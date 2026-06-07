Tech FabLab consolida en Castellón una nueva forma de innovar

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) ha desarrollado durante los últimos meses el programa Tech FabLab, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Innovación, a través de la Red CEEI de la Comunitat Valenciana, y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, para acelerar la innovación y la transformación tecnológica del tejido empresarial.

El programa ha desplegado en la provincia de Castellón un itinerario completo de innovación, dirigido a perfiles muy distintos: alumnado de Formación Profesional, 'startups', empresas en crecimiento, directivos y compañías consolidadas con interés en impulsar nuevos proyectos.

Para Justo Vellón, director de CEEI Castellón, «Tech FabLab nos ha permitido trabajar la innovación en todo el ciclo empresarial». «No hablamos de tecnología en abstracto, sino de aplicarla a retos reales del tejido productivo de Castellón, desde las aulas de Formación Profesional hasta empresas consolidadas que quieren emprender desde dentro», ha señalado.

El proyecto se ha articulado en cinco líneas. EmprendeTech FP ha acercado el emprendimiento tecnológico a estudiantes y docentes de Formación Profesional. En esta primera edición han participado 135 estudiantes y 10 docentes de los centros IES Alto Palancia de Segorbe, IES Joan Coromines de Benicarló e IES Caminàs de Castellón. El alumnado presentó 15 iniciativas, con cinco proyectos ganadores: La Colmena, Entoagro, InnovaSport 360, Guardian Key y Outfitly. Además, Entoagro e InnovaSport 360 fueron reconocidos entre los mejores proyectos de la Comunitat Valenciana.

Mesa redonda con Yaiza Canosa, Juan Merodio y David Berbel. / Mediterráneo

StarTech Innovation ha acompañado a startups en fase de consolidación, ayudándolas a fortalecer sus modelos de negocio y conectar con expertos, mentores e inversores. Han participado Stratelogik, JoveJobs, Gottaku, Brambas, Global MAE y VersedIA, con proyectos vinculados a inteligencia artificial, ciberseguridad, empleo joven, comercio digital, educación internacional y moda sostenible.

ScaleUp Growth se ha dirigido a empresas que ya han validado su modelo y afrontan el reto de crecer. Niubiq, Estudio Cactus, Upbeat, Innoqubit Software y Twin Software han trabajado inversión, financiación, internacionalización, organización interna, estrategia con IA aplicada y acceso a nuevos mercados, entre otros. Para ello, han contado con sesiones y ponentes de firmas de primer nivel como Moeve, Startup Valencia, Wayra-Telefónica, Factorial, LaLiga, Enagás o BBVA.

La innovación desde dentro de las organizaciones ha sido el eje de Spin Offs Empresariales, con la participación de grandes firmas y entidades como Zschimmer & Schwarz, Colorobbia, Villarreal Club de Fútbol, Rototom, Grupo La Plana, Amadeo Martí Carbonell y Fundació PortCastelló. El objetivo ha sido identificar oportunidades internas y avanzar hacia nuevas unidades de negocio, proyectos disruptivos o modelos de colaboración abierta. Para ello, el programa ha acercado a Castellón perfiles de grandes corporaciones como Mediaset, Ferrovial y BBVA para abordar temas de interés como la automatización, la gestión del cambio o la creatividad.

Visión estratégica

La quinta línea, Tech Leaders, ha acercado a directivos, empresas y profesionales una visión estratégica sobre los retos de la transformación empresarial. Entre sus hitos, destaca la jornada Liderar el cambio: IA, marketing y crecimiento empresarial, con perfiles como Juan Merodioconsultor experto en (Marketing Digital e IA), Yaiza Canosa (CEO de Boudica Canosa y Partner & Advisor en Namencis Eucation) y David Berbel (CEO de Momoven).

«Una de las grandes conclusiones del programa es que Castellón tiene talento, empresas sólidas y sectores con capacidad para liderar proyectos innovadores», ha destacado Vellón, quien recuerda que «desde CEEI Castellón queremos que esa innovación sea accesible, práctica y útil, tanto para quienes están empezando como para compañías con una larga trayectoria».

Como cierre del programa, CEEI Castellón celebrará el viernes 12 de junio, a partir de las 9.00 horas, en Blue Tech Zone, el evento Horizonte Tech, una jornada diseñada para conectar a empresas, startups, profesionales, inversores y agentes del ecosistema innovador bajo el lema Conexiones, tecnología, innovación y transformación.

20260325 Cecilia Mangisch (Mediaset) en una sesión de Spin Offs. / Mediterráneo

El encuentro combinará ponencias, mesas redondas y networking en torno a la innovación abierta, la cooperación startup-corporación, el escalado, la inversión, la tecnología aplicada al negocio y el impacto de la inteligencia artificial. Participarán, entre otros, ponentes de renombre en el ecosistema emprendedor como Aleix Puig, cofundador de la firma Vicio, referente del sector hostelero especializado en Burger; Hugo Arévalo, de thePower Education; Ángel Juárez, director de Estrategia y Comunicación en la compañía de calzado barefoot Brambas; y Jon Hernández, divulgador de Inteligencia Artificial con una comunidad en redes de más de un millón de personas.

Tech FabLab deja así una idea clave: la innovación no depende solo de tener buenas ideas, sino de conectarlas con talento, método, colaboración y visión de futuro.