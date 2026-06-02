Fimap Levante colabora con Fallers pel Món para impulsar unas celebraciones más sostenibles y eficientes

Fimap Levante anuncia su colaboración con Fallers pel Món, la asociación encargada de llevar la tradición fallera a distintas ciudades españolas mediante la organización de plantàs, actos culturales y celebraciones inspiradas en las Fallas valencianas.

La iniciativa une la experiencia de Fimap Levante en limpieza profesional con uno de los proyectos culturales valencianos con mayor capacidad de difusión fuera de la Comunitat Valenciana. El objetivo pasa por garantizar que las celebraciones puedan desarrollarse manteniendo un alto nivel de limpieza y conservación de los espacios urbanos donde tienen lugar.

La colaboración permite a Fimap Levante aportar maquinaria especializada y soporte técnico adaptado a las necesidades de un evento multitudinario, especialmente en las actuaciones posteriores a la ctemà y en zonas con gran afluencia de público.

El desafío de la limpieza en las Fallas

La celebración de actos falleros fuera de València implica afrontar retos operativos específicos relacionados con la limpieza y recuperación de los espacios urbanos utilizados durante el evento.

Las tareas posteriores a finalizar los actos requieren soluciones capaces de actuar con rapidez sobre los restos derivados de la actividad festiva, especialmente en plazas y entornos urbanos de especial valor patrimonial o turístico.

Así, Fimap Levante colabora con Fallers pel Món proporcionando equipos de limpieza intensiva y sistemas de alta presión orientados a facilitar la recuperación del estado habitual de calles y espacios públicos en tiempos reducidos.

La compañía adapta las soluciones de limpieza a las necesidades concretas de cada celebración, teniendo en cuenta factores como el tipo de superficie, el volumen de asistentes o las características del entorno urbano donde se desarrollan los actos.

Tecnología y sostenibilidad aplicadas a los eventos culturales

Uno de los ejes principales de la colaboración se centra en la sostenibilidad y en la reducción del impacto ambiental derivado de este tipo de celebraciones.

Para ello, Fimap Levante apuesta por maquinaria eléctrica de bajas emisiones y reducido impacto acústico, especialmente adecuada para actuaciones en centros urbanos y zonas con elevada sensibilidad medioambiental.

La utilización de este tipo de tecnología permite optimizar las tareas de limpieza y reducir molestias durante las intervenciones posteriores a los eventos.

"Queremos contribuir a que este tipo de celebraciones puedan desarrollarse de una manera más eficiente y sostenible, integrando innovación tecnológica y respeto por el entorno urbano", señalan desde la compañía.

Una colaboración vinculada a la cultura y la sostenibilidad

La colaboración con Fallers pel Món permite a Fimap Levante participar en una iniciativa orientada a difundir la tradición fallera en diferentes puntos de España, aportando soluciones de limpieza profesional adaptadas a las necesidades de este tipo de eventos.

La compañía contribuye con maquinaria especializada y soporte técnico para facilitar las tareas de limpieza tras las celebraciones, especialmente en actuaciones posteriores a la Cremà y en espacios urbanos con alta afluencia de público.

Experiencia previa en el mundo fallero

La vinculación de Fimap Levante con el entorno fallero no es nueva. La compañía ya ha participado anteriormente en distintas iniciativas relacionadas con las Fallas, colaborando con comisiones y eventos vinculados a la celebración.

Entre ellas destaca su participación junto a la Falla Convento Jerusalén, una de las comisiones con mayor reconocimiento dentro del panorama fallero valenciano, donde Fimap Levante ha facilitado maquinaria especializada para apoyar las labores de limpieza durante las fiestas de 2026.

Esta colaboración ha permitido poner a prueba soluciones de limpieza profesional en entornos de gran afluencia de público y elevada actividad, reforzando la experiencia de la compañía en la gestión operativa de eventos multitudinarios.