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Servyeco exporta a más de 25 países biopolímeros para tratamientos de aguas

La empresa, con una trayectoria en el sector de 27 años, fabrica en sus instalaciones de Burriana productos químicos de base natural para mejorar los procesos de potabilización y depuración que necesitan sus clientes

Servyeco cuenta con una planta de producción, laboratorios acreditados y un departamento de ingeniería distribuidos en un área de 5.000 metros cuadrados.

Servyeco cuenta con una planta de producción, laboratorios acreditados y un departamento de ingeniería distribuidos en un área de 5.000 metros cuadrados. / Mediterráneo

Mediterráneo

Servyeco, empresa española con 27 años de trayectoria, ha consolidado su presencia internacional exportando biopolímeros para el tratamiento de aguas a más de 25 países. Sus productos químicos de base natural están diseñados para optimizar los procesos de potabilización y depuración, ofreciendo soluciones sostenibles y seguras para las personas y el medioambiente.

La compañía fabrica sus productos en sus instalaciones de Burriana, donde cuenta con una planta de producción, laboratorios acreditados y un departamento de ingeniería distribuidos en un área de 5.000 metros cuadrados. Este conjunto de recursos, junto con un equipo humano de 47 profesionales altamente experimentados, permite a Servyeco desarrollar soluciones a medida para sus clientes en el mercado del tratamiento de aguas, siempre siguiendo criterios ESG y políticas de economía circular.

Equipo humano de Servyeco.

Equipo humano de Servyeco. / Mediterráneo

Diversidad de sectores

Servyeco opera en múltiples sectores, desde el municipal y alimentario hasta el químico, petroquímico, farmacéutico, automoción, metalmecánico, textil, minería, cerámico, papel y gestores de residuos. En el ámbito público, destaca por suministrar productos de base natural para la potabilización del agua, sustituyendo otros químicos más peligrosos para las personas y el medioambiente. Sus soluciones se aplican en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Navarra y Baleares, beneficiando a más de 14 millones de personas.

El pasado 2025, la empresa aumentó sus exportaciones en más de un 25%, llevando sus biopolímeros patentados a Europa, América, África y Oceanía. Para ello, Servyeco ha establecido alianzas estratégicas con distribuidores especializados en tratamiento de aguas, proporcionando soporte técnico y asistencia en cada cliente y ubicación.

Servyeco opera en múltiples sectores, desde el municipal y alimentario hasta el químico, petroquímico, farmacéutico, automoción, metalmecánico, textil, minería, cerámico, papel y gestores de residuos.

Servyeco opera en múltiples sectores, desde el municipal y alimentario hasta el químico, petroquímico, farmacéutico, automoción, metalmecánico, textil, minería, cerámico, papel y gestores de residuos. / Mediterráneo

Entre los países donde la compañía está presente se encuentran Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Austria, Irlanda, Polonia, Portugal, Noruega, Holanda, Bélgica, Turquía, Grecia, Eslovaquia, Israel, Nueva Zelanda, Túnez, Egipto y Argelia. Y, entre todos ellos, algunos de los colaboradores de la firma de Burriana pertenecen a las multinacionales más relevantes del sector químico a nivel global.

Publicación de Servyeco en Facebook.

El crecimiento que ha experimentado Servyeco durante sus años a de trayectoria se apoya en un fuerte impulso en I+D, que ha permitido desarrollar productos ecoinnovadores adaptados a los mercados internacionales, como Bewat©. Este biopolímero patentado permite producir coagulantes naturales multifuncionales a partir de extractos de árboles y plantas cultivadas de manera sostenible.

Los valores que distinguen a Servyeco destacan la innovación, la calidad, la experiencia, la sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente.

Los valores que distinguen a Servyeco destacan la innovación, la calidad, la experiencia, la sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente. / Mediterráneo

Este año, la compañía de Burriana liderará el proyecto Life Greenwat, aprobado y financiado por la Unión Europea y con una duración de tres años. El proyecto implementará a escala real una tecnología basada en polímero natural para el tratamiento de aguas residuales industriales y urbanas, incrementando la producción de biogás procedente de los lodos generados en la digestión anaerobia.

Entre los valores que distinguen a Servyeco destacan la innovación, la calidad, la experiencia, la sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente. A estos se suman la flexibilidad, la proximidad al cliente, la mejora continua, la integridad y la responsabilidad social, consolidando a la empresa como un referente en el tratamiento de aguas, tanto a nivel nacional como internacional.

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