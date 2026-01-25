Reciplasa-UJI: una alianza para innovar en la gestión de residuos

La transición hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente, innovador y ambientalmente responsable no se entiende hoy sin la colaboración entre administraciones, empresas públicas y universidad. En este contexto, la alianza estratégica entre Reciplasa, empresa pública responsable de la gestión de los residuos urbanos en la zona centro de la provincia de Castellón, y la Universitat Jaume I se consolida como un ejemplo de cooperación eficaz al servicio del territorio y del medioambiente.

El reciente reconocimiento de Reciplasa como entidad de colaboración fundamental por parte de la universidad pública de Castellón no es casual. Detrás de este vínculo se encuentra la Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la UJI, un espacio de trabajo conjunto que se ha convertido en un auténtico laboratorio de ideas, conocimiento e innovación aplicada al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Dirigida por el catedrático de Química Analítica, Félix Hernández, que es también director del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas, la cátedra persigue objetivos claros y ambiciosos: fomentar la docencia especializada, impulsar la investigación científica, difundir el conocimiento y promover la innovación tecnológica en un sector clave para la sostenibilidad ambiental. Todo ello se complementa con actividades de interés general como la organización de jornadas, congresos y conferencias que contribuyen a acercar la ciencia y la gestión ambiental.

La Cátedra Reciplasa de Gestión de Residuos Urbanos de la UJI es un laboratorio de ideas. En la imagen, la rectora de la UJI, Eva Alcón, y el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo. / Mediterráneo

Dos importantes proyectos

El convenio de colaboración que da soporte a la cátedra contempla actualmente dos proyectos de investigación de gran relevancia ambiental. Por un lado, el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas desarrolla un estudio sobre el control de contaminantes orgánicos en las aguas del entorno de la planta de Reciplasa, un trabajo esencial para garantizar la protección de los recursos hídricos y la salud ambiental. Por otro, el grupo de investigación en ingeniería de residuos (Ingres) trabaja en el análisis de mejoras técnicas en la planta de tratamiento mecánico-biológico, con el objetivo de optimizar procesos y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.

Un punto de inflexión en esta colaboración se produjo en 2025, cuando Reciplasa incrementó su aportación a la cátedra hasta los 50.000 euros anuales. Esta mayor dotación económica ha permitido ampliar el alcance de las actividades y abordar nuevos proyectos con una clara orientación innovadora. Entre ellos destaca la colaboración con el UJI Robotics Team, un grupo formado por estudiantes del Grado en Ingeniería de Inteligencia Robótica, una línea de trabajo que continúa activa durante 2026.

Gracias a esta colaboración, se está desarrollando un catamarán teledirigido para la recolección de residuos sólidos en las aguas del puerto de Castellón, un proyecto que combina tecnología, sostenibilidad y talento joven. Esta iniciativa no solo contribuye a la mejora del entorno marino-portuario, sino que pone en valor la capacidad de la cátedra para generar nuevas ideas y aportar soluciones tecnológicas aplicadas a problemas ambientales reales.

El presidente de Reciplasa y diputado provincial, Sergio Toledo, recogió el reconocimiento de la UJI para la Diputación Provincial de Castelló. / Antonio Pradas Montoya

Sesibilización medioambiental

Junto a estas líneas de trabajo, la Cátedra Reciplasa de la UJI mantiene actividades ya consolidadas que refuerzan su compromiso con la formación y la sensibilización ambiental. Entre ellas se encuentran los premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) del estudiantado de la UJI, así como el concursoQuè Fem amb el Fem?, dirigido a estudiantes no universitarios y que, por segundo año consecutivo, incorpora una categoría específica para trabajos realizados por alumnado de Formación Profesional de Grado Superior. A ello se suman colaboraciones con entidades que promueven una gestión más responsable de los residuos urbanos y más protección del medio ambiente.

En palabras del presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, esta alianza con la Universitat Jaume I es «estratégica para seguir innovando, para seguir investigando y para seguir siendo fieles a los principios de Reciplasa, que pasan por responder a la responsabilidad que tenemos en la mejor gestión de los residuos urbanos en nuestra tierra». Una declaración que resume el espíritu de una colaboración que va más allá de lo académico y se proyecta directamente sobre el territorio, la sostenibilidad y el futuro ambiental de la provincia de Castellón.

La unión entre la empresa Reciplasa y la Universitat Jaume I de Castelló demuestra que la gestión de residuos del siglo XXI necesita conocimiento, investigación aplicada y cooperación. Una sinergia que convierte los retos ambientales en oportunidades para avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y comprometido con las generaciones del futuro.