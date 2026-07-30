DJ Tonet Marzá reúne el mejor ‘remember’ en El Recreo.

Los amantes de la música remember tienen el próximo sábado 1 de agosto una cita en El Recreo. Situado en el Moll de Costa del Grau de Castelló, será el escenario de una gran fiesta en formato tardeo que reunirá a los mejores dj’s del dance de los 80 y 90. El motivo no es otro que celebrar por todo lo alto el cumpleaños del DJ Tonet Marzá que, después de varios años, volverá a reunir a amigos, compañeros de profesión y oyentes de Remember Radio. El evento estará presentado por Rememberos.es.

La organización ya ha dado a conocer un primer avance de los artistas que acompañarán a Tonet durante la celebración. Este cartel inicial reúne a dj’s de diferentes etapas, estilos y con distintas trayectorias profesionales, lo que permitirá ofrecer una representación amplia y variada de la música remember.

'Dj's' confirmados

Entre los nombres anunciados destaca especialmente la presencia de profesionales vinculados a la escena musical de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana. De este modo, el encuentro servirá también para poner en valor el papel que estos dj’s han desempeñado en la difusión y consolidación de este tipo de música.

Los dj’s confirmados son: Benny García, Bugg, Charly Samport, Danny A, Dyone, Gato Jiménez, Jorge Killer, José JJ, Julio Escriche, Juanvi Dimensión, Micky Rubert, Nick Clark, Paco Moliner, Pepo WB, Rafa Ventura, Rusclo, Sergi Altabas, Vicente Año y Vamp.

Punto de encuentro

La celebración se plantea como un gran punto de encuentro para todas aquellas personas que, de una manera u otra, mantienen una vinculación con este género y con una cultura musical que ha acompañado a distintas generaciones.

Para ello, se contará con la participación de numerosos dj’s y profesionales vinculados a la música remember, que se reunirán en un mismo espacio para compartir una jornada marcada por la música, el reencuentro y el recuerdo.