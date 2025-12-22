Ballesol Castellón, vive tu cuento de Navidad

Que esta residencia sea uno de los espacios elegidos por los castellonenses para disfrutar de la Navidad empieza a ser una tradición. En la agenda de la ciudad caben todas las ilusiones posibles pero, sin duda, la posibilidad de «compartir nuestro cariño, reencontrarnos con nuestras raíces y con las personas que importan» nos llevan hasta la residencia de Ballesol en Castellón. Hablan los propios residentes, protagonistas de una programación de la que han sido partícipes en los últimos días.

De hecho, el encendido de esta Navidad la protagonizaron el grupo de teatro de jubilados con la representación de la obra El yerno del choto astuto de José Cedenas. El vínculo cultural con la Navidad es evidente, por eso las familias que así lo deseen podrán asistir a los ciclos de cine para todas las edades que están previstos estos días, con proyecciones destinadas a la participación intergeneracional.

Pero aún hay más. Ballesol Castellón, ejemplo de espacios multifuncional, acogerá una exposición de arte muy especial. Alicia Casado, Jesús García y Conchi Vicente, son residentes del centro, pero también artistas que mostrarán durante estos días tan especiales, el arte, la inspiración e inquietud de sus habilidades técnicas en una disciplina como la pintura.

Además, muchos de estos días estarán destinados a visibilizar el sentimiento más navideño «invitando a los niños del colegio CEIP Vicent Artero a cantar villancicos y al envejecimiento activo y saludable» . Y entre las sorpresas, confirman los residentes la asistencia de «un gran karaoke con la Asociación de Jubilados de Borriol», la actuación de Músicos por la Salud y de la rondalla de la Once.

Gastronomía

La Navidad no sólo suena en Ballesol Castellón, también huele. Y si no que se lo digan a los residentes dispuestos a compartir recetas navideñas en los talleres de repostería y en las meriendas familiares.

Pero, sobre todo, se apuesta por llevar la mejor gastronomía diseñando menús especiales para Nochebuena, Navidad o Nochevieja, elaborados con recetas en diferentes texturas para cada residente. Apunten: Para el día de Nochebuena (crema de marisco, cardo con almendras, medallón de merluza en salsa verde y vasito de tarta de queso); y para Navidad (tosta de paté de berenjena y bacalao, sopa de galets, codillo en salsa con patatas y flan de turrón). Y no habrá mejor manera de cerrar el año que con un menú compuesto por brocheta de melón con jamón, lomo relleno con puré de patatas y salsa de vino, merluza al cava y mosuse de yogur y frutos rojos). Sin olvidarnos de las comidas, igualmente especiales, de los días 1 y 6 de enero del próximo 2026.

Y es que si estás en Ballesol Castellón, «esta navidad tú tienes mucho que ver».

