Bosque Masía Bellver inaugura su nueva temporada con la charla 'Salud, microbiota y corazón'

Bosque Masía Bellver da el pistoletazo de salida a su nueva temporada consolidándose como un punto de referencia en el bienestar y el estilo de vida. Situado en frente a la playa entre Benicàssim y Orpesa, este enclave reinterpreta la relación entre naturaleza, cuerpo y comunidad a través de una propuesta de desconexión activa que trasciende los formatos de ocio convencionales y donde la proximidad del mar favorece el descanso.

Ubicado en el entorno de Bellver Blue Tech Zone, ecosistema con el que comparte sus valores fundamentales de salud y sostenibilidad, el concepto de Bosque Masía Bellver se posiciona como una auténtica comunidad de movimiento. Su propuesta central sitúa la salud, la gastronomía y la cultura como los verdaderos pilares de una experiencia diseñada para promover un estilo de vida saludable donde la actividad, el bienestar y la conexión con la naturaleza forman parte del día a día.

Jornada inaugural

La propuesta para esta temporada entrelaza de manera estudiada una agenda diseñada para nutrir cuerpo y mente. A través de un auditorio totalmente integrado en el bosque mediterráneo, este espacio servirá como escenario para charlas, encuentros divulgativos y sesiones culturales, concebidas como experiencias de bienestar integral.

La primera de las charlas del ciclo estival llega el sábado 13 de junio y correrá a cargo del Dr. José Abellán y la Dra. Sara Marín Bellver (@uncafecontudoctora). Bajo el título 'Salud, microbiota y corazón', se hablará de una forma cercana y práctica, sobre cómo la alimentación, los hábitos de vida y el equilibrio de la microbiota influyen en la salud del corazón, y se darán a conocer sencillas para cuidarse mejor en el día a día. Las entradas pueden obtenerse en el siguiente enlace.

Cartel del evento. / Mediterráneo

Y es que, frente a los formatos convencionales, la temporada de Bosque Masía Bellver se define por una programación dinámica y en constante transformación. La agenda renovará semanalmente sus actividades dando protagonismos a la espontaneidad y a la interacción directa entre público y ponentes.

Un proyecto consolidado

Esta iniciativa aspira a consolidar el vínculo con la comunidad afín que ha respaldado al proyecto en temporadas anteriores, abriendo al mismo tiempo sus puertas a nuevas personas que compartan una misma filosofía.

La gastronomía desempeña un papel fundamental en este entorno de bienestar. Con el sello de calidad de Gastro Masía Bellver, la cocina rinde tributo a su origen con una carta fresca, mediterránea y pensada para compartir sin prisa. Basada en productos naturales y de proximidad, esta experiencia culinaria completa la propuesta para un público que busca reconectar con sus raíces.

"Buscamos que Bosque Masía Bellver sea un refugio, un punto de encuentro donde el entorno mediterráneo, la calma y el cuidado personal coexistan orgánicamente", explican desde el área de Salud, Bienestar y Movimiento de Bosque Masía Bellver. "Nuestra meta es crear una comunidad donde el bienestar no sea un objetivo aislado, sino un estilo de vida compartido en plena naturaleza frente al mar".

Con la temporada oficialmente inaugurada, Bosque Masía Bellver se posiciona de manera indiscutible como la cita indispensable de este año para quienes buscan paz, energía y reconexión en la provincia de Castellón.