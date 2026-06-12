BANDERES BLAVES 2026
Almassora, una destinació de qualitat amb dues Banderes Blaves
Lluirà per primera vegada de manera simultànea banderes blaves a les platges de Benafelí i Pla de la Torre, i el distintiu Sender Blau a la Senda Verda del Millars
Almassora afronta la temporada estival amb més força que mai i amb importants reconeixements que consoliden l’atractiu i la qualitat del seu litoral. Per primera vegada en la història, el municipi comptarà simultàniament amb dues banderes blaves a les seues platges de Benafelí i Pla de la Torre, una fita que situa Almassora com un dels referents turístics de la província de Castelló.
L’alcaldessa d’Almassora, Maria Tormo, junt amb la regidora de Turisme i Platges, Silvana Rovira, van arreplegar recentment estos distintius concedits per l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), que reconeixen l’excel·lència en la qualitat de l’aigua, la seguretat, l’accessibilitat, la sostenibilitat i els serveis que ofereixen les platges almassorines.
Benafelí revalida així la bandera blava que ja lluïa en campanyes anteriors, mentre que Pla de la Torre aconsegueix este reconeixement per primera vegada, convertint Almassora en l’únic municipi de la província que incorpora una nova bandera blava en esta edició. «Estes banderes blaves són el reflex del treball constant que fem per oferir unes platges cuidades, accessibles i amb serveis de qualitat. És un orgull veure reconegut l’esforç realitzat per protegir i fer valdre el nostre litoral», assenyala l’alcaldessa. Tormo també destaca que este reconeixement suposa «un impuls molt important per a continuar promocionant les nostres platges i consolidar Almassora com una destinació atractiva tant per a veïns com per a visitants».
Per la seua banda, la regidora de Turisme i Platges, Silvana Rovira, subratlla que Almassora «afronta este estiu amb unes platges preparades, segures i amb una àmplia oferta de serveis i activitats pensades per a tots els públics». «Continuem treballant per millorar cada temporada i oferir la millor experiència possible als qui ens visiten», afegix la regidora.
La platja de Pla de la Torre, ubicada al costat de la desembocadura del riu Millars, destaca pel seu gran valor ambiental i paisatgístic, mentre que Benafelí ofereix una àmplia oferta de serveis i infraestructures adaptades per a veïns i visitants.
«Aixó reflexa el treball que fem per oferir unes platges cuidades, accessibles i amb serveis de qualitat»
A estos reconeixements se suma també la renovació del distintiu Sender Blau per a la Senda Verda del Millars, atorgat igualment per ADEAC. Este itinerari natural, de prop de 9,5 quilòmetres, connecta l’ermita de Santa Quitèria amb la Gola Nord i s’ha consolidat com un dels grans atractius mediambientals i turístics del municipi.
«Este reconeixement avala l’esforç que realitzem per compatibilitzar la protecció de l’entorn natural amb el seu gaudi per part de veïns i visitants», destaca Tormo, qui ha convidat a recórrer este meravellós enclavament.
A més, l’Ajuntament ja treballa intensament en la campanya estival. L’Òrgan Gestor de Platges s’ha reunit per ultimar tots els preparatius i coordinar la programació prevista per als pròxims mesos. Així, s’està organitzant un estiu ple d’entreteniment, activitats culturals, esport i propostes d’oci a l’aire lliure per a totes les edats. En els pròxims dies, el consistori donarà a conéixer tota la programació prevista, que inclourà també activitats especials per a gaudir de l’esperat eclipsi del 12 d’agost.
Millor socorrisme
Un altre dels aspectes destacats serà la millora del servei de socorrisme i salvament. Entre les principals novetats, el servei s’avançarà a principis de juny i l’horari de vigilància s’ampliarà fins a les 20:00 hores, una hora més respecte a campanyes anteriors, reforçant així la seguretat a les platges de Benafelí i Pla de la Torre.
«Volem que veïns i visitants gaudisquen de les nostres platges amb les màximes garanties de seguretat i comoditat. Almassora està preparada per a viure un estiu ple d’activitat, convivència i entreteniment al costat de la mar», conclou Rovira.
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