Todos los lunes a las 20:00 horas
Revive Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite
La derrota del Barça y la victoria del Real Madrid dejan LaLiga en un puño. Hablamos de ello en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.
