Satse exige conciliación real para las enfermeras

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que administraciones públicas y empresas sanitarias privadas impulsen políticas que garanticen la conciliación de enfermeras, especialistas y fisioterapeutas.

Denuncia que turnos rotatorios, noches, fines de semana, jornadas partidas, cambios de última hora, precariedad, falta de sustituciones y sobrecarga asistencial impiden compatibilizar vida laboral y personal.

Reducción de jornada

El sindicato sostiene que esta situación es fruto de decisiones que priorizan el ahorro y la productividad, y advierte de que no puede haber igualdad si las mujeres deben elegir entre cuidar o progresar. Recuerda que son ellas quienes mayoritariamente reducen jornada o renuncian a promociones, con impacto en brecha salarial y pensiones, y alerta de que la falta de conciliación también deteriora la calidad asistencial.

Condiciones de agotamiento

Bajo el lema Que no dejen tu vida en pausa, Satse subraya que nadie puede cuidar en condiciones de agotamiento. Tras negociar con el Ministerio de Sanidad la reforma del Estatuto Marco, el anteproyecto en tramitación incluye la jornada de 35 horas, la planificación anual, la exención de noches a mayores de 55 años sin merma salarial, el derecho a la desconexión digital y los planes de conciliación. El sindicato vigilará su aprobación y aplicación efectiva.