Cuatro miradas, un mismo objetivo: cuidar tu sonrisa con excelencia

Detrás de cada sonrisa segura hay un equipo comprometido con la salud y la confianza de las personas. Hoy conversamos con el Dr. Miguel Sanchís, la Dra. Ilona, la Dra. Esmeralda Herrero y Clínica Dentalis, cuatro especialistas que comparten una misma filosofía: tratar a cada paciente de forma personalizada, combinando experiencia, innovación y cercanía.

Trayectoria, esfuerzo, formación e innovación

Comenzamos entrevistando al doctor Miguel Sanchís.

Máxima profesionalidad. / Mediterráneo

El doctor Miguel Sanchis pertenece a una nueva generación de odontólogos que han construido su camino desde la constancia y la vocación. Tras iniciar su actividad profesional en plena crisis económica, ha convertido su proyecto en una clínica de referencia donde la tecnología, la excelencia y la atención personalizada son pilares esenciales. En esta entrevista comparte su historia, su visión de la salud dental y el futuro de la profesión.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Me licencié en Odontología en el año 2011. En plena crisis económica abrí un pequeño box dental y empecé desde abajo. Fueron años duros en los que, junto a la que hoy es mi mujer, también odontóloga, Mireia Ripoll Tello, trabajamos con mucha dedicación.

Con el tiempo decidimos arriesgar y fundar nuestra propia empresa, en la que a día de hoy seguimos creciendo y afianzando nuestro trabajo.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

En nuestra clínica realizamos tratamientos muy variados, porque tanto Mireia como yo hemos invertido de forma continua en formación avanzada y tecnología. Ambos trabajamos la odontología general.

En mi caso, me especialicé en implantología, endodoncia y odontopediatría. Mireia se centró en ortodoncia, estética y rehabilitación oral. Esta combinación nos permite atender prácticamente cualquier necesidad del paciente con un enfoque global.

¿Cuáles son los principales problemas dentales que observa actualmente en los pacientes y cómo han cambiado en los últimos años?

En la actualidad observamos una demanda creciente de tratamientos estéticos. Paralelamente vemos un aumento de patologías dentales relacionadas con hábitos poco saludables, dietas basadas en productos ultraprocesados y un consumo elevado de azúcares.

Si a eso se suma una higiene insuficiente, el resultado es un incremento de caries y pérdidas dentales que afecta tanto a adultos como a niños. Por eso defendemos una odontología conservadora y mínimamente invasiva, que permita preservar las piezas naturales el máximo tiempo posible.

Los avances tecnológicos de los últimos años han supuesto una auténtica revolución para nuestra profesión. El desarrollo de nuevas técnicas y materiales ha mejorado la precisión y la eficacia de los tratamientos.

En nuestra clínica apostamos por tecnologías como los escáneres intraorales, que sustituyen a los moldes tradicionales y generan imágenes en 3D muy precisas.

Combinados con herramientas basadas en inteligencia artificial, nos permiten realizar diagnósticos más completos y planificaciones muy detalladas. También utilizamos radiología digital y biomateriales de última generación para la regeneración de tejidos.

¿Qué criterios utilizan para determinar si un paciente es apto para colocarse un implante?

Es fundamental comenzar con una historia clínica completa y una exploración detallada de los tejidos duros y blandos. El siguiente paso es realizar un TAC dental para valorar la calidad y cantidad de hueso disponible.

Con toda esa información podemos planificar y diseñar un tratamiento totalmente personalizado, tanto para la cirugía como para la futura prótesis. La clave es garantizar un procedimiento seguro y adaptado a cada caso.

La evolución de la atención odontológica

Damos paso a continuación a la doctora Ilona.

La doctora Ilona ofrece experiencia y trato cercano. / Mediterráneo

Con años de experiencia clínica y un trato cercano que inspira confianza, la odontóloga Ilona nos habla de hábitos, cuidados esenciales y los avances que están transformando la atención dental.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor.

Mis orígenes en el sector de la Odontología empiezan en el 2017 al graduarme en la Universidad Pública de Valencia. Trabajar en el sector de la Odontología fue un sueño que tuve desde los 10 años cuando mi madre me llevó al dentista cuyo trabajo me pareció de lo más interesante y me empujó a formarme como odontóloga. Ahora ya con más de 8 años de experiencia me entusiasma mi profesión y poder tratar a mis pacientes en mi clínica.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

En nuestra clínica ofrecemos un amplio abanico de tratamientos y servicios con los que procuramos solucionar el problema que tenga el paciente mediante un enfoque interdisciplinar. Y me refiero a que, a veces, tienen que colaborar varios especialistas para ofrecerle la mejor atención al paciente.

Cada vez más, los pacientes vienen buscando una estética en su sonrisa para la que es fundamental entender cuáles son las exigencias y expectativas que tiene el paciente para que así se le pueda dar la mejor solución. En la clínica disponemos de una escaneado de la boca mediante la tecnología 3D para no perder ningún detalle. Así mismo, el paciente de hoy en día está más consciente de su salud bucodental que años atrás lo cual es muy positivo para su salud a nivel general.

La doctora Ilona. / Mediterráneo

¿Qué caracteriza hoy a una buena atención odontológica más allá de la técnica?

No nos tenemos que olvidar que no tratamos bocas sino pacientes, cada uno con su situación individual. Por lo cual una atención personalizada donde la empatía juega un papel importante marca la diferencia. La preparación del profesional es algo que es fundamental para que éste sea capaz de encontrar la mejor opción para el paciente. También, es imprescindible disponer en nuestro campo de herramientas actualizadas para que la visita al dentista sea lo más agradable posible.

¿Cuáles son los problemas de salud bucal más frecuentes que observa en la consulta?

Desafortunadamente, vemos muchos casos de pacientes que por una razón u otra han perdido su/s pieza/s dentaria/s. Para que esto no ocurra siempre invito a los pacientes a hacer las revisiones regularmente ya que con eso se podrían prevenir la mayoría de los problemas. Unos hábitos saludables como el cepillado, uso de hilo dental y control de dietas van a ayudarnos a conservar nuestros dientes naturales, lo que siempre es mejor que recurrir a prótesis.

¿Por qué cree que la prevención sigue siendo el gran reto de la odontología?

El gran reto de la odontología es concienciar a la población de la importancia de la salud bucodental y hacer que desde el área de salud pública y privada se promueva esa prevención que más suele fallar. Es lo que va a evitar problemas a largo plazo y va a permitir reducir costos y tratamientos más complejos. Invertir en prevención es invertir en bienestar futuro.

¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

Sabemos que una buena salud bucodental mejora la calidad de vida. Las visitas al/a la odontólogo/a permiten detectar problemas que no causan síntomas iniciales. En nuestra clínica valoramos mucho la confianza del paciente hacia nosotros y personalizamos cada tratamiento. Es importante para nosotros que el paciente se sienta cómodo durante su visita

Visión integrativa que transforma la ortodoncia

Seguimos con la doctora Esmeralda Herrero.

Doctora Esmeralda Herrero. / Mediterráneo

La doctora Esmeralda Herrera, reconocida ortodoncista integrativa, ha destacado por su enfoque innovador que va más allá de la alineación dental tradicional. Su práctica combina conocimientos de ortodoncia moderna, equilibrio funcional, respiración, postura y bienestar global, entendiendo que una sonrisa saludable es el reflejo de un sistema cuerpo–mente en armonía. En esta entrevista, nos comparte cómo la perspectiva integrativa puede cambiar la experiencia del paciente, mejorar resultados y abrir nuevas posibilidades en la salud oral. «La ortodoncia no es solo mover dientes para conseguir una bonita sonrisa, sino ayudar al cuerpo a funcionar mejor».

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

Llevo más de veinte años en la odontología y 21 dedicada a la ortodoncia. Me formé en la Universidad de Valencia, donde obtuve el Premio Extraordinario Fin de Carrera, y posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid, con los másteres de Ortodoncia y Ciencias Odontológicas. Desde entonces he mantenido una formación continua, especialmente en disfunción temporomandibular.

En 2015 inicié Rehabilitación Neuro Oclusal (RNO), un enfoque que cambió mi forma de trabajar al mostrarme la importancia de la intervención temprana en niños. Por ello cursé un Máster en Odontopediatría para comprender mejor el desarrollo infantil. La RNO me permitió integrar crecimiento maxilar, hábitos funcionales y tratamiento menos invasivo.

Durante la pandemia estudié Posturología en Barcelona y este año completé un Máster en PNIE, ampliando la visión de la boca como parte de un sistema global. Aunque la tecnología evoluciona, mis valores se mantienen: escuchar, comprender y tratar buscando estética, función y bienestar.

¿Cuáles son los principales servicios y tratamientos que ofrece?

Trabajamos desde un enfoque integrativo en todas las áreas —cirugía, endodoncia, periodoncia, conservadora, odontopediatría y ortodoncia— con una filosofía común: odontología mínimamente invasiva y centrada en la persona.

En adultos tratamos tanto la salud dental como síntomas derivados de disfunciones masticatorias o respiratorias, mediante equilibrado oclusal y ortodoncia con alineadores.

En niños realizamos valoraciones posturales y tratamientos interceptivos precoces, con pistas de RNO o alineadores junto con rehabilitación respiratoria, masticatoria y lingual. La intervención temprana permite un desarrollo facial más armónico y previene futuros problemas.

Doctora Esmeralda Herrero. / ROBERTO ABRIL

¿Qué significa exactamente "ortodoncia integrativa" y en qué se diferencia de la tradicional?

La ortodoncia tradicional alinea dientes y busca una oclusión funcional. La integrativa analiza cómo la boca influye en la salud global. Hábitos como una respiración o masticación ineficientes pueden generar compensaciones en postura, columna, apoyo plantar o musculatura, afectando descanso, sistema nervioso o inmunidad.

Equilibrar la boca ayuda a corregir estas cadenas de desequilibrios: en niños mejora el desarrollo facial y postural; en adultos reduce síntomas crónicos y mejora la calidad de vida.

¿Cómo se relacionan la respiración, la postura y los hábitos orales con la salud dental?

Son factores determinantes. Un niño que respira por la boca suele presentar paladar estrecho, maloclusión, infecciones respiratorias y un crecimiento facial y postural alterado.

En adultos, una masticación ineficiente puede provocar sobrecarga de la ATM, bruxismo, cefaleas, tensión cervical, tinnitus o problemas de sueño. Muchos de estos síntomas no se suelen asociar a la boca, aunque tienen su origen en ella.

¿Qué papel tienen los tratamientos tempranos en niños?

La infancia es la mejor etapa para corregir causas y no solo síntomas. Desde los primeros años podemos guiar el crecimiento maxilar, mejorar la respiración y reeducar hábitos que influirán en su vida adulta.

¿Quiere destacar algo más?

La visión integrativa no es una moda, sino una evolución natural sustentada en ciencia y experiencia clínica. La salud oral está profundamente conectada con la salud general, y ese es el camino por el que seguiremos trabajando.

Innovación y cercanía en el cuidado de la sonrisa

Dentalis. / Mediterráneo

Finalmente, concluimos conversando con Clínica Dentalis.

En el marco de una atención odontológica cada vez más personalizada, Dentalis se posiciona como una clínica que combina tecnología avanzada con un trato humano y cercano. En esta entrevista, conversamos con su equipo para conocer su filosofía de trabajo, los retos actuales de la salud dental y cómo buscan transformar la experiencia del paciente.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor.

Soy Luisa Tena, responsable y odontóloga de la clínica, cuento con más de 15 años de experiencia en el sector odontológico. La clínica dental Dentalís sefundó en el2013 con unúnicopropósito: ofrecer un cuidadodental de calidad, pero siempre desde un enfoque cercano y familiar. En nuestros inicios, nuestra visión era crear un lugar donde los pacientes se sintieran como en casa.

Uno de los valores que más nos define es la honestidad. Además,nosguiamospor la transparencia y la responsabilidad, asegurando que cada decisión esté centrada en el bienestar real del paciente.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

En Dentalís ofrecemos una amplia gama de servicios : Ortodoncia y ortopedia, odontología infantil, implantología, conservadora, higienes, tratamientosdeestética dental,blanqueamientos, carillas, prótesis fija y removible y también servicio de radiografías y TAC.

Sin embargo, los servicios más demandados en este momento se destacan especialmente la ortodoncia invisible, prótesis fija y removible y carga inmediata sobre implantes que permite colocar los implantes dentales y una prótesis provisional fija en el mismo día, evitando al paciente pasar por largos períodos sin dientes.

¿Cuáles son las principales inquietudes de los pacientes al acudir al dentista?

La principal inquietud de los pacientes suele ser encontrar un dentista cercano que lo entienda y que le cause el mínimo dolor y que le ayude a encontrar la mejor solución a su problema dental, ya sea recuperar funcionalidad, mejorar la estética de su sonrisa o mantener su salud oral, de manera que se adapte a sus expectativasynecesidades.

Dentalis. / Mediterráneo

¿Qué avances destacan en áreas como ortodoncia, implantología o estética dental?

El uso del escáner intraoral en ortodoncia invisible permite tomar impresiones digitales rápidas y precisas.

En cuanto a implantología, se destacan los implantes subperiósticos, una solución innovadora pensada para pacientes con poco hueso que no pueden optar por implantes convencionales usando técnicas mínimamente invasivas y materiales de última generación que han reducido los tiempos de recuperación, algo que nuestros pacientes aprecian.

En Dentalís, contamos con TAC3D, herramientaquenospermiteobtenerimágenesdetalladasdeestructuras óseas y dentales en segundos. Gracias a esta tecnología avanzada, planificamos cada caso con exactitud, mejorando la seguridad en los tratamientos y garantizando resultados más fiables

Por otro lado, en tratamientos de conservadora y endodoncia, utilizamos lupas de aumento que nos permiten trabajar con precisión milimétrica, garantizando tratamientos más efectivos y conservadores para cada diente.

¿Qué proyectos o metas tiene Dentalis para el futuro?

Nuestro objetivo para el futuro sigue siendo mantener y fortalecer esa conexión personal con nuestros pacientes, sin perder de vista los avances tecnológicos.

Por otro lado, estamos trabajando para ampliar nuestras instalaciones y servicios, con el fin de llegar a más personas, pero siempre manteniendo ese trato familiar que nos caracteriza.

¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

Sí. En Dentalís creemos que nuestro mayor valor es el equipo humano. Lo que realmente marca la diferencia es el grupo de profesionales que acompaña a cada paciente con cercanía, compromiso y excelencia.

En ortodoncia contamos con dos especialistas de referencia: la Dra. Carmen Torres, experta en casos complejos, y la Dra. Irina Forés, especializada en brackets y alineadores, destacando especialmente en Invisalign. Además, nuestro equipo se completa con el Dr. Vicent Gimeno Vicente, especialista en cirugía oral, periodoncia, implantología y rehabilitación avanzada.

Junto a ellos, higienistas, auxiliares y personal de recepción crean ese ambiente familiar que nos define. Para mí, como gerente y propietaria, la verdadera fuerza de Dentalís está en las personas que la forman, y mi compromiso es dar el 100 % cada día para cuidar cada detalle y ofrecer siempre la mejor atención.