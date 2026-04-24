«Terra Natura ofrece experiencias que aportan, educan y conciencian»

¿Por qué son tan importantes las familias dentro de la filosofía de Terra Natura?

Para Terra Natura, la familia es mucho más que nuestro público objetivo, un eje estratégico y emocional que está presente en nuestra historia, en nuestra forma de trabajar y en nuestro compromiso con la sociedad. Más allá de ser un lugar de conservación de la biodiversidad, de ocio y entretenimiento, queremos generar esos momentos de conexión entre distintas generaciones. Además, creemos que la sensibilización ambiental empieza precisamente en el núcleo familiar, puesto que juntos descubren, aprenden y se emocionan.

¿Cómo ha evolucionado el diseño del parque desde su apertura hasta ahora para adaptarse a las nuevas expectativas de las familias?

En las últimas dos décadas, hemos visto como las familias han evolucionado hacia modelos más concienciados con la necesidad de cuidar el entorno, aunque también es cierto que con menos tiempo disponible, pero con una clara búsqueda de experiencias de mayor calidad. Desde nuestra apertura, hace casi 21 años, hemos evolucionado hacia un modelo mucho más experiencial, adaptando recorridos, mejorando la accesibilidad e incorporando propuestas más dinámicas y educativas. Nuestro compromiso con la divulgación y educación ambiental es parte fundamental de nuestra actividad, queremos contribuir a sensibilizar a las familias sobre la importancia de proteger la biodiversidad entendiendo que aprender puede ser una aventura apasionante.

¿Qué elementos concretos del parque están pensados para mejorar la experiencia de las familias con niños de distintas edades?

Uno de nuestros principales objetivos es garantizar que las familias dispongan de todo lo necesario para disfrutar de una jornada completa con comodidad, seguridad y tranquilidad. Este enfoque no solo parte de la observación del visitante, sino también del conocimiento directo de sus necesidades y de un equipo humano comprometido. En mi caso, además, con mi experiencia personal como padre de dos hijos, me aporta una visión más cercana y realista a la hora de entender qué buscan y valoran las familias durante su visita. Prestamos especial atención a los servicios básicos de cuidado y seguridad infantil. Otro de los aspectos que más me gusta destacar son los servicios orientados al público infantil que les permite jugar, divertirse y aprender más allá de visitar un espacio dedicado al cuidado de la biodiversidad. Ofrecemos opciones diferenciadas que se ajustan a las capacidades y preferencias de cada etapa, mientras que, para los mayores, se proponen experiencias más activas como puede ser el Discovery reptiles y educativas con talleres ofrecidos por los educadores que mantienen su interés durante toda la jornada.

¿Qué nuevas atracciones, actividades o experiencias han incorporado recientemente?

En los últimos años hemos apostado por un modelo de experiencias más inmersivas y participativas, en el que el ocio se combina con el aprendizaje. Nuestras experiencias están profundamente alineadas con nuestro lema «Conocer para amar y respetar», que resume de forma clara nuestra filosofía. Nuestro objetivo es que, a través del conocimiento y la experiencia directa, los visitantes desarrollen una conexión real con los animales y su entorno. Solo cuando se comprende cómo viven las especies, cuáles son sus necesidades y cuál es su papel en los ecosistemas, se genera un respeto auténtico y duradero hacia la naturaleza. Por ello, todas nuestras experiencias están diseñadas para despertar la curiosidad y fomentar una conciencia activa sobre la importancia de la conservación. Este año sumamos a nuestras actividades la «Sunset Experience», una de las propuestas más recientes, que aporta una dimensión sensorial diferente al permitir observar a los animales en distintos momentos del día y comprender cómo varía su comportamiento; muchos de los animales son de hábitos crepusculares y muestran un comportamiento distinto al finalizar el día.

Mapa de ubicación de Terra Natura Benidorm.

¿Qué importancia tienen aspectos como la restauración, zonas de descanso o espacios de sombra?

Son aspectos fundamentales, nuestra oferta de restauración está diseñada para adaptarse a las necesidades de toda la familia. Tanto en Terra Natura como en Aqua Natura, las familias disponen de diferentes espacios de restauración que incluyen menús infantiles y opciones específicas para niños con alergias u otras necesidades alimentarias, así como opciones vegetarianas, lo que contribuye una experiencia más cómoda e inclusiva. Además, la existencia de zonas de descanso durante el recorrido, áreas con sombra, zonas picnic con bancos o espacios tranquilos les permiten hacer pausas a lo largo del día. Esto es algo esencial cuando visitamos el parque con los más pequeños.

¿Qué les trasladan las familias y cómo influye en la toma de decisiones?

Escuchamos mucho a nuestras familias. Nos trasladan la importancia de la comodidad, la variedad de actividades y la necesidad de propuestas adaptadas a distintas edades. Ese feedback es clave y se traduce en mejoras constantes: desde servicios hasta nuevas experiencias. Nuestra evolución está muy ligada a lo que nos pide el visitante. Fruto de todo ello creamos eventos en Terra Natura como el Festival Holi en honor a la elefanta Petita, o las fiestas acuáticas en Aqua Natura. Que un niño se marche del parque diciendo que ha sido el mejor día de su vida es, para nosotros, profundamente emocionante y da verdadero sentido a nuestro trabajo.

¿Qué significa para vosotros ser el escenario de la segunda edición de «Creciendo Juntos», organizada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica?

Para el equipo de Terra Natura, acoger «Creciendo Juntos» supone mucho más que albergar un evento; es compartir propósito con un medio que nos ha acompañado durante más de dos décadas, ayudándonos a dar voz a lo que somos y a lo que hacemos. Esa trayectoria conjunta refuerza el valor de una cita que sentimos en consonancia con nuestra identidad. «Creciendo Juntos» es un encuentro cercano, dinámico y útil, pensado para las familias reales de hoy. Un espacio donde madres, padres, docentes y educadores pueden encontrar herramientas prácticas para afrontar los retos actuales de la infancia. Por lo tanto, estamos alineados en objetivos y valores. Como parque, siempre hemos defendido un modelo de ocio que va más allá del entretenimiento. Creemos en experiencias que aportan, que educan y que ayudan a generar vínculos. Además, iniciativas como esta nos permiten reforzar nuestro vínculo con la sociedad alicantina. Eventos como «Creciendo Juntos», nos acercan aún más a las familias, que son el presente y el futuro, y nos consolidan como un espacio abierto comprometido con su día a día.