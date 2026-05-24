CaixaLaVall entrega el primer Premi Referent al proyecto 'Talpa Tunneling'

CaixaLaVall celebró, el pasado viernes, en el Salón de Actos de su sede social, la primera edición del Premi Referent CaixaLaVall, una iniciativa creada con el objetivo de reconocer el talento, la innovación y la excelencia de los clientes de la entidad. El acto reunió a representantes institucionales, autoridades locales, representantes del mundo festivo y asociativo, miembros del ámbito empresarial y educativo, así como familiares y personas vinculadas al proyecto galardonado.

El Premi Referent CaixaLaVall nace con la voluntad de impulsar proyectos innovadores y de alta calidad desarrollados por clientes de la entidad, apoyando iniciativas con capacidad de generar un impacto positivo en el entorno. El galardón cuenta, además, con una dotación económica de 3.000 euros como muestra del respaldo de la entidad financiera a proyectos vinculados al emprendimiento, la investigación y el desarrollo.

En esta primera edición, el reconocimiento recayó en Talpa Tunneling, un proyecto impulsado por estudiantes de la Universitat Politècnica de València centrado en el desarrollo de microtuneladoras para la construcción de túneles y nuevas soluciones de transporte subterráneo. Algunos de los integrantes del equipo forman parte de la comunidad de clientes de CaixaLaVall, motivo por el que la entidad quiso poner en valor una iniciativa nacida desde su entorno más próximo y con una clara proyección de futuro.

Autoridades y protagonistas vivieron una jornada especial con la entrega del galardón. / Mediterráneo

Repercusión internacional del proyecto

El proyecto ha logrado, además, reconocimiento internacional tras obtener recientemente el Premio a la Innovación en la Not-a-Boring Competition 2026, celebrada en Texas (Estados Unidos), una de las competiciones internacionales de referencia en el ámbito de la ingeniería de túneles y el desarrollo de infraestructuras subterráneas.

La apertura institucional del acto contó con la participación de la presidenta de CaixaLaVall, Mª Lourdes Falcó Segarra; del teniente-alcalde de la Vall d’Uixó, Vicente Pitarch Gregori; y del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Asimismo, también asistieron el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet Teresa, y el alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós Valls, junto a otras autoridades y representantes institucionales.

El acto contó también con una actuación musical a cargo del Dúo Amma, ganadores del IV Premi de Música de Cambra CaixaLaVall, que abrió la ceremonia.

Uno de los momentos centrales de la tarde llegó con la presentación del proyecto por parte de los responsables de Talpa Tunneling. Durante su intervención, el equipo explicó el origen de la iniciativa, los retos técnicos afrontados y los objetivos de futuro de una tecnología que busca transformar el modelo de transporte subterráneo mediante sistemas más eficientes e innovadores.

Imagen del premio. / Mediterráneo

Refuerzo del compromiso

Posteriormente tuvo lugar la entrega oficial del galardón por parte de la presidenta de CaixaLaVall; el teniente-alcalde del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó; y del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. El acto concluyó con una fotografía de familia de las autoridades y los galardonados.

Con esta primera edición del Premi Referent CaixaLaVall, la entidad reafirma su compromiso con el impulso del talento, la innovación y el desarrollo del territorio, apostando por visibilizar proyectos capaces de combinar excelencia técnica, emprendimiento y proyección internacional desde la Comunitat Valenciana.