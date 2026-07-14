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Operación concursal

Pescaplana saca a subasta su nave industrial y otros activos

La primera subasta, con sujeción a tipo mínimo, se celebra del 22 de junio al 22 de julio de 2026

Instalaciones de Pecaplana.

Instalaciones de Pecaplana.

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Redacción

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El procedimiento concursal de Pescaplana, SL inicia la subasta electrónica de sus activos, conforme a las reglas especiales de liquidación aprobadas por el Juzgado.

La primera subasta, con sujeción a tipo mínimo, se celebra del 22 de junio al 22 de julio de 2026 y comprende tres lotes: una nave industrial e inmovilizado material (884.837,45 euros) y dos vehículos (900 euros y 1.500 euros). Si quedara desierta, se abrirá una segunda subasta sin tipo mínimo del 1 de septiembre al 1 de octubre. Un cuarto lote --un local comercial, con tipo mínimo de 67.671 euros-- saldrá a subasta en esa misma fase si no prospera antes una venta directa.

Los interesados deben registrarse en la plataforma y constituir una consignación de 10.000 euros (inmuebles y bienes de extraordinario valor) o 5.000 euros (resto de bienes muebles) para obtener las claves de participación. Para información y ventas, contactar con Liquidación de Bienes Concursos a través del 636788879, en info@liquidacionbienesconcursos.com o en www.liquidacionbienesconcursos.com.

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