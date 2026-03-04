QUADIS EBRO inaugura instalaciones más amplias para liderar la nueva movilidad en Castellón

El éxito imparable de la marca EBRO

El panorama automovilístico en la provincia ha dado un vuelco definitivo. El auge de la marca EBRO no es solo una tendencia, es una realidad consolidada que ha transformado la movilidad local. Desde que EBRO comenzó en Villarreal, la aceptación por parte de los conductores ha sido masiva, lo que ha generado una alta demanda de vehículos que ha superado todas las expectativas iniciales. Como respuesta a este éxito, QUADIS EBRO ha inaugurado un concesionario más grande en Castellón, diseñado para ofrecer una experiencia de cliente de primer nivel.

Encuéntranos en Cam. Pi Gros, 20, 12005 Castellón de la Plana, Castellón

Esta expansión estratégica responde a la necesidad de albergar un inventario mayor y ofrecer instalaciones a la altura de una marca que combina herencia española con tecnología de vanguardia. Si buscas un concesionario oficial, el nuevo centro de QUADIS EBRO se posiciona como el hub principal de la marca en la Comunidad Valenciana.

Descubre los modelos EBRO EBRO s400 HEV - Desde 19.990€ EBRO s700 - Desde 24.990€ EBRO s800 - Desde 29.990€ EBRO s700 HEV - Desde 30.990€ EBRO s700 PHEV - Desde 29.990€ EBRO s800 PHEV - Desde 32.990€ EBRO s900 PHEV - Desde 44.490€

Venta de coches nuevos y seminuevos: La mayor exposición de la zona

El nuevo punto de venta de QUADIS EBRO destaca por una zona de exposición diáfana y moderna donde los usuarios pueden conocer a fondo los 4 modelos disponibles de la marca. Ya sea que busques un vehículo para el día a día o un SUV robusto para largas distancias, la gama EBRO ofrece soluciones versátiles con etiqueta ECO y las mejores prestaciones del mercado.

Para quienes buscan una opción más económica, pero con total garantía, la sección de coches seminuevos de QUADIS EBRO se ha triplicado. Ahora, los clientes pueden acceder a un stock de vehículos de ocasión revisados bajo los estrictos estándares de calidad del Grupo QUADIS. Comprar un EBRO de segunda mano o kilómetro 0 en un centro oficial es la mejor forma de asegurar una inversión inteligente con garantía europea.

EBRO s900 PHEV - Desde 44.490€ / Quadis

Servicio Postventa EBRO: Tecnología y mantenimiento especializado

La clave para mantener la confianza de nuestros clientes reside en la excelencia tras la venta. Por ello, la ampliación del concesionario ha puesto especial foco en el servicio postventa oficial. Contamos con un taller mecánico especializado en EBRO equipado con herramientas de diagnosis de última generación que solo un concesionario oficial puede ofrecer.

Los servicios de mantenimiento han sido reforzados para ofrecer:

Revisiones oficiales de garantía para asegurar el valor de reventa de tu coche.

Reparaciones mecánicas y de carrocería con recambios originales.

Mantenimiento de coches eléctricos e híbridos con técnicos certificados.

Servicio de neumáticos y frenos con ofertas competitivas para residentes en Villarreal y Castellón.

Gracias al aumento de metros cuadrados en el área técnica, hemos logrado optimizar el flujo de trabajo, lo que se traduce en un servicio rápido de mantenimiento para que tu vehículo pase el menor tiempo posible en el taller.

Nuevo concesionario QUADIS EBRO en Castellón / cedida

Atención al cliente y trato personalizado con más personal cualificado

A pesar del crecimiento en infraestructura, en QUADIS EBRO no hemos perdido nuestra esencia: la cercanía con el vecino de Villarreal. La apertura de este concesionario más amplio ha permitido la contratación de más personal, ampliando nuestro equipo de asesores comerciales y técnicos de servicio.

Buscamos ofrecer un trato personalizado que destaque por el asesoramiento honesto. No solo vendemos coches; ayudamos a elegir la mejor financiación para coches nuevos y resolvemos todas las dudas sobre la nueva movilidad. Cada cliente que entra en nuestras instalaciones recibe una atención a medida, analizando sus hábitos de conducción para recomendarle el modelo de la gama EBRO que mejor se adapte a su vida.

Exterior de la fachada de QUADIS EBRO / cedida

¿Por qué elegir QUADIS EBRO?

Si te preguntas cuál es el mejor concesionario en la provincia de Castellón para renovar tu vehículo, aquí tienes los pilares que sustentan nuestro liderazgo:

Instalaciones de vanguardia: Más de metros cuadrados dedicados exclusivamente al mundo EBRO.

Disponibilidad inmediata: Stock real de los 4 modelos EBRO, listos para prueba dinámica y entrega.

Ofertas en seminuevos: Una selección premium de vehículos de ocasión con la confianza de QUADIS.

Ubicación estratégica: Situados en el corazón del sector del automóvil de la zona, con fácil aparcamiento y acceso.

Compromiso local: Una apuesta firme por el empleo en la ciudad y por dinamizar la economía de la zona.

El futuro de la movilidad está en QUADIS EBRO

El traslado a un espacio más amplio es el testimonio físico de una marca que ha vuelto para quedarse y liderar. La buena acogida de EBRO en Castellón es el motor que nos impulsa a seguir mejorando día a día. Invitamos a todos los usuarios que buscan un coche fiable, tecnológico y con diseño español a que visiten nuestro nuevo centro.

Vuelve a sentir el placer de conducir con la seguridad de tener detrás al mayor grupo de concesionarios del país. En QUADIS EBRO, estamos preparados para acompañarte en cada kilómetro.

Situados en el corazón del sector del automóvil de la zona / cedida

Más personal y mejores servicios

Para acompañar este crecimiento físico, hemos reforzado nuestra plantilla con profesionales especializados. En QUADIS EBRO, el cliente es el centro de todo; por ello, contar con más personal cualificado nos permite reducir tiempos de espera en el mantenimiento de vehículos y ofrecer una atención comercial mucho más ágil y profesional.

Si buscas un coche con etiqueta ECO, un SUV robusto o un servicio de taller mecánico en Castellón que entienda tu coche a la perfección, el nuevo espacio de QUADIS EBRO es tu destino obligado.