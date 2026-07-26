Un proyecto de reforestación en Fuente la Reina recibe el apoyo de BBVA

La Fundación Desert Leaves recibe 32.000 euros en la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro para impulsar la recuperación de 6,64 hectáreas afectadas por el incendio de 2023 en el Alto Mijares, en el término municipal de Fuente la Reina. La iniciativa combinará la restauración ambiental con la creación de empleo y beneficiará de forma directa a unas 250 personas.

Bajo el nombre Brotes Verdes: Restauración Forestal y Empleo Verde en Fuente la Reina, la actuación contempla la plantación de más de 6.000 árboles de especies autóctonas, la construcción de infraestructuras para favorecer la retención de agua y reducir la erosión, así como la formación de jóvenes del municipio para promover microempresas vinculadas a la gestión forestal.

Sus impulsores sostienen que el objetivo va más allá de reforestar la zona. La iniciativa busca generar oportunidades laborales ligadas al medio natural y favorecer el arraigo de población joven en un territorio afectado por la despoblación.

Visita

El proyecto ya está en marcha. El pasado lunes visitaron la zona Borja Díaz Cagigal, del equipo de Negocio de BBVA Asset Management; el presidente de la Fundación Desert Leaves, Wim Cambien; el director del Centro de Banca Comercial de Vila-real, Francisco Javier López, y la técnica de Sostenibilidad del Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local, Noelia Bailera, para conocer sobre el terreno el avance de los trabajos.

Nuestros clientes pueden ver cómo su ahorro se transforma en proyectos que mejoran vidas» Borja Díaz Cagigal — Equipo de Negocio de BBVA Asset Management

Durante la visita, Díaz Cagigal explicó que «gracias al fondo BBVA Futuro Conservador, nuestros clientes pueden ver de forma tangible cómo su ahorro también se transforma en proyectos sociales y medioambientales que mejoran vidas y generan un impacto positivo en la sociedad y en nuestras comunidades».

El valor principal de esta iniciativa es el modelo de gestión forestal y financiación que planteamos a la sociedad» Wim Cambien — Presidente de la Fundación Desert Leaves

Por su parte, Cambien señaló que «el valor principal de este proyecto no son las hectáreas restauradas, sino el modelo de restauración, financiación y gestión forestal que planteamos a la sociedad: empresas, emprendedores locales, propietarios forestales, administraciones locales y regionales... todos pueden ver con este proyecto que sí es posible hacer algo magnífico y duradero con esta riqueza natural».

En BBVA queremos contribuir a hacer posible iniciativas como la impulsada por la Fundación Desert Leaves» Fco. Javier López — Director del Centro de Banca Comercial Vila-real

Finalmente, Francisco Javier López destacó que «en BBVA queremos contribuir a hacer posible iniciativas como la impulsada por la Fundación Desert Leaves» y recordó que «la inversión también puede ser una herramienta para generar un impacto positivo».

Desde la entidad señalan que los bosques «desempeñan un papel vital en el apoyo a la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y el sustento de las comunidades locales. En este sentido, Desert Leaves aspira a ser un socio de confianza para todas las partes involucradas en la forestación, reforestación y protección de bosques».

Tres proyectos en la Comunitat Valenciana

La restauración forestal de Fuente la Reina es una de las tres iniciativas de la Comunitat Valenciana seleccionadas en la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, con la que BBVA Asset Management destinará este año 96.000 euros a actuaciones sociales y medioambientales en el territorio. Las otras dos entidades premiadas apoyarán la inserción laboral de mujeres gitanas en Valencia y Paterna y el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la autonomía de menores con diversidad funcional en Elche.

Desde la puesta en marcha de esta convocatoria en 2018, la Comunitat Valenciana ha recibido 597.000 euros en donaciones para impulsar proyectos sociales y medioambientales. En la edición de este año, BBVA Asset Management ha repartido un millón de euros entre 25 iniciativas de todo el país, con especial atención a actuaciones relacionadas con la restauración de ecosistemas, la reforestación y la prevención de incendios forestales.

El fondo BBVA Futuro Conservador, un fondo mixto de gestión activa, hace posible esta iniciativa gracias a la donación de parte de su comisión de gestión. De este modo, los inversores no solo buscan rentabilidad financiera, sino que participan activamente en la generación de un efecto positivo en la sociedad y el medio ambiente.