Moeve Fútbol Zone 1x08: Análisis de la jornada, fútbol femenino y una entrevista clave

La apertura correrá a cargo de Christian Blasco, que dará paso a un editorial centrado en el contexto de la jornada y en los temas que marcarán el programa. A continuación, el espacio de titulares permitirá hacer un repaso global a la actualidad del fútbol nacional, con especial atención a la Liga EA Sports, la Liga F Moeve y LaLiga Hypermotion, analizando resultados, clasificación y lo que viene en el calendario inmediato.

Uno de los momentos centrales del programa será la tertulia, donde se abordará en profundidad la jornada 19 de la Liga EA Sports y las sensaciones que ha dejado la Supercopa de España. En este espacio participarán la periodista Irati Vidal y la exfutbolista Marta Corredera, que aportarán distintas miradas sobre el rendimiento de los equipos, las dinámicas competitivas y los nombres propios que están marcando el inicio de año.

El programa también pondrá el foco en la actualidad del fútbol valenciano gracias a una conexión en directo con Superdeporte, donde se analizará la situación deportiva de los equipos de la Comunitat Valenciana, con especial atención al momento que atraviesa el Valencia CF y los retos que tiene por delante en las próximas jornadas.

Moeve Fútbol Zone

Otro de los platos fuertes llegará con la entrevista a Álex Lizancos, joven jugador del Burgos CF y una de las revelaciones del equipo esta temporada. Con él se repasará la situación actual del conjunto burgalés, los objetivos del curso y la ilusión que supone la posibilidad de disputar la Copa del Rey frente al Valencia, un cruce cargado de simbolismo para el futbolista y para el club.

El fútbol femenino volverá a tener un espacio propio dentro del programa con el repaso a la jornada 15 de la Liga F Moeve, que será analizada junto a la colaboradora Maria Tikas. Un bloque pensado para contextualizar resultados, destacar dinámicas de los equipos y dar visibilidad al crecimiento competitivo de la liga.

La sección Fútbol para todos ofrecerá una de las historias más singulares del día: la del portero del Atlético de Madrid, Iñigo Asorey, que se ha consolidado como uno de los guardametas más destacados del último torneo FC Futures. Un relato que conecta formación, talento joven y valores asociados al deporte base.

Antes del cierre, el programa mirará también a lo que ocurre fuera del terreno de juego. La sección de redes sociales, con Joaco Soneira, recogerá la actualidad a pie de calle y algunas de las imágenes más comentadas del fin de semana, completando una panorámica amplia de cómo se vive el fútbol dentro y fuera del estadio.

Con un menú variado y una mirada que busca ir más allá del titular, Moeve Fútbol Zone afronta su última entrega con la misma premisa de siempre: contar el fútbol español desde dentro, con voces que lo viven de verdad.