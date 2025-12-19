La Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana analiza el papel de las pymes como motor económico

Nuevos modelos de negocio, estrategias digitales, internacionalización y acceso a mercados. Esos han sido los ejes principales de la jornada organizada por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) y la Oficina Acelera Pyme, celebrada el pasado 16 de diciembre y presentada por Bea Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

"Un encuentro diseñado para transformar la visión de crecimiento de la pequeña y mediana empresa valenciana", así lo definía Carrascosa. En la tertulia participaron Héctor Badal, emprendedor, inversor y fundador de Melodía; Verónica Larrieux, Cep y Founder de Armoniats; Miguel Ángel Cintas, CEO de ATRIBUS Social Listening y José Luis Galdón, profesor investigador en la Universitat Politècnica de València (UPV), en el departamento de Organización de Empresas.

Competir y liderar en el entorno laboral

Verónica Larrieux fue la primera en intervenir. Ella se dedica a "mejorar procesos implementando inteligencia artificial dentro de las empresas". "La mayoría de las pymes no tienen un problema de ideas, tienen un problema de cómo ejecutarlas", destacaba.

Actualmente, el mercado está digitalizado y ya es global, por lo que la competencia ha crecido exponencialmente, así como la presión de los precios y la exigencia de los clientes. Pero el problema real que subrayó Larrieux es que las pymes cuentan con un "cuello de botella interno": hay errores humanos constantes, información desordenada y dependencia.

Verónica Larrieux, Cep y Founder de Armoniats / Fernando Bustamante

¿Cómo podemos mejorar nuestra productividad? Apoyándonos en sistemas que trabajan por nosotros, sistemas que nos ofrecen visibilidad total en tiempo real, prevención de problemas, tiempo de estrategia y datos centralizados.

Y, ¿qué es digitalizar entonces? Este proceso supone rediseñar procesos, es decir, simplificar cómo funciona la empresa y eliminar los pasos innecesarios; automatizar lo repetitivo y delegar tareas de bajo valor a sistemas para liberar el talento humano para tareas creativas y centralizar datos, crear una "fuente única de verdad".

El diseño del crecimiento

A Verónica le siguió Héctor Badal, con la aplicación de la teoría a los casos reales. Él arrancó por Yeeply, su primer proyecto, una marketplace que conectaba empresas con desarrolladores de software que fue adquirida por una consultora tecnológica. A esta le siguió Agenciaseo.com, donde posicionaba empresas en los buscadores en los que todavía, a día de hoy, hay que innovar. Con Audax Studio se especializó en la creación de productos digitales y, por último, también tiene dos canales de YouTube donde divulga sobre educación financiera, uno enfocado a adultos y otro a los más pequeños y pequeñas.

Pero, en esta jornada, para poder hablar de inteligencia artificial e innovación, Badal explicó el caso de su empresa Melodía, dedicada a "automatizar procesos de inteligencia artificial". "Hoy no vamos a hablar de IA, vamos a liderarla", recalcaba en su presentación.

Héctor Badal, inversor y fundador de Melodía / Fernando Bustamante

"La gran mayoría de los grandes directivos de las empresas saben que las empresas no van a sobrevivir así dentro de 10 años", explicaba. Mostraba las dos opciones existentes: el cambio y la necesidad de transformación. "Nos están dando los recursos para que nos transformemos como empresas".

¿Cuál debe ser el objetivo de cualquier empresa? La respuesta de Badal fue que es generar riqueza, ganar dinero ya sea como socio, como inversor, como propietario, etc., pero además "las empresas hemos venido a tener un propósito".

Captación y conversión en el entorno digital

"No podemos olvidar que las pymes al final son el motor de la economía en España". Así empezaba su intervención José Luis Galdón. "Lo que tenemos que ver es como hacer que todo lo que hacemos sea rentable".

"Mi primera frustración cuando veo una empresa que ha fracasado en una digitalización es que no ha encontrado retorno". Para Galdón, tenemos que encontrar carta blanca para poder decir "yo he invertido 10, pero voy generando 11,12, 13, 14...", ese fue el objetivo de la intervención: tratar de monetizar toda la inversión que se hace a la hora de digitalizar.

José Luis Galdón, profesor investigador en la Universitat Politècnica de València (UPV), en el departamento de Organización de Empresas / Fernando Bustamante

Además, se dio importancia al poder del dato. "Los flujos de datos son ya una realidad y saber gestionarlos correctamente es una ventaja competitiva, pero en breve dejará de serlo y sencillamente será una condición para mantenerse en el mercado", aseguraba el profesor, añadiendo que "el reto actual de los directivos es ofrecer servicios personalizados en el tiempo de respuesta adecuado gracias a una gestión eficaz de los datos".

La expansión

Acabó el círculo Miguel Ángel Cintas con su intervención sobre cómo llevar el modelo de negocio escalable y la estrategia de ventas optimizada al mercado global, analizando sus riesgos y oportunidades. "La única diferencia entre los procesos de ahora y los de hace diez años es, a parte de que son mejores, que son asequibles para todo el mundo".

Los mercados son diferentes y "entender cómo es el mercado destino para adaptar el producto es lo que hay que ir trabajando". Cintas explicaba que la transformación digital ya no es una opción como antes, es la única que hay: "o te digitalizas o mueres".

Miguel Ángel Cintas, CEO de ATRIBUS Social Listening / Fernando Bustamante

"Hay una mala reputación sobre las opiniones en internet: es verdad que la gente que habla en internet se queja siempre, pero hay un volumen de información positiva bestial". El CEO se mostraba optimista hacia la opinión de los consumidores a través de los motores de búsqueda. "Lo primero que se hace cuando se va abrir un mercado es entender cómo es el consumidor".

Las claves de la jornada

El evento estuvo centrado en descubrir cómo diseñar modelos disruptivos capaces de generar nuevas líneas de ingresos y crear propuestas de valor difíciles de replicar.

Por otra parte, la digitalización estuvo presente como base de crecimiento moderno; se aprendió cómo expandirse a nuevos mercados de forma estratégica: análisis de países objetivo, barreras regulatorias y culturales, financiación para exportación y gestión de cadenas de suministro globales y las claves para negociar con inversores, utilizar instrumentos financieros públicos y privados y establecer alianzas estratégicas que impulsan la tracción y el posicionamiento.

Próximas tertulias

La próxima jornada Summit 2, sobre Planificación de negocios para emprendedores se celebrará el 14 de enero de 2026 a las 17:30 en las instalaciones de Levante-EMV. En esa ocasión participarán Elena Moreno, Co Founder y CEO Mekreo engineering; Diego Tomás, socio director de Genion; Flo Erize, de Startup Valencia y Guillermo Urbez, corporate y M&A Lawyer at AKTION LEGAL.

Organizado por el COIICV y la Oficina Acelera Pyme, se trata de un evento fundamental para cualquier emprendedor que busque dar el salto de la fase de concepto a la de ejecución rentable.

En este evento se tratarán la validación del modelo de negocio, la preparación para la inversión y el networking estratégico. Se proporcionarán herramientas para desglosar y validar tu modelo de negocio (Canvas), entender las métricas clave que evalúan los inversores y estructurar tu estrategia legal y financiera para garantizar la escalabilidad y el éxito. No es solo teoría, son estrategias aplicables de inmediato.

“Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.”