L’Alcora visibiliza el peso de las cargas invisibles de las mujeres

L’Alcora se moviliza este 8M con una campaña que, bajo el lema El pes de la desigualtat, invita a la reflexión colectiva. A través de esta metáfora, el consistorio denuncia las cargas invisibles que soportan las mujeres en ámbitos como los cuidados, el mercado laboral y la seguridad personal.

Actividades en colegios y residencias

La campaña incluye un programa de actos que destaca por su carácter intergeneracional. Desde la sensibilización en los colegios, hasta la participación de jóvenes y de personas mayores -con actividades en la residencia Madre Rosa Ojeda y el centro de día-, l’Alcora pretende implicar a toda la sociedad en esta toma de conciencia.

Exposición

El compromiso se reafirma con actos clave como la inauguración de las exposiciones del XXIII Concurso de Fotos y del de Microrrelatos hoy a las 19.30 horas en la nueva biblioteca y el acto institucional mañana a las 19.30 horas en el auditorio de la Caixa Rural que contará con performance, el vídeo de campaña y el monólogo de Maru Candel.

La igualdad es que las mujeres vivan sin miedo» Tica Pons — Concejala de Igualdad

Música

La música de las bandas femeninas el sábado 7 y la entrega de premios el día 15 completan una agenda que recuerda que el 8 de Marzo no es un ritual, sino una lucha compartida por un futuro donde nadie sostenga más de lo que le corresponde. La concejala de Igualdad, Tica Pons, subraya que «la igualdad es que las mujeres vivan sin miedo».