San Silvestre y fin de año, la agenda ‘top’ de Benicàssim

La Navidad entra en su tramo más intenso en Benicàssim a partir de Nochebuena, con una agenda que mantiene el pulso festivo hasta la llegada de los Reyes Magos. Cine, actividades juveniles, deporte, fiestas infantiles y las grandes citas tradicionales marcan una programación pensada para aprovechar las vacaciones escolares y llenar de ambiente el municipio durante los próximos días.

Mercadillo municipal

Hoy 24 de diciembre, con motivo de la Nochebuena, el mercadillo municipal se adelanta de forma excepcional para facilitar las últimas compras. La actividad continuará el viernes 26 con propuestas para jóvenes y familias, como el 'karaoke' navideño en el Casal Jove y cine en el teatro municipal.

Benicàssim Kids

El sábado 27 será una de las jornadas más completas, con actividades de Benicàssim Kids, talleres y la San Silvestre, mientras que el 28 llegará el teatro familiar con el espectáculo 'BUH'. La programación seguirá hasta final de año con talleres, cine y la fiesta de preuvas del 30 de diciembre.

Campanadas

El miércoles 31 se celebrará la fiesta infantil de fin de año en la carpa de Navidad y campanadas frente a la iglesia, seguidas de la orquesta The Luxe. El nuevo año 2026 arrancará con la visita del cartero real el 2 de enero y continuará hasta el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos, con la tradicional cabalgata del día 5, la fiesta del Roscón por la noche y nuevas jornadas del Parc del Trenet.