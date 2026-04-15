El Moll de Costa volverá a convertirse en punto de encuentro para el tardeo en Castelló con el regreso de El Recreo, cuya nueva temporada comenzará el sábado 18 de abril de a partir de las 17.00 horas.

Impulsada por Rememberos.es y Moll de Costa Eventos, la propuesta mantiene una fórmula que combina música, ambiente y vistas al Mediterráneo en un formato abierto, pensado para bailar y disfrutar durante toda la tarde.

Estilos musicales

De hecho, la identidad de El Recreo se apoya en la convivencia de distintos estilos musicales en un mismo espacio. Así, el público podrá moverse entre tres ambientes: Remember & Retrospective, Pop Rock y Terraza House Classics, que configuran un recorrido sonoro variado a lo largo de la jornada.

‘El Recreo’ reabre en Moll de Costa con su formato de tardeo musical. / Mediterráneo

La Zona Remember & Retrospective estará protagonizada por Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Año y Jorge Killer, nombres muy vinculados al sonido remember y a la cultura musical de la provincia.

La Zona House Classics Terraza reunirá a Rafa Ventura y Julio Escriche, con una propuesta centrada en los grandes clásicos house en un entorno especialmente pensado para disfrutar del atardecer.

Por su parte, la Zona Pop/Rock 80s & 90s tendrá como protagonista a Benny García, sumando a la jornada un repertorio cargado de himnos y referencias musicales de varias décadas.

Retransmisión especial

Además, la cita contará con una retransmisión especial a cargo de Jose JJ, a través de Remember Radio, reforzando así el alcance y la dimensión mediática de un evento que cada año genera una importante respuesta entre el público.

‘El Recreo’ reabre en Moll de Costa con su formato de tardeo musical. / Mediterráneo

La organización presenta esta reapertura como el inicio de una temporada que vuelve a apostar por la calidad musical, el cuidado del ambiente y el valor diferencial de un espacio único en el Grau de Castellón. Más allá de una simple fiesta, El Recreo propone una manera de disfrutar del tardeo con estilo propio, en un formato que combina ocio, música y localización privilegiada.

Apertura

La apertura tendrá lugar este sábado 18 de abril a partir de las 17:00 horas en Moll de Costa Eventos, ubicado en el Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n, Grau de Castelló. Las invitaciones gratuitas y las entradas anticipadas ya están disponibles a través de www.rememberos.es.

El Recreo vuelve. Y con él, vuelve una de las citas más esperadas para disfrutar de Castelló desde su lado más musical, más social y más mediterráneo.

Impulso inicial

La vuelta de El Recreo se produce después de dos sesiones en 2025 que sirvieron como carta de presentación y evidenciaron la buena respuesta del público. Aquel primer ciclo permitió definir las claves de un formato que se mantiene: música frente al mar, tres espacios y una cuidada puesta en escena.

El Recreo Día : sábado, 18 de abril

: sábado, 18 de abril Hora : 17.00 horas

: 17.00 horas Lugar : Moll de Costa Eventos (Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n, Grau de Castelló)

: Moll de Costa Eventos (Edificio Puerto Azahar, Passeig de Bonavista, s/n, Grau de Castelló) Actuaciones: Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Año y Jorge Killer (Zona Remember & Retrospective); Rafa Ventura y Julio Escriche (Zona House Classics Terraza); Benny García (Zona Pop/Rock 80s & 90s)