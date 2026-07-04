Un verano en igualdad de oportunidades

El verano no es igual para todos. Mientras muchas familias disfrutan de las vacaciones, otras afrontan esta etapa con mayores dificultades económicas y de conciliación. Para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, esto supone perder el acceso a espacios seguros, actividades educativas y oportunidades de ocio y descanso.

Para abordar a esta realidad, el programa CaixaProinfancia de la Fundación ‘la Caixa’impulsa un año más su oferta de actividades de verano dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Desde junio y hasta el próximo mes de septiembre, más de 30.000 menores de toda España (2.506 en la Comunitat Valenciana) participarán gratuitamente en campamentos, colonias y centros abiertos organizados en colaboración con entidades sociales. «Las actividades de verano de CaixaProinfancia son mucho más que una propuesta de ocio: favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades», afirma Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación ‘la Caixa’.

Actividades de verano de CaixaProinfancia. / Alvaro Cabrera / Fundación 'la Caixa'

La oferta de verano de CaixaProinfancia combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo. A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños, niñas y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía o la capacidad de relacionarse con los demás, al tiempo que disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.

Además, este año, el programa incorpora la actividad ¡Campamentos a Escena!, una propuesta formada por cinco dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad se trabajan valores y competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social.

CaixaProinfancia. / Alvaro Cabrera / Fundación 'la Caixa'

Cabe recordar que CaixaProinfancia es un programa de la Fundación ‘la Caixa’, dirigido a hogares vulnerables con hijos e hijas de entre 0 y 18 años, que tiene por objetivo romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante un modelo de intervención integral que combina refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, atención psicosocial y apoyo familiar.