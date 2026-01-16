La Matxà de Vila-real, més de mig segle d’història des de la seua recuperació
Recuperada fa 53 anys per la Congregació de Lluïsos, és una de les cites més arrelades al calendari festiu de la ciutat
Vila-real tornarà a viure, un any més i des de fa més de mig segle, la celebració de la tradicional Matxà de Sant Antoni, organitzada pels Lluïsos, una de les cites més arrelades al calendari festiu i cultural de la ciutat. La desfilada d’animals i cavalleries, recuperada fa 53 anys per la Congregació de Lluïsos, tindrà lloc, com és habitual, el divendres 16 de gener, vespra de la festivitat de Sant Antoni, a les 19.00 hores. Enguany, com que la vespra és divendres, l’organització ha proposat incorporar una actuació musical per a completar la jornada festiva, i reforçar el caràcter lúdic i participatiu de la celebració. Així, a les 23.30 hores actuarà La Golfería.
La regidora de Tradicions, Miriam Caravaca, fa una crida a la participació de veïns i veïnes en aquesta desfilada, que «reuneix moltes de les nostres tradicions més estimades i que cada any agafa més rellevància» i agraeix a la Congregació de Lluïsos «la gran feina que realitzen cada any per a mantenir viva aquesta tradició, una de les celebracions amb més arrelament i més populars de la nostra ciutat amb cor de poble».
Repartiment de rotllos
Per la seua part, el president de la Congregació de Lluïsos, Manu Flores, va indicar que s’han encomanat uns 4.000 rotllos per a repartir entre els assistents i va animar a participar en l’actuació de la nit «per a commemorar d’una forma diferent aquest Sant Antoni aprofitant que ve el cap de setmana».
La Matxà començarà a la plaça de Mossén Ballester, amb la benedicció dels animals i l’encesa de la foguera al costat de la seu social de la Congregació de Lluïsos. Seguidament, s’iniciarà la desfilada per les avingudes de la Murà, Pius XII, Cardenal Tarancón, Raval del Carme, Major Sant Doménec, plaça Major, plaça de la Vila, Major Sant Jaume, Pere III i de nou per l’avinguda de la Murà fins a la seu dels Lluïsos.
La commemoració de la festivitat del patró dels animals continuarà el dissabte 17 de gener, dia de Sant Antoni Abad, amb la celebració d’una missa a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia, al paratge del Termet, organitzada per la Regidoria de l’Ermita. En finalitzar, es procedirà al repartiment de panets, que també es faran arribar a les residències de gent gran i a les religioses del convent de Sant Pasqual i del Crist de l’Hospital.
Una festivitat del segle XV
L’alcalde de la ciutat, José Benlloch, va recordar que la celebració de la festa de Sant Antoni està documentada per primera vegada a l’ermita de Vila-real a finals del segle XV, tot i que no va ser fins a principis del XX quan es va incorporar la desfilada de cavalleries i ramat. «A poc a poc, a mesura que la ciutat de Vila-real creixia, aquest costum es va perdre, fins que un grup de Lluïsos, en especial Manuel Cerisuelo i Luis Giménez, decideix recuperar-la i donar-li el format que hui coneixem l’any 1973, tot coincidint amb el centenari de la congregació», va apuntar Benlloch per a qui, «si no fora per entitats com Els Lluïsos, aquestes tradicions s’hagueren perdut».
