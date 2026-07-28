Cuatro especialistas, un mismo compromiso: construir espacios más eficientes, sostenibles y preparados para el futuro

La transformación del sector de la construcción y la rehabilitación exige la colaboración de profesionales altamente especializados capaces de ofrecer soluciones integrales, innovadoras y adaptadas a las necesidades actuales. Desde la ingeniería industrial y la gestión inmobiliaria hasta la arquitectura bioclimática, la eficiencia energética o los sistemas de aislamiento y protección, cada disciplina aporta un valor esencial para crear espacios más seguros, sostenibles y funcionales. En este especial reunimos a cuatro empresas de referencia —Projectania Ingeniería Industrial, Aincas Inmobiliaria, Biocatss Arquitectura Bioclimática, Sostenible e Inclusiva y Tabiplak La Plana— que, desde su experiencia y compromiso con la excelencia, contribuyen a impulsar un modelo de edificación más responsable, eficiente y orientado al bienestar de las personas.

Projectania: soluciones técnicas para que pymes y autónomos conviertan sus proyectos en negocios viables

Projectania / Projectania

Abrir un negocio implica mucho más que tener una buena idea. Antes de iniciar una actividad es necesario superar trámites administrativos, adaptar instalaciones, cumplir normativas y tomar decisiones que pueden influir directamente en la viabilidad económica del proyecto. Desde hace más de quince años, Projectania acompaña a pymes, autónomos y emprendedores de Castellón y Tarragona en este proceso, aportando experiencia, soluciones técnicas y un trato cercano. Hablamos con sus socios fundadores, Carlos Monfort y Jesús Ferrer, para conocer cómo ayudan a transformar proyectos empresariales en realidades seguras, eficientes y legalmente viables.

¿Cómo surge Projectania y qué les llevó a especializarse en proyectos dirigidos a pymes y trabajadores autónomos?

Projectania nació en 2010 de la mano de dos ingenieros industriales, Carlos Monfort y Jesús Ferrer. Desde el principio distribuimos nuestras funciones de forma complementaria: Carlos se encarga de la parte técnica relacionada con cálculos e instalaciones, mientras que Jesús desarrolla la parte gráfica y la gestión normativa de los expedientes.

Pronto detectamos que los pequeños empresarios y autónomos necesitaban un asesor técnico cercano, capaz de entender sus necesidades reales y ajustarse a sus tiempos y presupuestos. Esa atención personalizada ha sido siempre la esencia de nuestro trabajo y el principal motivo por el que muchos clientes siguen confiando en nosotros después de tantos años.

¿Qué tipo de proyectos gestionan con mayor frecuencia y cuáles son los servicios más demandados por sus clientes?

Trabajamos principalmente en trámites relacionados con actividades económicas, proyectos de instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y procedimientos vinculados a normativa ambiental y recreativa.

También desarrollamos proyectos de protección contra incendios, incluyendo sistemas de detección, diseño de BIE, rociadores y cálculos de seguridad. Nuestros clientes pertenecen principalmente a los sectores de hostelería, comercio, servicios y pequeña industria.

Más allá de obtener una licencia, nuestro objetivo es coordinar todos los aspectos técnicos del proyecto y encontrar soluciones que permitan cumplir la normativa optimizando costes y evitando incidencias durante la ejecución de las obras o la puesta en marcha de la actividad.

¿Cuáles son los principales desafíos que encuentran las pequeñas empresas cuando afrontan una reforma, una apertura o una ampliación de sus instalaciones?

La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos. Los procedimientos pueden variar considerablemente entre municipios y, en algunos casos, los expedientes se prolongan durante meses debido a la carga administrativa.

La implantación de declaraciones responsables y comunicaciones previas ha supuesto una mejora importante, ya que permite iniciar determinadas actividades sin esperar una autorización expresa. Sin embargo, esto exige una gran responsabilidad técnica por nuestra parte y una revisión exhaustiva de toda la documentación.

Otro aspecto clave es la planificación de determinados suministros e instalaciones. En actividades que dependen del gas, por ejemplo, una mala previsión puede retrasar significativamente la apertura del negocio y generar costes innecesarios.

¿Qué errores suelen cometer los emprendedores al iniciar un proyecto relacionado con su local o negocio?

El error más frecuente es alquilar o comprar un local sin realizar previamente una consulta técnica. Muchas veces el emprendedor firma un contrato sin saber si el establecimiento cumple los requisitos urbanísticos o técnicos necesarios para desarrollar la actividad prevista.

Siempre recomendamos analizar varias opciones antes de tomar una decisión. Un estudio previo permite detectar problemas relacionados con accesibilidad, instalaciones eléctricas, protección contra incendios o aislamiento acústico.

Tomar esta precaución puede evitar inversiones innecesarias y ahorrar una cantidad importante de dinero desde el inicio del proyecto, además de reducir riesgos y posibles retrasos posteriores.

¿Hasta qué punto el desconocimiento de los trámites técnicos y administrativos puede retrasar o encarecer una iniciativa empresarial?

Puede tener una influencia decisiva. La falta de planificación suele traducirse en retrasos, costes imprevistos y modificaciones que podrían haberse evitado con un asesoramiento adecuado desde el principio.

Por eso insistimos en participar desde las primeras fases del proyecto. Analizamos el local, revisamos la normativa y planificamos los trámites necesarios para evitar problemas posteriores.

Nuestro trabajo no consiste únicamente en redactar documentación técnica. Actuamos como asesores de confianza que ayudan al empresario a tomar decisiones informadas, optimizar recursos y evitar errores costosos. Una buena planificación inicial suele traducirse en importantes ahorros económicos y en una mayor tranquilidad para el cliente durante todo el proceso.

Después de años trabajando con pequeños empresarios y autónomos, ¿qué lección les ha enseñado este tipo de proyectos sobre el emprendimiento y la capacidad de adaptación de quienes deciden poner en marcha un negocio?

La principal lección es que los emprendedores poseen una enorme capacidad de adaptación. Hemos visto proyectos que han tenido que modificar su ubicación, replantear parte de la actividad o superar dificultades técnicas importantes, y aun así han conseguido salir adelante.

Detrás de cada licencia y cada apertura hay personas que están invirtiendo tiempo, recursos e ilusión para construir su futuro profesional. Por eso intentamos implicarnos en cada proyecto como si fuera propio.

Cuando un cliente abre finalmente las puertas de su negocio y todo funciona correctamente, sentimos que también hemos contribuido a ese éxito. Esa es, sin duda, una de las mayores satisfacciones de nuestro trabajo y la razón por la que seguimos afrontando cada nuevo proyecto con la misma ilusión que el primer día.

Fernando Falomir: "Tras más de 25 años, Aincas sigue creciendo porque conoce Castellón calle a calle"

Fernando Falomir. / Aincas.

La inmobiliaria castellonense refuerza su posición en compraventa, alquiler y gestión patrimonial, con especial liderazgo en la Urbanización La Coma

En un contexto inmobiliario en constante cambio, donde las necesidades de los compradores y vendedores evolucionan al ritmo del mercado, conversamos con Fernando Falomir, representante de la inmobiliaria Aincas. A lo largo de esta entrevista, Falomir comparte su visión sobre la situación actual del sector, los retos a los que se enfrentan las agencias inmobiliarias y las claves que, según su experiencia, marcan la diferencia a la hora de ofrecer un servicio de calidad. Una charla cercana que nos permite entender mejor hacia dónde se dirige el mercado y qué papel juegan las inmobiliarias en este nuevo escenario.

Aincas cuenta con más de 25 años de trayectoria. ¿Cómo empezó su camino en el sector inmobiliario?

Aincas nace de una idea muy sencilla: acompañar a las personas en decisiones importantes. Comprar, vender o alquilar una vivienda no es una operación cualquiera; muchas veces implica ahorros, proyectos familiares, herencias o cambios de vida. Empezamos trabajando en Castellón capital y, poco a poco, hemos ampliado a las poblaciones cercanas como Almazora, Vilarreal, Borriol y Benicasim. La clave ha sido mantenernos cerca del cliente, conocer bien cada zona y no perder nunca el trato humano. Más de 25 años después, seguimos aquí porque hemos sabido adaptarnos sin renunciar a nuestra forma de trabajar.

En un contexto de inflación, cambios económicos y tipos de interés variables, ¿cómo ve la salud actual del mercado inmobiliario en Castellón?

El mercado está activo, pero es más exigente. Ya no sirve poner un inmueble a cualquier precio y esperar. El comprador compara mucho, calcula financiación y busca seguridad. Al mismo tiempo, hay propietarios que todavía tienen referencias de precios muy optimistas. Nuestra labor es poner realidad sobre la mesa: explicar qué se vende, a qué precio, en qué plazo y con qué demanda. Castellón mantiene atractivo porque sigue siendo más accesible que otras capitales, pero el mercado premia cada vez más el precio correcto y la buena presentación del inmueble.

¿El desequilibrio entre oferta y demanda está condicionando el acceso a la vivienda?

Totalmente. Hay poca oferta de vivienda bien situada, bien conservada y con precio razonable. En alquiler el problema es aún más evidente: la demanda supera claramente a la oferta. Esto provoca tensión en precios y más dificultad para acceder a una vivienda. En compraventa, nuestro modelo se basa en trabajar de forma muy selectiva, especialmente con encargos bien definidos y con compromiso mediante el modelo de Multiexclusiva o exclusiva comparida. No se trata de acumular inmuebles, sino de representar bien al propietario, filtrar compradores solventes y evitar pérdidas de tiempo a ambas partes.

¿Qué servicios considera hoy imprescindibles para que una inmobiliaria sea competitiva?

Hoy una inmobiliaria debe hacer mucho más que enseñar pisos. Tiene que valorar correctamente, preparar el inmueble, gestionar documentación, coordinar notaría, financiación, contratos, incidencias y fiscalidad básica. En Aincas damos mucha importancia a la gestión integral de alquiler, especialmente con garantía total de arrendamiento para el propietario. Muchos propietarios quieren rentabilidad, pero también tranquilidad: cobrar, tener buenos inquilinos y no estar pendientes de problemas.

Además, tenemos una especialización muy clara en la Urbanización La Coma. Conocemos su mercado, sus parcelas, sus viviendas, sus valores y el perfil del comprador. Esa experiencia nos permite asesorar con mucho más criterio. No es lo mismo vender una vivienda en el centro de Castellón que una propiedad singular en La Coma. Cada mercado tiene su lenguaje.

¿Qué papel juega la confianza en una operación inmobiliaria?

Es fundamental. La gente necesita sentir que quien le asesora no solo quiere cerrar una operación, sino proteger sus intereses. A veces nuestro trabajo consiste en decirle a un propietario que debe ajustar precio; otras, en decirle a un comprador que revise bien una operación antes de firmar. Esa sinceridad puede no gustar en el primer momento, pero genera relaciones a largo plazo.

Para terminar, ¿qué retos o innovaciones le gustaría incorporar en Aincas en los próximos años?

Queremos seguir mejorando en tecnología, análisis de datos y marketing digital, pero sin perder cercanía. La inteligencia artificial, los informes de mercado y las herramientas de seguimiento nos ayudan a ser más precisos. Pero el valor diferencial seguirá siendo el mismo: conocer Castellón, escuchar al cliente y trabajar con rigor. Nuestro reto es combinar innovación con experiencia. Ese equilibrio es lo que permitirá a Aincas seguir liderando el mercado local.

Biocatss: arquitectura sostenible e inclusiva para construir espacios con futuro

Biocatss / RODA FOTOGRAFOS

La arquitectura actual ya no busca únicamente crear espacios funcionales y atractivos, sino también responder a los desafíos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. En este contexto, Biocatss apuesta por una arquitectura bioclimática, sostenible e inclusiva, donde el bienestar de las personas y el respeto por el entorno son pilares esenciales de cada proyecto.

A través de soluciones innovadoras y accesibles, el estudio diseña espacios más humanos, adaptados a las necesidades reales de quienes los habitan y comprometidos con un modelo de construcción responsable. En esta entrevista conocemos la filosofía y visión de un proyecto que entiende la arquitectura como una herramienta de transformación social y ambiental.

¿Cómo nace Biocatss y qué motivaciones impulsaron la creación del estudio?

Biocatss nació primero como una inquietud personal cuando todavía estudiaba Arquitectura. Durante esa etapa empecé a participar en programas de emprendimiento de la Universitat Jaume I con una idea muy clara: la arquitectura no podía limitarse a construir espacios inmóviles, sino que debía adaptarse y evolucionar junto a las personas.

A partir de esa visión comenzaron a llegar premios y reconocimientos vinculados a proyectos de arquitectura inteligente, sostenible y bioclimática. Aquello confirmó que una idea nacida desde la intuición también podía tener valor técnico, social y profesional.

Biocatss surge precisamente de esa mezcla entre juventud, riesgo y propósito. Entendí que podía crear una trayectoria profesional apostando desde el principio por una arquitectura más consciente y humana.

La principal motivación fue comprender que los edificios afectan directamente a nuestra salud, emociones y calidad de vida. Un espacio puede proteger, orientar, generar calma o provocar estrés. Desde ahí nace Biocatss: de la voluntad de diseñar lugares no solo eficientes, sino también sensibles, accesibles y preparados para cuidar de las personas.

En Biocatss defendéis una arquitectura sostenible e inclusiva. ¿Por qué es importante unir ambos conceptos?

Porque una arquitectura que reduce su impacto ambiental, pero excluye a parte de las personas no puede considerarse verdaderamente sostenible. Para nosotros, sostenibilidad e inclusión son dos dimensiones de una misma responsabilidad.

Un edificio puede ser eficiente energéticamente y tener baja huella de carbono, pero si una persona mayor, con movilidad reducida o con dificultades cognitivas no puede utilizarlo con autonomía, el proyecto queda incompleto.

La sostenibilidad habla del futuro del planeta, mientras que la inclusión habla del presente de las personas. Diseñar bien no consiste únicamente en ahorrar recursos, sino también en crear espacios saludables, comprensibles, accesibles y emocionalmente seguros.

La verdadera arquitectura responsable no pregunta solo cuánto consume un edificio, sino también a quién acoge y cómo mejora la vida de quienes lo utilizan.

Biocatss. / RODA FOTOGRAFOS

Muchas veces se asocia la arquitectura sostenible únicamente con eficiencia energética. ¿Qué otros factores son esenciales?

La eficiencia energética es fundamental, pero representa solo una parte del problema. Un espacio verdaderamente sostenible también debe mejorar la calidad de vida de las personas y adaptarse al paso del tiempo.

Para nosotros son esenciales factores como la calidad del aire interior, la luz natural, el confort térmico y acústico, los materiales no tóxicos y la accesibilidad universal. También es importante la flexibilidad, porque los edificios deben poder transformarse y evolucionar sin generar grandes residuos.

La elección de materiales resulta clave. No basta con utilizar productos considerados ecológicos; también hay que analizar su durabilidad, mantenimiento, reciclaje y comportamiento climático.

Además, existe una dimensión emocional. Un edificio responsable debe orientar bien, proteger sin encerrar y generar bienestar. La arquitectura sostenible no debería ser una arquitectura de sacrificio, sino una arquitectura inteligente y humana.

¿Qué papel juega la arquitectura bioclimática en el futuro del urbanismo?

La arquitectura bioclimática es esencial porque recuerda algo fundamental: antes de depender de máquinas, los edificios deben dialogar con el clima.

En el futuro del urbanismo tendrá un papel estratégico. No se trata únicamente de colocar protecciones solares o mejorar la orientación, sino de crear ciudades que respiren mejor, reduzcan las islas de calor y aprovechen la ventilación natural.

Una ciudad bioclimática necesita calles sombreadas, espacios públicos accesibles, vegetación integrada, cubiertas verdes y materiales que no acumulen calor excesivo.

La bioclimática también tiene una dimensión social. En un contexto de pobreza energética y envejecimiento de la población, debemos diseñar edificios y barrios capaces de ofrecer confort pasivo y seguridad climática, especialmente para las personas más vulnerables.

La accesibilidad y la inclusión siguen siendo asignaturas pendientes. ¿Qué aspectos deberían mejorar?

El primer cambio pendiente es cultural. Durante mucho tiempo la accesibilidad se ha entendido como una obligación normativa o como una corrección añadida al final del proyecto. Sin embargo, la accesibilidad real debe plantearse desde el inicio.

Además, accesibilidad no significa únicamente movilidad. También implica orientación, comprensión, seguridad, comunicación y autonomía.

Todavía existen edificios difíciles de entender y recorrer, con señalética confusa o espacios que generan desorientación. Diseñar para todas las personas significa crear entornos intuitivos, legibles y emocionalmente seguros.

También debemos dejar de diseñar para un supuesto usuario estándar, porque la diversidad de edades, capacidades y formas de percepción es una realidad.

El gran reto es integrar accesibilidad, sostenibilidad y belleza dentro de una misma visión arquitectónica. Lo inclusivo no tiene por qué parecer añadido o limitado; puede ser eficiente, cálido y profundamente humano.

Tabiplak La Plana: "Lo que no se ve en una obra suele ser lo más importante"

Tabiplak La Plana. / Tabiplak La Plana

Cuando se habla de pladur muchas personas siguen pensando únicamente en reformas domésticas o simples tabiques interiores. Sin embargo, la realidad es que estos sistemas están presentes hoy en una enorme variedad de espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana: hoteles, hospitales, oficinas, comercios, centros logísticos e industriales, locales de ocio o viviendas.

Detrás de esos trabajos existen exigencias técnicas relacionadas con el aislamiento acústico, la protección contra incendios, la eficiencia energética, y la adaptación de espacios. Y precisamente ahí es donde una buena ejecución marca la diferencia.

“Muchas veces, cuando un trabajo está bien hecho, pasa completamente desapercibido. Y eso, en realidad, es una buena señal”, explican desde Tabiplak La Plana.

La empresa castellonense nació con una idea clara: combinar una dirección joven con la experiencia técnica de profesionales que llevan décadas trabajando en el sector de los sistemas de yeso laminado. Una unión entre nuevas formas de gestionar los proyectos y el conocimiento real adquirido durante años de trabajo en obra.

“Hoy en día, ya no basta solo con montar un tabique o instalar un falso techo. Cada vez existen más normativas a cumplir, que requieren coordinación entre oficios y prestar atención a aspectos que muchas veces pasan desapercibidos, como el aislamiento termoacústico, la resistencia al fuego o la correcta integración de las instalaciones.”

Desde Tabiplak La Plana defienden que gran parte de la calidad de una obra está precisamente en esos detalles invisibles. Una mala planificación o una ejecución incorrecta pueden generar problemas que aparecen meses o años después.

Por eso, la empresa apuesta por una forma de trabajar basada en la planificación, la coordinación y el cuidado de cada detalle durante el proceso de instalación.

Además del trabajo técnico, en TABIPLAK LA PLANA consideran fundamental la seguridad y las condiciones de trabajo del equipo humano que forma parte de cada obra.

La empresa apuesta por dotar a sus operarios de herramientas modernas y eficientes, trabajando exclusivamente con herramientas a batería para mejorar la seguridad y comodidad en obra y reducir riesgos innecesarios asociados al uso de cables y conexiones tradicionales.

También defienden una organización del trabajo basada en la planificación y la conciliación. Su jornada laboral habitual finaliza a las 16:30, buscando un equilibrio que permita mantener tanto la calidad en los trabajos como el bienestar de su equipo.

“Sabemos que cuando un operario trabaja cómodo, bien preparado y con buenas herramientas, eso acaba reflejándose directamente en el resultado final de la obra.”

Además, Tabiplak La Plana mantiene una actualización constante sobre las últimas novedades del sector, tanto en sistemas y materiales como en normativas técnicas y herramientas de trabajo.

La empresa apuesta por incorporar soluciones modernas y eficientes que permitan mejorar la calidad de ejecución, la seguridad en obra y el rendimiento de cada proyecto.

“Cada obra tiene necesidades diferentes. No es lo mismo trabajar en una vivienda particular que en un local comercial, un hotel o una nave industrial. Detrás de cada sistema hay unas necesidades y una función técnica concreta y creemos que es importante que el cliente entienda que no todo consiste únicamente en el acabado visual.”

Tabiplak La Plana trabaja actualmente tanto en proyectos residenciales como comerciales e industriales, siempre con el objetivo de aportar soluciones eficientes y una ejecución cuidada.

Otro de los objetivos de Tabiplak La Plana es acercarse a empresas de construcción y reformas de pequeños municipios de la provincia, donde en numerosas ocasiones existe dificultad para encontrar equipos especializados en instalación de pladur.

Esto provoca que, muchas veces, estos sistemas terminen siendo ejecutados por operarios no especializados o por personal de otros oficios, simplemente por falta de profesionales en determinadas zonas.

Desde la empresa defienden la importancia de la especialización dentro de la construcción:

“Al igual que el fontanero se encarga de instalar los sanitarios, los sistemas de yeso laminado deben ser ejecutados por pladuristas”

Más allá del crecimiento empresarial, la compañía busca consolidarse como una empresa especializada y de confianza dentro del sector en la provincia de Castellón, apostando por la profesionalidad, la organización y el trabajo bien hecho.

Porque, como resumen desde la empresa:

“Gran parte de la calidad en una obra está precisamente en aquello que no se ve.”