Un verano en igualdad de oportunidades
CaixaProinfancia acerca actividades de ocio educativo a más de 2.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la Comunitat Valenciana
El verano no es igual para todos. Mientras muchas familias disfrutan de las vacaciones, otras afrontan esta etapa con mayores dificultades económicas y de conciliación. Para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, esto supone perder el acceso a espacios seguros, actividades educativas y oportunidades de ocio y descanso.
Para abordar a esta realidad, el programa CaixaProinfancia de la Fundación ‘la Caixa’impulsa un año más su oferta de actividades de verano dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Desde junio y hasta el próximo mes de septiembre, más de 30.000 menores de toda España (2.506 en la Comunitat Valenciana) participarán gratuitamente en campamentos, colonias y centros abiertos organizados en colaboración con entidades sociales. «Las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio: favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades», afirma Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ‘la Caixa’.
La oferta de verano de CaixaProinfancia combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo. A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños, niñas y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía o la capacidad de relacionarse con los demás, al tiempo que disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.
Además, este año, el programa incorpora la actividad ¡Campamentos a Escena!, una propuesta formada por cinco dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad se trabajan valores y competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social.
Cabe recordar que CaixaProinfancia es un programa de la Fundación ‘la Caixa’, dirigido a hogares vulnerables con hijos e hijas de entre 0 y 18 años, que tiene por objetivo romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante un modelo de intervención integral que combina refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, atención psicosocial y apoyo familiar.
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