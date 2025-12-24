L’Alcora vive una histórica ‘albà’ con voz de mujer

L’Alcora seguirá disfrutando estos días de la pista de patinaje que estará en la plaza del Ayuntamiento hasta el 2 de enero, así como del parque infantil habilitado hasta el 29 de diciembre en la Pista Jardín.

Uno de los momentos más emblemáticos y emotivos llegará hoy, 24 de diciembre, con la albà a la Mare de Déu y, posteriormente, al alcalde, este año con la novedad que, por primera vez en su historia, la cante una mujer, la joven Angie Miralles.

Canto y piano

En el aspecto musical también hay que reseñar el recital de canto y piano de Kevin Ibáñez y Ester Mor en el Saló Gòtic y la actuación del Grup de Combos, Cor i Los Serrano en la plaza España, así como el musical 'Un genio muy genial' en el auditorio el 30 de diciembre.

El sábado 27, los niños y niñas también podrán entregar su carta a los Reyes Magos y el 28 de diciembre tendrá lugar la XIII Sant Silvestre Alcorina, una carrera no competitiva con carácter solidario.

Fin de año y reyes

La noche del 31 de diciembre, en la plaza España, se despedirá el año con las campanadas, fuegos artificiales y la orquesta La Mito. La programación culminará el 5 de enero con la cabalgata de los Reyes Magos, seguida de la Festa del Roscón, amenizada por No Rules Show Live.

L’Alcora también ha apostado por impulsar el comercio local con el Mercat de Nadal habilitado en la plaza Sant Roc.