La conciliación, clave para sostener la natalidad

Los incentivos económicos por nacimiento pueden aumentar la natalidad de manera inmediata, pero no garantizan que las familias decidan tener más hijos a largo plazo. Esa es una de las principales conclusiones de dos investigaciones impulsadas por el Observatorio Social de la Fundación ‘la Caixa’, que analizan el impacto de las políticas públicas y empresariales sobre la decisión de tener descendencia en España.

Los estudios, titulados ¿Los incentivos financieros impulsan la natalidad a largo plazo? y ¿Contribuyen las políticas de conciliación en España? El papel de las empresas, advierten de que las ayudas puntuales, como el conocido cheque bebé, generan un incremento temporal de los nacimientos, aunque su efecto desaparece con el tiempo si no se acompaña de estabilidad laboral, acceso a vivienda y medidas reales de conciliación.

Las investigaciones subrayan, además, que muchas mujeres españolas desean tener más hijos de los que finalmente tienen. Sin embargo, las dificultades para compatibilizar la vida laboral y familiar, junto con los costes profesionales asociados a la maternidad, acaban condicionando esa decisión. Entre los factores más relevantes aparecen la precariedad laboral, la falta de horarios flexibles y la penalización que todavía sufren muchas trabajadoras tras convertirse en madres.

El papel de las empresas

En este sentido, el análisis también pone el foco en el papel de las empresas. Según los investigadores, aquellas compañías que ofrecen fórmulas de conciliación, teletrabajo, permisos flexibles o apoyo al cuidado infantil contribuyen a reducir la brecha entre el número de hijos deseados y los finalmente tenidos. Estas políticas no solo favorecen la natalidad, sino que además mejoran la satisfacción laboral y la permanencia de los trabajadores.

Sin embargo, los expertos destacan que España mantiene una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa y alertan de que las ayudas económicas aisladas no son suficientes para revertir la tendencia demográfica. A su juicio, las políticas públicas deberían combinar incentivos financieros con medidas estructurales que faciliten la estabilidad laboral y el equilibrio entre empleo y vida personal.

Los resultados de ambos estudios refuerzan la idea de que la natalidad depende menos de ayudas coyunturales y más de la capacidad de construir proyectos de vida estables. Y es que los investigadores sostienen que la diferencia entre maternidad deseada y real refleja un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres jóvenes y a las familias con empleos inestables,al tiempo que recuerdan que las políticas de conciliación no deben recaer únicamente en las madres, sino implicar a empresas y administraciones públicas mediante permisos corresponsables, horarios racionales y servicios accesibles de educación infantil.

Para el Observatorio Social, reforzar estas medidas permitiría reducir la incertidumbre económica y favorecer decisiones familiares más sostenibles en el tiempo para muchas parejas.