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‘El Recreo’ vuelve al Moll de Costa del Grau con música y tardeos

La nueva temporada arrancará el 18 de abril a las 17.00 horas con tres ambientes musicales

Tardeo en Moll de Costa en 2025.

Tardeo en Moll de Costa en 2025. / Mediterráneo

Yolanda Peris

Yolanda Peris

Castellón

Castelló volverá a mirar al mar al ritmo de la música con el regreso de 'El Recreo', la propuesta de ocio impulsada por Rememberos.es y Moll de Costa Eventos. La nueva temporada arrancará el sábado 18 de abril a partir de las 17.00 horas en el Moll de Costa y mantendrá su esencia: una experiencia abierta, pensada para bailar y disfrutar del tardeo junto al Mediterráneo. Música, ambiente y vistas se combinan en un formato diseñado para vivirse de principio a fin.

Uno de los rasgos distintivos de 'El Recreo' seguirá siendo su variedad musical dentro de un mismo espacio ya que el público podrá recorrer tres ambientes diferentes: la pista Remember & Retrospective, la zona Pop Rock y la Terraza House Classics, que convivirán durante toda la jornada.

En esta cita inaugural participarán Tonet Marzá, Paco Moliner, Vicente Añó, Jorge Killer, Benny Garcia y Rafa Ventura, todos ellos nombres ligados al ocio musical de la provincia de Castellón y al universo remember, y que serán los encargados de poner sonido a esta nueva etapa.

El objetivo de la propuesta es consolidar un formato con identidad propia, en el que se fusionan el entorno, la música y la experiencia social en un enclave singular del Grau de Castelló.

Primera experiencia en 2025

La reapertura llega tras las dos sesiones celebradas en 2025, que sirvieron como presentación del proyecto y confirmaron la buena acogida del público. Aquellas citas ya mostraron las claves del formato: música frente al mar, tres espacios diferenciados y una cuidada puesta en escena. En su primera etapa, 'El Recreo' consiguió posicionarse como una de las propuestas destacadas del ocio musical en Castelló, además de reforzar el Moll de Costa como punto de encuentro para quienes buscan un tardeo con personalidad, variedad musical y un entorno distinto.

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