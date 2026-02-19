Descubre cómo optimizar los pagos en tu negocio

En un entorno cada día más competitivo, contar con un sistema de cobro eficiente y seguro es fundamental para cualquier comercio o profesional autónomo. Los clientes demandan poder pagar de forma rápida, con distintas opciones, como tarjeta, móvil o Bizum, mientras que los negocios buscan soluciones que les permitan gestionar sus ventas de manera óptima. Por ello, los Terminales Punto de Venta (TPV) se han convertido en una herramienta esencial, y elegir el adecuado puede marcar la diferencia en la operativa diaria y en la experiencia de cliente.

A la hora de evaluar un TPV, hay varios aspectos que no deben pasarse por alto: la seguridad de las transacciones y la posibilidad de adaptarse a distintos escenarios de cobro, tanto físico como online, así como la facilidad de instalación y uso. También es importante contar con un soporte técnico especializado que esté disponible cuando se necesita, sin tener que interrumpir la actividad diaria para resolver problemas técnicos o dudas.

Soluciones profesionales

En este contexto, los TPV de Grupo Cooperativo Cajamar destacan por ofrecer un conjunto de soluciones pensadas para comercios de todos los tamaños, tiendas on line y profesionales. Con una instalación rápida y sin complicaciones --ya que los dispositivos llegan preconfigurados y listos para usar en solo 48 horas--, están adaptados a cualquier tipo de negocio al poner a su disposición TPV fijos, inalámbricos, móviles y con conexión a ordenadores, lo que permite elegir la opción que mejor encaje con cada actividad. Además, posibilitan los cobros on line sin barreras porque los TPV virtuales permiten aceptar pagos con tarjeta o con Bizum directamente en la tienda digital sin necesidad de integraciones complejas.

Grupo Cajamar ofrece una promoción de tarifa plana de TPV sin coste, durante seis meses a los primeros 3.000 TPV contratados. / Mediterráneo

También cuentan con funcionalidades avanzadas, como aplazar compras desde la TPV (Plazox), seleccionar divisas (DCC Multidivisas), generar solicitudes de pago por correo electrónico o SMS (PayGold) y obtener financiación inmediata sin tener que ir a la oficina, anticipando el importe medio de la facturación en el TPV en función de las necesidades de liquidez, de una forma ágil y rápida.

Soporte técnico y ventajas

A su vez, Grupo Cajamar pone a disposición de sus clientes soporte técnico especializado, con asistencia 24/7 para resolver cualquier incidencia, así como la posibilidad de contar con un gestor especializado que les asesore sobre cuál es la mejor solución para sus negocios.

Para colaborar con comerciantes y autónomos, Grupo Cajamar ofrece una promoción de tarifa plana de TPV sin coste –no hay que pagar la cuota mensual, ni la cesión del terminal– durante seis meses a los primeros 3.000 terminales contratados, tanto por nuevos clientes como por clientes que no tengan el servicio activo recientemente, siempre que se mantenga el servicio contratado durante un año.