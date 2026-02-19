Descubre cómo optimizar los pagos en tu negocio
Claves para conocer qué sistema de pago ofrece mayor rapidez en los cobros, flexibilidad de pagos y soporte constante para autónomos o comerciantes
Las TPV y soluciones de pago de Grupo Cooperativo Cajamar son una opción integral para cualquier negocio físico o digital, con instalación rápida, soporte técnico especializado 24/7 y funcionalidad para e-commerce
En un entorno cada día más competitivo, contar con un sistema de cobro eficiente y seguro es fundamental para cualquier comercio o profesional autónomo. Los clientes demandan poder pagar de forma rápida, con distintas opciones, como tarjeta, móvil o Bizum, mientras que los negocios buscan soluciones que les permitan gestionar sus ventas de manera óptima. Por ello, los Terminales Punto de Venta (TPV) se han convertido en una herramienta esencial, y elegir el adecuado puede marcar la diferencia en la operativa diaria y en la experiencia de cliente.
A la hora de evaluar un TPV, hay varios aspectos que no deben pasarse por alto: la seguridad de las transacciones y la posibilidad de adaptarse a distintos escenarios de cobro, tanto físico como online, así como la facilidad de instalación y uso. También es importante contar con un soporte técnico especializado que esté disponible cuando se necesita, sin tener que interrumpir la actividad diaria para resolver problemas técnicos o dudas.
Soluciones profesionales
En este contexto, los TPV de Grupo Cooperativo Cajamar destacan por ofrecer un conjunto de soluciones pensadas para comercios de todos los tamaños, tiendas on line y profesionales. Con una instalación rápida y sin complicaciones --ya que los dispositivos llegan preconfigurados y listos para usar en solo 48 horas--, están adaptados a cualquier tipo de negocio al poner a su disposición TPV fijos, inalámbricos, móviles y con conexión a ordenadores, lo que permite elegir la opción que mejor encaje con cada actividad. Además, posibilitan los cobros on line sin barreras porque los TPV virtuales permiten aceptar pagos con tarjeta o con Bizum directamente en la tienda digital sin necesidad de integraciones complejas.
También cuentan con funcionalidades avanzadas, como aplazar compras desde la TPV (Plazox), seleccionar divisas (DCC Multidivisas), generar solicitudes de pago por correo electrónico o SMS (PayGold) y obtener financiación inmediata sin tener que ir a la oficina, anticipando el importe medio de la facturación en el TPV en función de las necesidades de liquidez, de una forma ágil y rápida.
Soporte técnico y ventajas
A su vez, Grupo Cajamar pone a disposición de sus clientes soporte técnico especializado, con asistencia 24/7 para resolver cualquier incidencia, así como la posibilidad de contar con un gestor especializado que les asesore sobre cuál es la mejor solución para sus negocios.
Para colaborar con comerciantes y autónomos, Grupo Cajamar ofrece una promoción de tarifa plana de TPV sin coste –no hay que pagar la cuota mensual, ni la cesión del terminal– durante seis meses a los primeros 3.000 terminales contratados, tanto por nuevos clientes como por clientes que no tengan el servicio activo recientemente, siempre que se mantenga el servicio contratado durante un año.
En definitiva, antes de elegir un sistema de cobro, es clave analizar la flexibilidad del TPV, la seguridad en las transacciones y el soporte disponible. Los TPVs y soluciones de pago de Grupo Cajamar combinan estos aspectos con funcionalidades avanzadas y facilidades de contratación, convirtiéndose en una alternativa muy útil para digitalizar y optimizar las ventas, tanto en tienda física como en e-commerce.
