Cinco años después, Analía García sigue demostrando que emprender con propósito tiene futuro

Mientras muchos intentan crear nuevos conceptos para responder a las nuevas demandas del consumidor, actividades tradicionales como la lavandería y la tintorería siguen siendo una apuesta segura gracias a su adaptación hacia la sostenibilidad, la digitalización y unos servicios cada vez más cómodos y personalizados.

Es el caso de Analía García, propietaria del Telelavo de Playa San Juan, que hace cinco años apostó por un modelo novedoso cuando decidió emprender por cuenta propia. Lo que comenzó como una alternativa profesional en plena pandemia se ha convertido en todo un ejemplo de emprendimiento.

“Llevo siete años viviendo en Alicante. Antes de Telelavo trabajé toda mi vida en empresas internacionales, sobre todo en derecho y logística, en Alemania y Holanda”, explica.

Fachada de Televado en Playa de San Juan en Alicante. / Telelavo

En busca de un negocio propio

Su cambio profesional no fue casual. Analía buscaba un negocio propio que le permitiera ganar independencia. Acostumbrada a trabajar en entornos internacionales, nunca había estado vinculada al sector de la lavandería; sin embargo, vio en él una oportunidad para construir un proyecto con vocación de largo plazo.

“Cuando llegué buscaba algo propio. Una fuente de ingresos independiente, sin depender de nadie. Era la época del covid y tenía claro que hacía falta algo que soportara las consecuencias de una pandemia: un servicio de primera necesidad, que no se parara aunque el mundo lo hiciera”.

“Así llegué a Telelavo”, recuerda Analía. La compañía, especializada en lavandería y tintorería ecológica, ha sabido conectar con una tendencia cada vez más extendida entre los consumidores: externalizar determinadas tareas domésticas para ganar tiempo y comodidad sin renunciar a la calidad.

"Es un servicio que no pasa de moda. La gente cada vez valora más la comodidad y también el cuidado de las prendas", añade.

Una propuesta diferencial

Su establecimiento ha logrado consolidarse gracias a una propuesta diferencial basada en el Wet Cleaning, un sistema que utiliza agua y productos biodegradables para tratar prendas delicadas, eliminando el uso de químicos agresivos presentes en los procesos tradicionales de limpieza en seco.

La apuesta por la sostenibilidad no fue casual. Tras vivir durante años en países como Alemania y Países Bajos, Analía conoció de primera mano la importancia que los consumidores europeos conceden al respeto por el medio ambiente y decidió trasladar esa filosofía a su proyecto empresarial.

"Para mí era importante apostar por un negocio que fuera sostenible. Cada vez somos más conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones de consumo y creo que ese cambio también está llegando a este sector", señala.

"Tenemos los mismos clientes desde prácticamente el primer día. Cuando conocen el servicio y ven los resultados, vuelven. La calidad es lo que marca la diferencia" Analía García — Propietaria del Telelavo de Playa San Juan

Cinco años después, la fórmula parece funcionar. Buena parte de los clientes que confiaron en el establecimiento durante sus primeros meses de actividad continúan utilizándolo regularmente. La fidelización se ha convertido en uno de los principales activos del negocio.

"Tenemos los mismos clientes desde prácticamente el primer día. Cuando conocen el servicio y ven los resultados, vuelven. La calidad es lo que marca la diferencia", afirma.

Estructura operativa eficiente

A ello se suma una estructura operativa eficiente, con pocos gastos fijos y una plantilla estable. Analía trabaja directamente en el negocio junto a un reducido equipo de confianza. Esta organización le permite mantener una rentabilidad de casi el 30% a pesar de las fluctuaciones estacionales propias tanto de la zona como del sector. Unos resultados que considera fuera de lo normal, aunque insiste en que todavía existe margen de crecimiento.

De hecho, uno de los datos más llamativos es que, pese a llevar cinco años operando en la zona, todavía hay vecinos que descubren el establecimiento por primera vez.

El establecimiento ha logrado consolidarse gracias a una propuesta diferencial basada en el Wet Cleaning. / Telelavo

"Muchas veces entra gente que vive cerca y nos dice que no sabía que existíamos. Eso demuestra que aún existe mucho potencial por desarrollar", comenta.

La elección de Playa San Juan también ha sido una de las claves del proyecto. Se trata de una zona con una importante presencia de residentes internacionales, segundas residencias y un perfil de cliente que valora especialmente la comodidad, la confianza y el cuidado de las prendas.

“En agosto hace cinco años abrí mi Telelavo en San Juan. Hoy tengo una clientela fiel. Más del 70% repite. Hay muchos clientes que llevan conmigo desde el primer mes”.

En pleno crecimiento

Cinco años después de abrir sus puertas, el Telelavo de Analía sigue creciendo en Playa San Juan. Lo que comenzó como una apuesta personal en un momento de incertidumbre se ha convertido en un negocio consolidado, con una clientela fiel y todavía mucho recorrido por delante. Su historia demuestra que sectores tradicionales como la lavandería y la tintorería siguen ofreciendo oportunidades de crecimiento cuando saben adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

En un entorno donde los consumidores priorizan cada vez más la calidad y el respeto por el medio ambiente, negocios como este continúan ganando relevancia como modelos de autoempleo con recorrido y capacidad de consolidación a largo plazo.