curso con los recursos y el acompañamiento que necesitan para aprender y desarrollarse. Ese apoyo desde la infancia es clave para romper el círculo de la pobreza y generar más oportunidades de futuro», señala el subdirector general de Social de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón.

En toda España, el programa acompaña a cerca de 67.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de una red de 475 entidades sociales que trabajan junto a centros educativos y administraciones públicas para adaptar la intervención a las necesidades de cada familia.

Asociaciones colaboradoras

En la provincia de Castellón, las entidades sociales que colaboran con el programa CaixaProinfancia son Fundación Amigó, Servei Psicopedagògic d’Atenció al Menor (SPAM) e Ilêwasi.

CaixaProinfancia. / Mediterráneo

En España, uno de cada tres niños crece en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, el programa presta atención a aquellos factores que pueden condicionar el desarrollo de los menores, como las dificultades de aprendizaje, el malestar emocional o las carencias materiales. El objetivo es que las circunstancias económicas no limiten sus oportunidades educativas ni su desarrollo personal.

Los resultados reflejan el impacto de este acompañamiento. El 84,7 % de los participantes de CaixaProinfancia obtiene el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2,6 puntos por encima de la media nacional.