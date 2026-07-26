Don Patrón llega a Burriana con lo mejor de la huerta

La apuesta por el producto fresco, de calidad y de proximidad ya tiene un nuevo referente en Burriana. Don Patrón ha abierto las puertas de su primera tienda física en el número 58 de la calle Escorredor, trasladando al comercio tradicional una filosofía que ya había conquistado a numerosos clientes a través de su venta on line. El establecimiento nace con la vocación de ofrecer frutas y verduras seleccionadas directamente del campo, apostando por el origen nacional y por una relación estrecha con los agricultores.

El proyecto es fruto de la ilusión de los socios Xavier Escrivà e Íñigo Rodríguez, junto al franquiciado Joaquín Albert, quien estará al frente del establecimiento. Los tres comparten un objetivo común: acercar al consumidor productos frescos, saludables y de temporada, demostrando que es posible combinar calidad, cercanía y un compromiso real con el sector agrícola.

Apertura oficial

La inauguración, celebrada el pasado viernes, reunió a numerosos amigos, familiares y vecinos que quisieron acompañar al equipo en el inicio de esta nueva etapa. El acto contó además con una amplia representación de la corporación municipal, que respaldó una iniciativa que contribuye a dinamizar el comercio local y ampliar la oferta comercial de la ciudad.

Más allá de la apertura de una nueva frutería, Don Patrón nace con una filosofía muy definida. La empresa mantiene una estrecha colaboración con agricultores españoles para garantizar un producto fresco, recién recolectado y con todas las garantías de calidad. Esta relación directa permite reducir intermediarios, favorecer una remuneración más justa para el productor y ofrecer al cliente alimentos con todo su sabor y propiedades.

La defensa de la agricultura constituye uno de los pilares del proyecto. Sus responsables consideran que apostar por el producto nacional beneficia al consumidor, contribuye a fortalecer el sector primario y pone en valor el trabajo de quienes cultivan la tierra.

Don Patrón inicia una nueva etapa en la que combina la experiencia adquirida en el comercio on line con la cercanía de la atención personalizada. Un establecimiento pensado para quienes buscan calidad, confianza y el auténtico sabor del campo, ahora también desde el corazón de Burriana.