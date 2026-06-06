La salud cerebral se cuida en el Alto Palancia y Mijares

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple Palancia-Mijares (Dacem) impulsa el proyecto Promoción de la salud cerebral y la salud mental entre personas con afectaciones neurológicas, una iniciativa centrada en mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades y discapacidades neurológicas, así como la de sus familias y cuidadores. El programa nace con el objetivo de complementar los recursos sanitarios y sociales disponibles en las comarcas del Alto Palancia y Mijares, donde muchas personas requieren una atención más especializada y cercana a sus necesidades diarias.

El programa está dirigido a personas con daño cerebral adquirido, esclerosis múltiple, Parkinson, lesión medular y otras afectaciones neurológicas que, tras procesos hospitalarios o enfermedades, presentan dificultades para mantener su autonomía y su integración social. Además, incorpora una mirada integral hacia las familias y cuidadores, quienes frecuentemente soportan una importante carga emocional y física derivada de los cuidados continuados.

Los beneficiarios

La propuesta prevé beneficiar directamente a 111 personas y ampliar su impacto a unas 300 más mediante acciones divulgativas, charlas y redes sociales. Entre las actividades destacan sesiones de fisioterapia, estimulación cognitiva, logopedia, terapia ocupacional y actividades terapéuticas en el entorno familiar. También se incluyen talleres de cocina saludable, atención psicológica y propuestas recreativas orientadas al bienestar emocional.

Uno de los aspectos más destacados es su enfoque multidisciplinar, que busca mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico, la alimentación y la participación social. Los resultados esperados apuntan a una mejora de la autonomía, una reducción del estrés en los cuidadores y una mayor sensibilización comunitaria.

Esta iniciativa de Dacem aspira a convertirse en un referente comarcal, demostrando que la salud neurológica y emocional también necesita espacios de acompañamiento, prevención y comunidad para construir entornos más accesibles, participativos y humanos para todos siempre.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con el aval de la Fundación ‘la Caixa’, respaldo que refuerza su relevancia social y reconoce su capacidad para generar un impacto positivo en el territorio y en la vida de quienes conviven con enfermedades neurológicas.